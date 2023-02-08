الأربعاء, فبراير 8, 2023
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رياضة

سالم الدوسري يُسجل الأرقام القياسية مع الهلال في كأس العالم للأندية 2023

الدوسري يعادل رقم أبو تريكة بعد تسجيله هدفين في كأس العالم للأندية

كتب فارس أبو شيحة
سالم الدوسري watanserb.com
أرقام سالم الدوسري القياسية مع الهلال السعودي
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وطن- سجل نجم الهلال السعودي سالم الدوسري صاحب ال31 عاماً، بعد قيادة الزعيم الآسيوي إلى نهائي النسخة ال17 من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في دولة المغرب.

وفق الإحصائيات والتقارير الصحفية السعودية، فقد أصبح النجم السعودي سالم الدوسري، خامس لاعب يسجل في 3 نسخ مختلفة ببطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر، في المباراة الماضية أمام فلامينغو البرازيلي.

أرقام سالم الدوسري القياسية في كأس العالم للأندية 2023

وأردفت تلك التقارير، ” ينضم نجم الهلال السعودي سالم الدوسري، إلى قائمة اللاعبين الذي سجلو في 3 نسخ مختلفة في البطولة العالمية للأندية، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والويلزي غاريث بيل، والمصري حسين الشحات”.

وحقق فريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، الفوز الثمين على نظيره فلامينغو البرازيلي. بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل بتلك النتيجة إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023.

كما ويعد فريق الهلال ثالث فريق عربي يصل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد فريقا الرجاء الرياضي المغربي، والعين الإماراتي.

هدافي كأس العالم للأندية
هدافي كأس العالم للأندية

الدوسري سابع الهدفين في تاريخ كأس العالم للأندية 2023

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واحتل النجم السعودي سالم الدوسري، سابع جدول ترتيب هدافين كأس العالم للأندية 2023. برصيد 4 أهداف، معادلاً بذلك رقم أسطورة الأهلي المصري المعتزل محمد أبو تريكة بنفس رصيد الأهداف المسجلة في البطولة.

وما زال صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتصدر جدول ترتيب هدافو كأس العالم للأندية، برصيد 7 أهداف حتى الآن.

ونال السعودي الدوسري جائزة أفضل لاعب في المباراة الماضية. أمام فلامينغو البرازيلي، بعد إحرازه هدفين من ركلتي جزاء، وصناعة هدف ثالث في المباراة.

سالم الدوسري نجم الهلال السعودي
سالم الدوسري نجم الهلال السعودي

نهائي كأس العالم للأندية 2023

وسيلتقي فريق الهلال السعودي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الفائزة من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد، للمنافسة على الميدالية الذهبية في نهائي كأس العالم للأندية، مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر بأن حامل اللقب الهلال يتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 32 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر النصر برصيد 34 نقطة للموسم الحالي.

الهلال السعودي
الهلال السعودي
المصدروطن + سالم الدوسري تويتر+ نادي الهلال + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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