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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 مع نهاية الجولة ال22

أرسنال يحافظ على الصدارة رغم خسارة الأخيرة أمام إيفرتون بفارق 5 نقاط عن الوصيف السيتي

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 watanserb.com
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023
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وطن- يُحافظ فريق أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، رغم تعثره بالخسارة أمام إيفرتون بهدف نظيف دون مقابل، وخسارة الوصيف مانشستر سيتي أمام توتنهام بذات النتيجة مع نهاية الجولة ال22.

وشهدت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، من حساب الجولة ال22، العديد من المفاجآت، والتي تمثلت بخسارة المتصدر أرسنال والوصيف مانشستر سيتي وليفربول، وتعادل تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، مع فوز مانشستر يونايتد وتوتنهام وليستر سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، مع ختام الجولة ال22، كما يلي:

(1) أرسنال (المدفعجية) 50 نقطة.

(2) مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) 45 نقطة.

(3) مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) 42 نقطة.

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(4) نيوكاسل يونايتد 40 نقطة.

(5) توتنهام (السيبيرز) 39 نقطة.

(6) برايتون 34 نقطة.

(7) برينتفورد 33 نقطة.

(8) فولهام 32 نقطة.

(9) تشيلسي (البلوز) 30 نقطة.

(10) ليفربول (الريدز) 29 نقطة.

(11) أستون فيلا 28 نقطة.

(12) كريستال بالاس 24 نقطة.

(13) نوتنغهام فورست 24 نقطة.

(14) ليستر سيتي 21 نقطة.

(15) وولفرهامبتون 20 نقطة.

(16) وست هام يونايتد 19 نقطة.

(17) ليدز يونايتد 18 نقطة.

(18) إيفرتون 18 نقطة.

(19) بورنموث 17 نقطة.

(20) ساوثهامبتون 15 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

هدافي الدوري الإنجليزي 2023

كما وآتى أبرز جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 25 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 17 هدفاً.

(3) إيفان توني (برينتفورد) 13 هدفاً.

إرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي
إرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي

(4) ألكساندر ميتروفيتش (فولهام) 11 هدفاً.

(5) رودريجو (ليدز يونايتد) 10 أهداف.

وستفتتح منافسات الجولة ال23 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بمواجهة تشيلسي ووست هام يونايتد، مطلع الأسبوع المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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