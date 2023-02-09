الخميس, فبراير 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةموعد نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي
رياضة

موعد نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي

ريال مدريد أمام الهلال السعودي للمنافسة على اللقب في نهائي كأس العالم للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال watanserb.com
موعد نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال
- Advertisement -

وطن- ينتظر جماهير وعشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023، بين ريال مدريد والهلال السعودي، السبت، المقرر إقامتها على ميدان ملعب (ستاد مولاي عبد الله).

وستنطلق مباراة ريال مدريد أمام الهلال السعودي المرتقبة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الـ17، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت نهائي كأس العالم للأندية 2023

وبتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، عند الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون المباراة النهائية بين ريال مدريد والهلال السعودي، عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية

وستبث مباراة ريال مدريد والهلال السعودي، في نهائي نسخة كأس العالم للأندية 2023، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية المشفرة.

- Advertisement -

وجاء تردد قنوات (SSC SPORTHD5) الناقلة لأحداث المباراة، على القمر الصناعي (النايل سات) 12523، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما ستنقل المباراة النهائية كذلك، على القناة المغربية الرياضية، المفتوحة للجميع على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 10872، وباستقطاب عمودي (رأسي)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تدريبات الهلال السعودي
تدريبات الهلال السعودي

معلق مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي، على قنوات (SSC) الرياضية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

وكان فريق الهلال السعودي قد وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه على فلامينغو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى الدور النهائي كثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

كما تأهل ريال مدريد الأكثر تتويجاً البطولة العالمية للأندية، بـ4 ألقاب، إلى المباراة النهائية، بعد فوزه العريض على الأهلي المصري برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
المصدروطن + نادي ريال مدريد+ الهلال السعودي + كأس العالم للأندية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشواميني يستفز لاعبي الأهلي المصري بهذا التصرف (فيديو)

رياضة

ريال مدريد يصل نهائي كأس العالم للأندية بعد هزيمة الأهلي بالأربعة (شاهد)

حياتنا

دقيقة صمت بمباراة الأهلي وريال مدريد حدادا على ضحايا الزلزال (شاهد)

رياضة

منافس قوي قد يحرم النصر السعودي من التوقيع مع بوسكيتس

رياضة

سالم الدوسري يُسجّل الأرقام القياسية مع الهلال في كأس العالم للأندية 2023

فيديو

فيديو مؤثر لطفل سعودي قابل ياسر الشهراني.. كاد قلبه يتوقف من الفرحة

رياضة

الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد دك فلامينغو بثلاثية (فيديو)

رياضة

وظيفة أنشيلوتي مع ريال مدريد في خطر!

رياضة

تشكيلة الأهلي وريال مدريد والتوقيت والمُعلق في كأس العالم للأندية 2023

رياضة

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

رياضة

آخرهم الحارس كورتوا.. 6 غيابات في صفوف ريال مدريد عن مواجهة الأهلي المصري

رياضة

تشكيلة الهلال ضد فلامينغو وتوقيت المباراة في كأس العالم للأندية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فضيحة جديدة.. الكشف عن تورط نظام محمد السادس بالتجسس على والد طليقته للا سلمى!!

تشواميني يستفز لاعبي الأهلي المصري بهذا التصرف (فيديو)

“عنوان لقلة الأصل”.. أصالة تجدد الغضب بتصريح صادم عن ضحايا زلزال سوريا!

إنقاذ 16 طفلا من أنقاض الزلزال ونقلهم إلى أنقرة على متن طائرة أردوغان الرئاسية (شاهد)

ترتيب خزانة الملابس والمُؤَنْ… وظيفة جعلت هذه الفناة ثرية!

القهوة تخفض ضغط الدم..كم كوب يجب أن تشرب في اليوم؟

طائرة للخطوط الجوية القطرية تنجوا بأعجوبة من سقوط مدمر بمياه الخليج.. تفاصيل!

رقص بلقيس في حفلها بدبي يستفز جمهورها رغم ما أعلنته لاحقاً(فيديو)

شاكيرا تستعد لتوجيه الضربة القاضية لـ بيكيه وعشيقته الجديدة كلارا شيا بخطوة غير متوقعة!ِ

لويس إنريكي مطلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC