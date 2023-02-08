الأربعاء, فبراير 8, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا"عيد الحب" واختبار للعاشقين في 11 ثانية.. اكتشف 7 قلوب مخبأة داخل...
حياتنا

“عيد الحب” واختبار للعاشقين في 11 ثانية.. اكتشف 7 قلوب مخبأة داخل اللوحة

في اختبار عيد الحب لهذه السنة، وحدهم العاشقون من يستطيعون اكتشاف القلوب السبعة المخبأة داخل اللوحة في 11 ثانية

كتب فهمي الورغمي
اختبار عيد الحب watanserb.com
اختبار عيد الحب
- Advertisement -

وطن- اختبار عيد الحب لهذه السنة سيكون أكثر مُتعة وإثارة من السنوات الماضية، حيث سيكون عبارة عن لوحة فنية تحمل في طياتها أحجية مشوقة، رسمها الفنان “جيم وارن”، وتُظهر هذه اللوحة الجميلة مشهدا رومانسيا لزوجان يقفان بالقرب من بركة.

أمامك 11 ثانية… اكتشفت 7 قلوب في اللوحة

داخل اللوحة، يمكنك أن ترى ألوانًا جميلة تُظهر المنظر الهادئ للطبيعة المليء بالأشجار الجميلة والبجع والزهور والزوجين المُغرمين، في مشهد بديع وغاية في الروعة.

Only Romantics can spot 7 Hearts hidden inside Painting in 11 secs!

تُعرف هذه التحفة الفنية باسم “القلوب السبعة ” .

اللوحة عبارة عن وهم بصري يُطلب خلاله من المشاهدين تحديد 7 قلوب مخفية داخلها، لكن المميز في هذه الأحجية، هو أنه وحدهم الأشخاص الرومانسيون فقط من يمكنهم اكتشاف القلوب السبعة في 11 ثانية.

Jagranjosh

هل تستطيع اكتشاف القلوب السبعة في 11 ثانية في هذا الوهم البصري؟

- Advertisement -

من الصعب تحديد كل القلوب السبعة في الصورة، حيث تم تمويه بعض القلوب بخلفية اللوحة.

ومع ذلك، إذا كنت ثاقب البصر وصاحب بديهة، فستتمكن من تحديد 7 قلوب بسرعة:

1 قلب مخفي في السحابة.
2 قلب مخفي بين شجرتين
3 قلب مخفي في البركة.
4 قلب آخر مخفي في السحابة
5 قلب مخفي بين البجع
6 قلب مخفي على الصخرة
7 بالون على شكل قلب ملقى على العشب.

لراحتك، قمنا بتمييز كل القلوب السبعة في الصورة أدناه.

Jagranjosh

ليطمئن قلبك في حال لم تستطع اكتشاف كل القلوب السبعة في الصورة. فأنت لست وحيداً!

إذ أنه بحسب موقع “jagranjosh“، تركت هذه الصورة الآلاف من الذين حاولوا فك أحجيتها في حيرة من أمرهم وهم يحاولون اكتشاف القلوب المخفية داخل اللوحة.

ولتعلم/ي أيضاً أن كثيراً من الأبحاث تظهر أن الأوهام البصرية عادة ما تعطي بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا.

حيث يمكن لمجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع أدمغتنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا.

والآن…أخبرنا!

هل اكتشفت القلوب السبعة داخل صورة الوهم البصري هذه؟

ضف إلى ماسبق أيضاً في حديثنا عن اختبار الذكاء الوهمي البصري، أن عدداً من الدراسات قد كشفت أن الوهم البصري ينقسم إلى أنواع عديدة، مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

المصدرموقع jagranjosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

تحدٍ جديد: هل يمكنك العثور على أرنب في الغرفة خلال 11 ثانية؟

حياتنا

معك دقيقة ونصف لحلّ هذا الوهم البصري: هناك 12 حيواناً .. اكتشفها

حياتنا

هل لديك معدل ذكاء مرتفع.. عثورك على الحرف المخفي في هذه الصورة يمكّنك من التأكد من ذلك

حياتنا

“اللي اختشوا ماتوا”.. ريا أبي راشد تُغضب متابعيها بفيديو “عيد الحب” مع زوجها!

حياتنا

إطلالة هيفاء وهبي الأجرأ في عيد الحب ووضعيات مثيرة للجدل!

الهدهد

مُراسل لـِ”بايدن”: “هل خطر غزو أوكرانيا أعلى من أي وقت مضى؟! .. الرئيس: “عيد حب سعيد”!

حياتنا

رانيا يوسف بظهور فاضح بالأحمر في عيد الحب (شاهد)

حياتنا

سيرين عبدالنور تكشف صدرها بشكل فاضح بالأحمر مثير بمناسبة عيد الحب!

حياتنا

هل أصبحت العلاقات الحميمة أقل بسبب تفشي كورونا؟ هذه الأطعمة ستعيد شهيتك الجنسية!

الهدهد

“غزو بالأحمر لملابس النساء الداخلية”.. احتفال صامت بعيد الحب في السعودية (شاهد)

حياتنا

مع اقتراب عيد الحب .. هذا ما ينصح به الخبراء لزيادة الرغبة الجنسية

حياتنا

نوال الزغبي بفستان مثير في عيد الحب بالأردن وتعمدت الجلوس بطريقة تكشف الكثير! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأميرة هيا بنت حمزة تنقل رسالة عن والدها المحتجز تحت الإقامة الجبرية

طبيبة سعودية تشكك بمقاطع إنقاذ أطفال سوريا: مفبركة لجمع التبرعات

“بداية نهاية العالم”.. وسم يتصدر عقب الزلزال وعلامات مرعبة حيرت العلماء

مُتهم بالإغتصاب والاتجار بالبشر..صديقة أندرو تيت السابقة تكشف كيف أجبرها على ممارسة الجنس حتى الإغماء

“أبو كرش” التركي.. حقيقة وفاة ياسين جنكيز جراء زلزال تركيا المدمر (شاهد)

حجابي أولا.. أبت أن تخرج من تحت الأنقاض قبل أن ترتدي الحجاب (فيديو)

زلزال تركيا وسوريا يستنفر مسعود أوزيل وهذا ما فعله بنفسه للمنكوبين (شاهد)

تقرير يكشف..كيف تتجسس الصين على الولايات المتحدة؟

الملكة نور الحسين تنشر صورة نادرة مع زوجها في ذكرى وفاته (شاهد)

جينيفر لوبيز وبن أفليك.. خبير قراءة شفاه يكشف ما قيل في اللحظة المتوترة بينهما في جرامي!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC