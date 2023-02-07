لم يخبرك بها أحد..عبارات تجنب قولها خلال مقابلات العمل وإلا سيتم استبعادك

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وطن– هناك مجموعة من الجمل والعبارات التي يمكنك قولها خلال مقابلة العمل لترك إنطباع جيد.

كل ما تقوله أثناء المقابلة سوف يساهم بالتأكيد في مساعدة صاحب العمل على فهم دوافعك للتقديم.

نظرًا لأنه تم تسريح آلاف الموظفين مؤخرًا، يُنصح عند إجراء أي مقابلة، بالتأكد من أنك استغرقت وقتًا للبحث عن الشركة ومعرفة معلومات تخبرك بثقافتها وتاريخها ووضعها المالي.

لن يتم قبولك إذا كنت تفتقر إلى المعلومات الكافية الأساسية بالشركة وسيشعر بالتالي الشخص القائم بالمقابلة بأنك لا تهتم كثيرًا بالوظيفة.



وفي هذا السياق، نشرت صحيفة ”فوربس” تقريرا تحدثت فيه عن عبارات يجب تجنب قولها أثناء مقابلة العمل.

ما الذي يجب تجنبه خلال مقابلات العمل؟



يجب عليك الامتناع عن الحديث بشكل سلبي عن شركةٍ ما أو عن صاحب عمل سابق أو حتى إلقاء نكتة غير ملائمة.

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بعد قبولك، عليك تجنب المطالبة فورًا بالتعويض وأخذ إجازة أو طلب الترقية.

لن تسير الأمور على ما يرام أبدًا إذا وصلت متأخرًا إلى المقابلة دون اعتذار أو طلبت من القائم بإجراء المقابلة العودة إلى سيرتك الذاتية لطرح أي أسئلة حول خلفيتك أو تجربتك.

كما يجب ألا تكون وقحًا مع الموظفين عند وصولك للمقابلة.

كيف تنجح في مقابلة العمل؟

خلال مقابلتك، يُنصح بالقول:”شكرًا لكم على إتاحة الفرصة لي لإجراء مقابلة. أنا متحمس لوجودي هنا. لقد أجريت الكثير من الأبحاث حول شركتك” ومن خلال قول هذا، سوف ينبهر القائم بإجراء المقابلة باهتمامك بالشركة.

إذا أردت أن تعرف كل شيء عن التعويضات والمزايا، فلا بأس بالإنتظار خلال هذه المرحلة، إن أمكن.

فالمفتاح هو تنمية علاقة جيدة مع القائم بإجراء المقابلة وإثبات أن لديك المهارات والخلفية والخبرة المناسية للوظيفة.

إذا حاولت تجنب الأسئلة حول ما تفعله الشركة، فسيشعر القائم بإجراء المقابلة أنك في الواقع ليس لديك اهتمام ولست فضوليًا بالوظيفة. لست بحاجة إلى أن تعرف كل شيء عن الشركة، وأن تقتبس بياناتها المالية وتسمية جميع الأشخاص في مجلس الإدارة، ولكن يجب أن تعرف القليل من المعلومات حول منتجاتا وخدماتها.

لا تشعر بالراحة أكثر من اللازم

في بعض الأحيان، تسير المقابلة بشكل جيد وتصبح عِبارة عن محادثة ودية بينك وبين القائم بإجراء المقابلة معك. في بعض الأحيان، تتطور المحادثة دون أن تدرك ذلك، وتقول شيئًا غير صحيح سياسياً أو تقول نكتة غير ملائمة. لذا، عليك أن تحاول تجنب هذا.

قد ينظر إليك القائم بإجراء المقابلة كشخص لطيف، لكنه لا يراك كموظف موثوق به.

في المقابلة، تريد عرض مهاراتك وقدراتك وعليك خاصة تجنب طرح الأسئلة الشخصية. فإذا بدأت في استجواب المحاورين، فسيتم إستبعادك.



لا تقم بانتقاد صاحب عملك السابق



إذا كانت لديك مقابلة عمل، قل فقط الأشياء الجيدة عن صاحب عملك السابق وزملائك في العمل.

قد يكون رئيسك السابق شخص ذو طابع سيء، لكن لا تشارك هذا مع المحاورين. إذا كنت تتحدث بشكل سيء عن عملك السابق، فستُعتبر كشخص يتكلم عن الناس خلف ظهورهم.، مما يعني أيضًا أنه لا يمكن الوثوق بك. وسيعتقد بالتالي القائم بإجراء المقابلة أنك ستتحدث عنهم بشكل سيء أيضًا في المستقبل.



استخدم حِسّك السليم

عندما يسألك صاحب العمل عن خلفيتك أو مهاراتك، لا تقل إن الإجابة موجودة في سيرتك الذاتية.

يجب أن تحاول دائما الإجابة عن أسئلة صاحب العمل بكلماتك الخاصة وتزويده بتفاصيل إضافية باستخدام أمثلة محددة تثبت خبرتك.

علاوة على ذلك، لا يجب أن تقول أبدًا خلال مقابلة العمل “آسف، لقد تأخرت” أو “يجب أن أغادر بعد نصف ساعة.”

في بعض الأحيان تحدث أشياء غير متوقعة. ومع ذلك، فمن الوقاحة أن تصل متأخرًا إلى مقابلة مهمة. إذا كنت تعلم أنك مضغوط بسبب الوقت، فيجب عليك إما إخبارهم بذلك مسبقًا أو إعادة جدولة المقابلة إلى يوم آخر.

