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دبلوماسون سعوديون في لندن مارسوا العبودية على عاملات لديهم.. تحقيق يكشف المستور!

دبلوماسي سعودي عامل عاملة فلبينية كعبدة وأجبرها على ارتداء الجرس 24 ساعة في اليوم لتكون تحت تصرف عائلته، ضمن "استغلال عاملات المنازل".

كتب سالم حنفي
استغلال عاملات المنازل watanserb.com
تتعرض عاملات المنازل لظروف معيشية غير إنسانية وانتهاكات عمالية مهينة
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وطن – كشفت صحيفة “التلغراف” في تحقيق صادم لها أن عاملات المنازل يُحتجزن كعبيد معاصرين في منازل دبلوماسية شرق أوسطية في جميع أنحاء لندن ، حيث يُجبرون على العمل لمدة تصل إلى 18 ساعة في اليوم ، والاستحمام بدلو من الماء البارد وتناول بقايا الطعام من أصحاب العمل.

يتم توظيف العمال ، ومعظمهم من النساء من الفلبين وإندونيسيا ، من قبل دبلوماسيين أجانب عبر وكالات توظيف دولية ويتم منحهم تأشيرات للعيش والعمل في المملكة المتحدة.

وبحسب الصحيفة فإنه على مدى السنوات الخمس الماضية ، عرّض دبلوماسيون مقيمون في لندن يمثلون العديد من دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا عاملات المنازل لظروف معيشية غير إنسانية وانتهاكات عمالية مهينة ، وفقًا للبيانات التي راجعتها التلغراف.

وجاء ذلك على الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة في عام 2015 للقضاء على استغلال عاملات المنازل في المنازل الخاصة الثرية ، بما في ذلك تلك التي يملكها وكلاء دبلوماسيون.

الحصانة لن تحمي ممارس العبودية ضد العمال

وقالت الصحيفة إنه في العام الماضي ، قضت المحكمة العليا بأن الدبلوماسيين الذين يستغلون العمال في ظروف العبودية الحديثة لا يمكنهم الاعتماد على الحصانة الدبلوماسية لمنع دعاوى التعويض.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكم كان خاصًا بقضية واحدة لدبلوماسي سعودي مقيم في لندن ، اتُهم بمعاملة عاملة فلبينية كعبدة ، وإجبارها على ارتداء الجرس 24 ساعة في اليوم لتكون تحت تصرف عائلته.

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من جانبها، قالت “كالايان” ، وهي مؤسسة خيرية مكرسة لدعم عاملات المنازل المهاجرات في المملكة المتحدة ، إن لديها العديد من القضايا في كتبها ولكنها تشعر بالقلق من أن هذا لا يأخذ في الحسبان العدد الحقيقي للنساء – والرجال – الذين يهربون أو يفشلون في الفرار من توظيف دبلوماسي مسيء في كل مرة.

“غيض من فيض”

أظهرت البيانات التي أطلقتها المؤسسة الخيرية مع “التلغراف” أنه بين عامي 2017 و 2021 ، تعرض ما لا يقل عن 13 عاملة منزلية في الخارج لسوء المعاملة من قبل 10 موظفين دبلوماسيين من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وبروناي والفلبين.

ومع ذلك ، قالت كالايان إن بياناتها من المرجح أن تكون أقل من الواقع لأنها لا تشمل تلك الحالات التي قرر فيها عامل تدعمه المؤسسة الخيرية عدم دخول الحركة الوطنية للموارد. وأضافت كالايان أنه لا يقدم أي مؤشر على عدد الأشخاص المحاصرين في منزل دبلوماسي لكنهم غير قادرين على الهروب.

وقالت عائشة محسن ، المحامية في كالايان: “من المحتمل أن يكون عدد الأشخاص الذين يمكننا مساعدتهم مجرد غيض من فيض”.

وأضافت: “هذه الانتهاكات تحدث خلف الأبواب المغلقة ، في منازل الناس. وهذا هو السياق الذي يجعل من الصعب على الضحايا طلب المساعدة ، وهذا هو السبب في أن فشل الحكومة في تنفيذ الضمانات المقترحة أمر محبط للغاية.”

الإفلات من العقاب

“وأوضحت أن ” الدبلوماسيين يعلمون أنهم يستطيعون التصرف مع الإفلات من العقاب بسبب هذا الفشل في التصرف”.

ووفقا للصحيفة، يبدو أن استغلال عاملات المنازل في المنازل الدبلوماسية مرتبط إلى حد كبير بمسؤولين من الشرق الأوسط ، حيث يتم توثيق انتهاكات العمل والعبودية الحديثة بشكل جيد.

وصفت “ديوا” ، وهي أم لطفل وعامل سابق جلبها دبلوماسي سعودي إلى بريطانيا في 2018 ، لصحيفة التلغراف كيف عاشت سجينة في منزل بغرب لندن.

ثلاثة أشهر بلا أجر

وأوضحت أنها أمضت ثلاثة أشهر في وظيفتها لكنها لم تتقاضى أجرًا مطلقًا وكانت “تأكل فقط بقايا طعام الأسرة”، مضيفة: “لا يمكنني تناول الطعام إذا لم يكونوا موجودين”.

استغلال عاملات المنازل
العاملة المنزلية الفلبينية “ديوا” التي احتجرها دبلوماسي سعودي في بيته ببريطانيا

ولفتت الصحيفة إلى أن “ديوا” لم تتمكن من الخروج بمفردها وصادر الدبلوماسي جواز سفرها عند وصولها إلى المملكة المتحدة، حيث كانت تقسم وقتها بين منزل المسؤول وممتلكات يملكها قريبه، وفي بعض المناسبات، كان من المتوقع أن تقوم بتنظيف كلا المنزلين في نفس اليوم.

هروب ديوا

وقالت “ديوا” للصحيفة عن وضعها السابق: “كنت غاضبة وحزينة…نصف الوقت انتهى بي بالبكاء..لقد كنت مرهقة ولم أستطع تحمل فكرة الاستمرار ، لذلك وجدت جواز سفري وغادرت في النهاية.”

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: “الحكومة لا تتسامح مع الدبلوماسيين في انتهاك القانون وتتعامل مع مزاعم إساءة معاملة الموظفين في الأسر الدبلوماسية على محمل الجد”.

وقال إنه “في حالة وجود جرائم خطيرة مزعومة ارتكبها دبلوماسيون ، نطلب من الحكومة المعنية رفع الحصانة الدبلوماسية للسماح لهم بالتعاون مع تحقيقات الشرطة المستقلة”، موضحا انه “بالنسبة للجرائم الخطيرة، يمكننا أيضًا طلب سحبهم الفوري من المملكة المتحدة “.

المصدرالتلغراف - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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