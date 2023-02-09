ترتيب خزانة الملابس والمُؤَنْ… وظيفة جعلت هذه الفناة ثرية!

- Advertisement -

وطن-لا شكّ في أن النظام يُعتبر أمرًا مهمًا جدًا في المنزل؛ وهو مهمة منزلية ضرورية حقًا لأسباب عديدة، لذلك عليك التأكد من أن المنزل بأكمله مرتّب دائمًا، خاصة في الأماكن مثل الخزائن أو خزائن المؤن لأننا نحتفظ بالأشياء التي نحتاجها كثيرًا هناك.

وفي هذا السياق، تطرّقت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، إلى قصة امرأة شابة كسبت مئات الدولارات مقابل ترتيب الخزائن في أي منزل متى يطلبون منها ذلك والتي حولت شغفها بالترتيب إلى سبيل لكسب لقمة العيش.

وفي الحقيقة، ليس كل شخص لديه الوقت لتنظيم الخزائن أو ربما لا يعرف كيفية القيام بذلك على النحو الأمثل، ناهيك بأنها مهمة ربما لا يحبّها أحد؛ لأنها مملّة وروتينية. في هذه الحالات، من المثالي بلا شك أن تكون قادرًا على توظيف شخص ما لمساعدتك على تحسين المساحة بحيث تعرف كيفية تنظيم كل شيء بشكل أكثر تنظيمًا وفي وقت أقل.

العمل في ترتيب الخزانات، شغف فانيسا

فانيسا غارسيا فتاة مكسيكية تبلغ من العمر 29 عامًا انتقلت من المكسيك إلى سان دييغو قبل بضع سنوات لدراسة علم الأحياء وتجربة حظها في مجال الأعمال الاستعراضية، وبعد فترة من الجمع بين الوظائف المختلفة لدعم نفسها ماديًا، بدأت تحلم بالتطوير المهني والاستقلالية، بالإضافة إلى أنها استأنفت في مشروعها الخاص.

نظرًا لأن فانيسا كانت قادرة على ترتيب الخزانات بشكل جيّد جدًا، شجعها أصدقاؤها على الاستفادة القصوى من هذا الشغف وتحويله إلى أكثر من مجرد هواية لمنزلها أو لمنزل أصدقائها. وهكذا، قررت الشابة الاستماع إلى أصدقائها ومحاولة كسب المال من خلال هوايتها التي شاركتها في منصة TaskRabbit، المتوفرة أيضًا في إسبانيا، لعرض تنظيم الخزائن وأي منطقة داخل المنزل، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

ولقد قامت فانيسا بعمل جيد لدرجة أنها تركت وظيفتها في عام 2019 لتكرس نفسها حصريًا لأعمالها التجارية الصغيرة، وفي تلك السنة الأولى كسبت 45000 دولار (حوالي 4000 دولار شهريًا)، وهو رقم يتزايد عامًا بعد عام.

- Advertisement -

اليوم تحسنت ظروف فانيسا الاقتصادية، بفضل شهرتها ونجاحها في الشبكات الاجتماعية. وفي الوقت الحالي، يتجاوز المبلغ الذي تتحصّل عليه فانيسا عادةً 9000 دولار شهريًا (حوالي 9000 يورو) بفضل عملها في منازل الآخرين.

هذا ونشرت الشابة المكسيكية 26 مهارة مختلفة، تتراوح من ترتيب الخزائن إلى التخطيط للحفلات أو تجميع الأثاث أو تزيين أي مساحة. وعادةً ما يستغرق قيامها بالمهام حوالي 3 إلى 4 ساعات، فضلاً عن أنها تكسب حوالي 200 دولار لكل مهمة اعتمادًا على نوعها.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، كان الحد الأقصى الذي استلمته الفتاة 1100 دولار في 21 ساعة للتنظيم الكامل للمنزل وجميع الغرف والمساحات.