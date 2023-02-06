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هل هي مثلية؟.. ملكة جمال كرواتيا في فيديو يثير الشكوك حول ميولها الجنسية!

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بإيفانا نول ارتفاعاً صاروخياً في عدد المتابعين حتى أنّها جذبت انتباه بعض لاعبي بطولة كأس العالم في قطر

كتب رفيف عبدالله
هل هي مثلية؟.. ملكة جمال كرواتيا في فيديو يثير الشكوك حول ميولها الجنسية! watanserb.com
إيفانا نول
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وطن– أثارت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، شكوكاً حول ميولها الجنسية، بعد ظهورها مع فتاة في أحد الملاهي الليلية.

وشاركت إيفانا نول، متابعيها على “انستجرام“، لحظات استمتاعها بقضاء الوقت في لوس أنجلوس، وحضورها إحدى الحفلات هناك.

وتظهر إيفانا بفستان أسود ضيق شفاف، يكشف صدرها، وهي تتلوى بالرقص بطريقة مثيرة على جسد فتاة أخرى.

وهو الأمر الذي جعل متابعي ملكة جمال كرواتيا، يعتقدون أنها مثلية جنسية.

فيديو آخر عزز الشكوك حين ظهرت إيفانا مع فتاة أيضاً ترقص وتمرح معها في حفلة أخرى ارتدت بها فستاناً ذهبياً مثيراً.

رجل أحلامها الأول

لكن آخرون دافعوا عن إيفانا، مذكرين بما كشفته سابقاً عن رجل أحلامها وحبيبها المفضل.

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ولدهشة كثيرين، اختارت الملاكم السابق للوزن الثقيل فلاديمير كليتشكو.

جاء ذلك عند سؤال إيفانا نول عن أكثر الشخصيات التي تحبها من عالم المشاهير، فأجابت بسرعة: “لدي رجل واحد، وهو بالنسبة لي أفضل الأفضل، فلاديمير كليتشكو”، ملاكم كازخستاني سابق في الوزن الثقيل.

وفوجئت مضيفة البودكاست باختيار إيفانا نول، التي واصلت شرحها أكثر، قائلة: “إنه مثل الرجل المثالي”، مضيفةً أنه كافح من أجل احتواء ضحكته، لتعودَ مضيفتها على البودكاست مستغربة: “فلاديمير كليتشكو، أعني، إنه حسن المظهر، لكن هذا رجل مخيف”.

ولفتت العارضة المولودة في ألمانيا أنظارَ الجماهير، بعد أن ارتدت أزياء عارية بعلم كرواتيا طوال البطولة.

كما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ارتفاعاً صاروخياً في عدد المتابعين، حتى أنّها جذبت انتباه بعض لاعبي بطولة كأس العالم في قطر.

قرارات

في وقت سابق، كشفت إيفانا أنها اتخذت مجموعة من القرارات مؤخراً.

وقالت بفيديو نشرته عبر خاصية “الستوري”: “مرحباً، لاحظت أنكم معجبون بطريقة كلامي حين أتحدث عبر الستوري، خاصة أخطائي”.

إيفانا نول

وتابعت: “لذلك قررت أن أتكلم أكثر عبر خاصية القصص، ولدي قرار جديد أيضاً، سأخرج لكم ببث مباشر مرتين في الأسبوع، أعدكم”.

وأردفت: “سأخرج ببث مباشر غداً، بينما أنا هنا في ميامي، لأنني سأغادر بعدها إلى لوس أنجلوس، وأريد أن أفعله وأنا هنا”.

وختمت إيفانا نول حديثها: “أخبروني جميعاً ما هو الموعد المناسب لكم، لأنني أريدكم جميعاً في بثي المباشر”.

وآخر ما طلبته ملكة جمال من كرواتيا من متابعيها الذين قفز عددهم إلى 3.6 مليون شخص، هو وصفها برمز تعبيري، بعدما نشرت لهم صوراً مثيرة.

وكان رمز النار هو خيار معظم متابعيها، في إشارة إلى كونها جذابة ومثيرة

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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