موعد نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي

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وطن- ينتظر جماهير وعشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023، بين ريال مدريد والهلال السعودي، السبت، المقرر إقامتها على ميدان ملعب (ستاد مولاي عبد الله).

وستنطلق مباراة ريال مدريد أمام الهلال السعودي المرتقبة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الـ17، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت نهائي كأس العالم للأندية 2023

وبتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، عند الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون المباراة النهائية بين ريال مدريد والهلال السعودي، عند الساعة التاسعة مساءً.

أطراف النهائي تحددت أخيرًا الملكي يواجه الزعيم على لقب كأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022 🏆👑@Alhilal_FC | @realmadrid — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 8, 2023

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية

وستبث مباراة ريال مدريد والهلال السعودي، في نهائي نسخة كأس العالم للأندية 2023، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية المشفرة.

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وجاء تردد قنوات (SSC SPORTHD5) الناقلة لأحداث المباراة، على القمر الصناعي (النايل سات) 12523، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما ستنقل المباراة النهائية كذلك، على القناة المغربية الرياضية، المفتوحة للجميع على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 10872، وباستقطاب عمودي (رأسي)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

معلق مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي، على قنوات (SSC) الرياضية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

وكان فريق الهلال السعودي قد وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه على فلامينغو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى الدور النهائي كثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

كما تأهل ريال مدريد الأكثر تتويجاً البطولة العالمية للأندية، بـ4 ألقاب، إلى المباراة النهائية، بعد فوزه العريض على الأهلي المصري برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.