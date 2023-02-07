الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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هل البرد يجعلنا نحرق المزيد من السعرات الحرارية؟

كتب معالي بن عمر
حرق السعرات الحرارية في الشتاء watanserb.com
حرق السعرات الحرارية في الشتاء
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وطن-هل يساعدنا البرد على حرق السعرات الحرارية؟ فيما يلي قدّم الدكتور جيرالد كيرزيك، طبيب الطوارئ والمدير الطبي لموقع دوكتيسيمو، إجابات بشأن هذا الموضوع، بحسب ما نقله موقع “دكتيسيمو” الفرنسي.

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هل البرد يحرق السعرات الحرارية

غالبًا ما نربط البرد ودرجات الحرارة المنخفضة بالقشعريرة والعطس وفيروسات الشتاء! وإذا كان هذا صحيح تمامًا، فإننا لا ينبغي أن ننسى أيضًا أن البرد سيجعلنا نحرق المزيد من السعرات الحرارية. وفي الواقع، يؤكد الدكتور جيرالد كيرزيك، طبيب الطوارئ، أن البرد سوف يؤدي إلى رد فعل فسيولوجي في أجسامنا لإبقائه عند درجة حرارة 37 درجة مئوية. وبالتالي يشكل هذا استهلاكاً للسعرات الحرارية، وعلى الرغم من ذلك، فهذا ليس كافيًا لإنقاص الوزن بالطبع، فهو يظل استهلاكًا ضئيلًا.

فقدان الوزن في الشتاء
فقدان الوزن في الشتاء

زيادة في انقباض القلب

أضاف جيرالد كيرزيك: “الظاهرة الثانية هي زيادة ضربات القلب، ما يؤدي أيضًا إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية في أجسامنا. فالقلب هو المضخة التي تنقل الدم إلى أعضائنا وأطرافنا. إنه الدم الذي يسمح لنا بالشعور بالدفء. وإذا شعرت بالبرد، سيبدأ القلب في النبض بقوة أكبر في محاولة لتدفئة الجسم بشكل أسرع. وهذا يؤدي أيضًا إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية”.

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أهم النصائح لمحاربة البرد

وفق ترجمة “وطن“، فإن أجسامنا تحارب البرد بشكل طبيعي للحفاظ على درجة حرارة ثابتة للجسم. ولمساعدته، قد يكون من المفيد ارتداء طبقات من الملابس الرفيعة، بدلاً من طبقة واحدة سميكة وتناول الطعام بشكل صحيح، أي بطريقة متوازنة ومتنوعة لأن الطعام هو المصدر الأول للسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم لتدفئته.

أهم النصائح لمحاربة البرد
أهم النصائح لمحاربة البرد
المصدردكتيسيمو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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