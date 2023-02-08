الخميس, فبراير 9, 2023
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رياضة

ريال مدريد يصل نهائي كأس العالم للأندية بعد هزيمة الأهلي بالأربعة (شاهد)

ريال مدريد سيواجه الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية watanserb.com
ريال مدريد يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية
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وطن- وصل فريق ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه العريض على الأهلي المصري برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في دور نصف نهائي البطولة العالمية، على ملعب (مولاي عبد الله).

وضرب الفريق الملكي الأبيض موعداً مع الهلال السعودي، للمنافسة على اللقب، في نهائي نسخة كأس العالم للأندية 2023، السبت.

مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري

وافتتح فريق ريال مدريد (الميرينغي)، أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى الأهلي المصري، عن طريق البرازيلي فينيسيوس جوينور في الدقيقة ال42.

وعزز الأوروغواياني فالفيردي هدف التقدم الثاني لصالح الفريق الملكي، عند الدقيقة ال46، كما وقلص فريق الأهلي المصري نتيجة المباراة بهدف وحيد، عن طريق التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

كما وعاد ريال مدريد لتسجيل هدف الثالث عن طريق البرازيلي رودريغو في الدقيقة ال92 من الوقت البديل، وبعدها بدقائق أحرز اللاعب البديل سيرجيو أريباس الهدف الرابع للملكي في الثواني الأخيرة على نهاية المباراة.

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تفوق ريال مدريد على الأهلي المصري

وشهدت المباراة تفوق فريق ريال مدريد (الملكي)، على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 62%.

محمد الشناوي حارس الأهلي المصري
محمد الشناوي حارس الأهلي المصري

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس الأهلي المصري إلى 15 تسديدة، كما وستحواذ على الكرة بنسبة 38%.

وغاب عن فريق ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية، العديد من النجوم. بسبب الإصابات، لعل أبرزهم الحارس تيبو كورتوا وكريم بنزيما وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو وإيدين هازارد.

نهائي كأس العالم للأندية 2023

كما واستبعد الإسباني داني كارفاخال قبيل مواجهة الأهلي المصري، بسبب شعوره بنزلة برد.

ويتطلع الفريق الملكي، إلى التتويج باللقب الخامس في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، في حال تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الماضية أمام الهلال السعودي، مطلع الأسبوع المقبل.

مباراة ريال مدريد والأهلي المصري
مباراة ريال مدريد والأهلي المصري
المصدروطن + كأس العالم للأندية + ريال مدريد + الأهلي المصري
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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