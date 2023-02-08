سالم الدوسري يُسجل الأرقام القياسية مع الهلال في كأس العالم للأندية 2023

وطن- سجل نجم الهلال السعودي سالم الدوسري صاحب ال31 عاماً، بعد قيادة الزعيم الآسيوي إلى نهائي النسخة ال17 من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في دولة المغرب.
وفق الإحصائيات والتقارير الصحفية السعودية، فقد أصبح النجم السعودي سالم الدوسري، خامس لاعب يسجل في 3 نسخ مختلفة ببطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر، في المباراة الماضية أمام فلامينغو البرازيلي.
أرقام سالم الدوسري القياسية في كأس العالم للأندية 2023
وأردفت تلك التقارير، ” ينضم نجم الهلال السعودي سالم الدوسري، إلى قائمة اللاعبين الذي سجلو في 3 نسخ مختلفة في البطولة العالمية للأندية، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والويلزي غاريث بيل، والمصري حسين الشحات”.
وحقق فريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، الفوز الثمين على نظيره فلامينغو البرازيلي. بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل بتلك النتيجة إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023.
#سالم_الدوسري لم يكتفي بكتابة التاريخ في #كأس_العالم للمنتخبات.. ويكتبه في #كأس_العالم_للأندية أيضاً 🔥🇸🇦 pic.twitter.com/vchhlqq0Mz
— خالد جاسم (@khalidjassem74) February 8, 2023
كما ويعد فريق الهلال ثالث فريق عربي يصل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد فريقا الرجاء الرياضي المغربي، والعين الإماراتي.
الدوسري سابع الهدفين في تاريخ كأس العالم للأندية 2023
واحتل النجم السعودي سالم الدوسري، سابع جدول ترتيب هدافين كأس العالم للأندية 2023. برصيد 4 أهداف، معادلاً بذلك رقم أسطورة الأهلي المصري المعتزل محمد أبو تريكة بنفس رصيد الأهداف المسجلة في البطولة.
وما زال صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتصدر جدول ترتيب هدافو كأس العالم للأندية، برصيد 7 أهداف حتى الآن.
🔝يعد #كبير_آسيا أكثر فريق آسيوي إحرازًا للأهداف في #كأس_العالم للأندية بتسجيله 14 هدفًا 🤩💙#الهلال_في_كأس_العالم pic.twitter.com/kUy0H83kdI
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 8, 2023
ونال السعودي الدوسري جائزة أفضل لاعب في المباراة الماضية. أمام فلامينغو البرازيلي، بعد إحرازه هدفين من ركلتي جزاء، وصناعة هدف ثالث في المباراة.
نهائي كأس العالم للأندية 2023
وسيلتقي فريق الهلال السعودي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الفائزة من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد، للمنافسة على الميدالية الذهبية في نهائي كأس العالم للأندية، مطلع الأسبوع المقبل.
ليلة هلالية للتاريخ تنتهي بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية FIFA
شاهد ملخص مباراة فلامنجو عبر FIFA+ 📺🤩@Alhilal_FC
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 7, 2023
يذكر بأن حامل اللقب الهلال يتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 32 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر النصر برصيد 34 نقطة للموسم الحالي.