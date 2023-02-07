هل البرد يجعلنا نحرق المزيد من السعرات الحرارية؟

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وطن-هل يساعدنا البرد على حرق السعرات الحرارية؟ فيما يلي قدّم الدكتور جيرالد كيرزيك، طبيب الطوارئ والمدير الطبي لموقع دوكتيسيمو، إجابات بشأن هذا الموضوع، بحسب ما نقله موقع “دكتيسيمو” الفرنسي.

هل البرد يحرق السعرات الحرارية

غالبًا ما نربط البرد ودرجات الحرارة المنخفضة بالقشعريرة والعطس وفيروسات الشتاء! وإذا كان هذا صحيح تمامًا، فإننا لا ينبغي أن ننسى أيضًا أن البرد سيجعلنا نحرق المزيد من السعرات الحرارية. وفي الواقع، يؤكد الدكتور جيرالد كيرزيك، طبيب الطوارئ، أن البرد سوف يؤدي إلى رد فعل فسيولوجي في أجسامنا لإبقائه عند درجة حرارة 37 درجة مئوية. وبالتالي يشكل هذا استهلاكاً للسعرات الحرارية، وعلى الرغم من ذلك، فهذا ليس كافيًا لإنقاص الوزن بالطبع، فهو يظل استهلاكًا ضئيلًا.

زيادة في انقباض القلب

أضاف جيرالد كيرزيك: “الظاهرة الثانية هي زيادة ضربات القلب، ما يؤدي أيضًا إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية في أجسامنا. فالقلب هو المضخة التي تنقل الدم إلى أعضائنا وأطرافنا. إنه الدم الذي يسمح لنا بالشعور بالدفء. وإذا شعرت بالبرد، سيبدأ القلب في النبض بقوة أكبر في محاولة لتدفئة الجسم بشكل أسرع. وهذا يؤدي أيضًا إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية”.

أهم النصائح لمحاربة البرد

وفق ترجمة “وطن“، فإن أجسامنا تحارب البرد بشكل طبيعي للحفاظ على درجة حرارة ثابتة للجسم. ولمساعدته، قد يكون من المفيد ارتداء طبقات من الملابس الرفيعة، بدلاً من طبقة واحدة سميكة وتناول الطعام بشكل صحيح، أي بطريقة متوازنة ومتنوعة لأن الطعام هو المصدر الأول للسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم لتدفئته.