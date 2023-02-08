“عيد الحب” واختبار للعاشقين في 11 ثانية.. اكتشف 7 قلوب مخبأة داخل اللوحة

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وطن- اختبار عيد الحب لهذه السنة سيكون أكثر مُتعة وإثارة من السنوات الماضية، حيث سيكون عبارة عن لوحة فنية تحمل في طياتها أحجية مشوقة، رسمها الفنان “جيم وارن”، وتُظهر هذه اللوحة الجميلة مشهدا رومانسيا لزوجان يقفان بالقرب من بركة.

أمامك 11 ثانية… اكتشفت 7 قلوب في اللوحة

داخل اللوحة، يمكنك أن ترى ألوانًا جميلة تُظهر المنظر الهادئ للطبيعة المليء بالأشجار الجميلة والبجع والزهور والزوجين المُغرمين، في مشهد بديع وغاية في الروعة.

تُعرف هذه التحفة الفنية باسم “القلوب السبعة ” .

اللوحة عبارة عن وهم بصري يُطلب خلاله من المشاهدين تحديد 7 قلوب مخفية داخلها، لكن المميز في هذه الأحجية، هو أنه وحدهم الأشخاص الرومانسيون فقط من يمكنهم اكتشاف القلوب السبعة في 11 ثانية.

هل تستطيع اكتشاف القلوب السبعة في 11 ثانية في هذا الوهم البصري؟

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من الصعب تحديد كل القلوب السبعة في الصورة، حيث تم تمويه بعض القلوب بخلفية اللوحة.

ومع ذلك، إذا كنت ثاقب البصر وصاحب بديهة، فستتمكن من تحديد 7 قلوب بسرعة:

1 قلب مخفي في السحابة.

2 قلب مخفي بين شجرتين

3 قلب مخفي في البركة.

4 قلب آخر مخفي في السحابة

5 قلب مخفي بين البجع

6 قلب مخفي على الصخرة

7 بالون على شكل قلب ملقى على العشب.

لراحتك، قمنا بتمييز كل القلوب السبعة في الصورة أدناه.

ليطمئن قلبك في حال لم تستطع اكتشاف كل القلوب السبعة في الصورة. فأنت لست وحيداً!

إذ أنه بحسب موقع “jagranjosh“، تركت هذه الصورة الآلاف من الذين حاولوا فك أحجيتها في حيرة من أمرهم وهم يحاولون اكتشاف القلوب المخفية داخل اللوحة.

ولتعلم/ي أيضاً أن كثيراً من الأبحاث تظهر أن الأوهام البصرية عادة ما تعطي بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا.

حيث يمكن لمجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع أدمغتنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا.

والآن…أخبرنا!

هل اكتشفت القلوب السبعة داخل صورة الوهم البصري هذه؟

ضف إلى ماسبق أيضاً في حديثنا عن اختبار الذكاء الوهمي البصري، أن عدداً من الدراسات قد كشفت أن الوهم البصري ينقسم إلى أنواع عديدة، مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.