سالم الدوسري يُسجل الأرقام القياسية مع الهلال في كأس العالم للأندية 2023

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وطن- سجل نجم الهلال السعودي سالم الدوسري صاحب ال31 عاماً، بعد قيادة الزعيم الآسيوي إلى نهائي النسخة ال17 من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في دولة المغرب.

وفق الإحصائيات والتقارير الصحفية السعودية، فقد أصبح النجم السعودي سالم الدوسري، خامس لاعب يسجل في 3 نسخ مختلفة ببطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر، في المباراة الماضية أمام فلامينغو البرازيلي.

أرقام سالم الدوسري القياسية في كأس العالم للأندية 2023

وأردفت تلك التقارير، ” ينضم نجم الهلال السعودي سالم الدوسري، إلى قائمة اللاعبين الذي سجلو في 3 نسخ مختلفة في البطولة العالمية للأندية، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والويلزي غاريث بيل، والمصري حسين الشحات”.

وحقق فريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، الفوز الثمين على نظيره فلامينغو البرازيلي. بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل بتلك النتيجة إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023.

كما ويعد فريق الهلال ثالث فريق عربي يصل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد فريقا الرجاء الرياضي المغربي، والعين الإماراتي.

الدوسري سابع الهدفين في تاريخ كأس العالم للأندية 2023

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واحتل النجم السعودي سالم الدوسري، سابع جدول ترتيب هدافين كأس العالم للأندية 2023. برصيد 4 أهداف، معادلاً بذلك رقم أسطورة الأهلي المصري المعتزل محمد أبو تريكة بنفس رصيد الأهداف المسجلة في البطولة.

وما زال صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتصدر جدول ترتيب هدافو كأس العالم للأندية، برصيد 7 أهداف حتى الآن.

ونال السعودي الدوسري جائزة أفضل لاعب في المباراة الماضية. أمام فلامينغو البرازيلي، بعد إحرازه هدفين من ركلتي جزاء، وصناعة هدف ثالث في المباراة.

نهائي كأس العالم للأندية 2023

وسيلتقي فريق الهلال السعودي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الفائزة من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد، للمنافسة على الميدالية الذهبية في نهائي كأس العالم للأندية، مطلع الأسبوع المقبل.

ليلة هلالية للتاريخ تنتهي بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية FIFA شاهد ملخص مباراة فلامنجو عبر FIFA+ 📺🤩@Alhilal_FC — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 7, 2023

يذكر بأن حامل اللقب الهلال يتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 32 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر النصر برصيد 34 نقطة للموسم الحالي.