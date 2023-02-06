زوجة حاكم دبي تخطف الأضواء بجمالها من ابنتها  “الشيخة مهرة” في حفل تخرج الأخيرة (شاهد)

يبدو أن "الأم وابنتها" مبتهجين بهذا الإنجاز حيث كتبت الشيخة مهرة في التعليق "دعم الأسرة هو كل شيء"

وطن– قامت الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بنشر صور من حفل تخرجها على إنستغرام.

دعم الأسرة

وكما يظهر من التعليق، فقد حصلت الشيخة مهرة على شهادة في “العلاقات الدولية”.

كما نشرت ابنة حاكم دبي صوراً جميلة من احتفالها مع والدتها زوي غريغوراكوس عبر حسابها على “انستجرام“.

يبدو أن الثنائي الجميل “الأم وابنتها” مبتهجين بهذا الإنجاز، حيث كتبت الشيخة مهرة في التعليق “دعم الأسرة هو كل شيء”.

كل شيء لدي

هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الصور مع والدتها.

غالبًا ما تنتقل ابنة حاكم دبي إلى انستجرام للتعبير عن حبها لوالدتها.

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على سبيل المثال ، في ليلة رأس السنة الجديدة ، شاركت صورة شخصية جميلة تعرض حبها، وكتبت “كل شيء لدي، أمي”.

جمال يوناني

وأشاد متابعو الشيخة مهرة بجمالها مؤكدين أنها ورثته من والدتها اليونانية.

بينما نشر آخرون صوراً قديمة لابنة حاكم دبي، تؤكد خضوعها لعمليات تجميل.

وسبق أن أثارت الجدل بظهورها الأخيرة في مهرجان ضيافة DIAFA بدورته السادسة.

وارتدت ابنة حاكم دبي حينها، والتي حضرت المهرجان كضيف، شرف عباءة من الساتان باللون الذهبي المطرز بخيوط ذات لون الخمري.

أبو هشيمة

ولدت الشيخة مهرة في 26 فبراير 1994.

وتنشط ابنة حاكم في دعم المواهب المحلية والعلامات التجارية المحلية. وخاصة العباءات الخليجية الراقية.

ومعروف عن مهرة حبها للخيل والفروسية، وسبق أن شاركت في المسابقات النسائية إلى أن حصدت لقب فارسة الصحراء.

واجهت الشيخة مهرة شائعة عاطفية، حول ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

لكنها المهرة كانت مجرد أحد الأسماء التي اقترنت بأبو هشيمة منذ انفصاله عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وإلى أن أعلن أحمد أبوهشيمة ارتباطه بياسمين صبري قبل طلاقهما، كانت تلك الثمانية سنوات التي كان بها أعزباً، مليئة بشائعات الارتباط.

فقد اقترن اسم أبوهشيمة أيضاً بمواطنته مي عز الدين، والفنانة العراقية شذى حسون، وشقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.