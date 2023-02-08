ريال مدريد يصل نهائي كأس العالم للأندية بعد هزيمة الأهلي بالأربعة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- وصل فريق ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه العريض على الأهلي المصري برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في دور نصف نهائي البطولة العالمية، على ملعب (مولاي عبد الله).

وضرب الفريق الملكي الأبيض موعداً مع الهلال السعودي، للمنافسة على اللقب، في نهائي نسخة كأس العالم للأندية 2023، السبت.

مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري

وافتتح فريق ريال مدريد (الميرينغي)، أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى الأهلي المصري، عن طريق البرازيلي فينيسيوس جوينور في الدقيقة ال42.

وعزز الأوروغواياني فالفيردي هدف التقدم الثاني لصالح الفريق الملكي، عند الدقيقة ال46، كما وقلص فريق الأهلي المصري نتيجة المباراة بهدف وحيد، عن طريق التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

مثله مثل رفيقه فينيسيوس رودريجو يعشق ريال مدريد 👑😘@realmadridarab pic.twitter.com/NIR9e3Jh4G — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 8, 2023

كما وعاد ريال مدريد لتسجيل هدف الثالث عن طريق البرازيلي رودريغو في الدقيقة ال92 من الوقت البديل، وبعدها بدقائق أحرز اللاعب البديل سيرجيو أريباس الهدف الرابع للملكي في الثواني الأخيرة على نهاية المباراة.

- Advertisement -

تفوق ريال مدريد على الأهلي المصري

وشهدت المباراة تفوق فريق ريال مدريد (الملكي)، على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 62%.

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس الأهلي المصري إلى 15 تسديدة، كما وستحواذ على الكرة بنسبة 38%.

لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية🦅💪#يلا_يا_اهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/7tCpZXzfDI — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 8, 2023

وغاب عن فريق ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية، العديد من النجوم. بسبب الإصابات، لعل أبرزهم الحارس تيبو كورتوا وكريم بنزيما وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو وإيدين هازارد.

نهائي كأس العالم للأندية 2023

كما واستبعد الإسباني داني كارفاخال قبيل مواجهة الأهلي المصري، بسبب شعوره بنزلة برد.

ويتطلع الفريق الملكي، إلى التتويج باللقب الخامس في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، في حال تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الماضية أمام الهلال السعودي، مطلع الأسبوع المقبل.