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زوجة حاكم دبي تخطف الأضواء بجمالها من ابنتها  “الشيخة مهرة” في حفل تخرج الأخيرة (شاهد)

يبدو أن "الأم وابنتها" مبتهجين بهذا الإنجاز حيث كتبت الشيخة مهرة في التعليق "دعم الأسرة هو كل شيء"

بواسطة
رفيف عبدالله
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زوجة حاكم دبي تخطف الأضواء بجمالها من ابنتها
الشيخة مهرة
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وطن– قامت الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بنشر صور من حفل تخرجها على إنستغرام.

دعم الأسرة

وكما يظهر من التعليق، فقد حصلت الشيخة مهرة على شهادة في “العلاقات الدولية”.

الشيخة مهرة في حفل تخرجها

كما نشرت ابنة حاكم دبي صوراً جميلة من احتفالها مع والدتها زوي غريغوراكوس عبر حسابها على “انستجرام“.

ابنة حاكم دبي مع والدتها اليونانية زوي غريغوراكوس
زوجة حاكم دبي
تبدو الأم وابنتها سعيدتان بإنجاز الشابة

يبدو أن الثنائي الجميل “الأم وابنتها” مبتهجين بهذا الإنجاز، حيث كتبت الشيخة مهرة في التعليق “دعم الأسرة هو كل شيء”.

كل شيء لدي

هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الصور مع والدتها.

زوجة حاكم دبي
يرى البعض أن مهرة ورثت جمال والدتها

غالبًا ما تنتقل ابنة حاكم دبي إلى انستجرام للتعبير عن حبها لوالدتها.

 

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على سبيل المثال ، في ليلة رأس السنة الجديدة ، شاركت صورة شخصية جميلة تعرض حبها، وكتبت “كل شيء لدي، أمي”.

زوجة حاكم دبي
دائماً ما تعبر ابنة حاكم دبي عن حبها لوالدتها

جمال يوناني

وأشاد متابعو الشيخة مهرة بجمالها مؤكدين أنها ورثته من والدتها اليونانية.

بينما نشر آخرون صوراً قديمة لابنة حاكم دبي، تؤكد خضوعها لعمليات تجميل.

وسبق أن أثارت  الجدل بظهورها الأخيرة في مهرجان ضيافة DIAFA بدورته السادسة.

وارتدت ابنة حاكم دبي حينها، والتي حضرت المهرجان كضيف، شرف عباءة من الساتان باللون الذهبي المطرز بخيوط ذات لون الخمري.

أبو هشيمة

ولدت الشيخة مهرة في 26 فبراير 1994.

وتنشط ابنة حاكم في دعم المواهب المحلية والعلامات التجارية المحلية. وخاصة العباءات الخليجية الراقية.

ومعروف عن مهرة حبها للخيل والفروسية، وسبق أن شاركت في المسابقات النسائية إلى أن حصدت لقب فارسة الصحراء.

واجهت الشيخة مهرة شائعة عاطفية، حول ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

لكنها المهرة كانت مجرد أحد الأسماء التي اقترنت بأبو هشيمة منذ انفصاله عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وإلى أن أعلن أحمد أبوهشيمة ارتباطه بياسمين صبري قبل طلاقهما، كانت تلك الثمانية سنوات التي كان بها أعزباً، مليئة بشائعات الارتباط.

فقد اقترن اسم أبوهشيمة أيضاً بمواطنته مي عز الدين، والفنانة العراقية شذى حسون، وشقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عزيز watanserb.com
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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