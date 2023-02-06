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أميرة بوراوي.. صحفية جزائرية ممنوعة من السفر في تونس وسط مخاوف من تسليمها للجزائر

الصحفية الجزائرية أميرة بوراوي وصلت تونس الجمعة، ومنعتها السلطات من مغادرة البلاد وسط تحذيرات من تسليمها إلى السلطات الجزائرية حيث تواجه عقوبة بالسجن عامين

كتب شيراز ماضي
أميرة بوراوي watanserb.com
أميرة بوراوي
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وطن- أفادت وسائل إعلام فرنسية وتونسية، مساء اليوم الإثنين، إلقاء السلطات التونسية القبض على الناشطة الحقوقية الجزائرية، الحاملة للجنسية الفرنسية، أميرة بوراوي، وسط تحذيرات حقوقية من تسليمها إلى السلطات الجزائرية.

السلطات التونسية تمنع أميرة بوراوي من مغادرة البلاد

وكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، نقلا عن محامي الصحفية أميرة بوراوي، هاشم بدرة، وكذلك مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس، اليوم الاثنين، فقد ووصلت بوراوي إلى تونس الجمعة ومنعت من مغادرة البلاد.

وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.

السلطات التونسية تمنع أميرة بوراوي من مغادرة البلاد
السلطات التونسية تمنع أميرة بوراوي من مغادرة البلاد

وتتعلق الوقائع تحديدا بمنشورات تناولت الصحابي أبو هريرة الأكثر رواية للأحاديث عن الرسول الكريم بعبارات ساخرة، قامت لاحقا بحذفها من على حسابها.

واشتهرت بوراوي على نطاق واسع في الجزائر بسبب نشاطها السياسي المناهض للعهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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وكانت من مؤسسي حركة بركات سنة 2014 التي لم تنجح في إعاقة الرئيس عن الترشح، ثم انخرطت في الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الراحل في فبراير/شباط 2019 وكانت من أبرز الوجوه التي تصدرت المسيرات

وبينما تواجه بوراوي حكما بالسجن لعامين في الجزائر، أشار محاميها، إنها اعتقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي.

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ترحيل أميرة بوراوي إلى الجزائر

وُضعت بوراوي وهي طبيبة تبلغ من العمر 46 عامًا قيد الحبس الاحتياطي في تونس، ومثلت الاثنين أمام القاضي الذي أطلق سراحها بتأجيل قضيتها إلى 23 فبراير. ورغم قرار الإفراج، تم نقلها إلى مركز شرطة حدودي وسيتم ترحيلها إلى الجزائر العاصمة في رحلة على السابعة مساء الاثنين، وفقا للمحامي.

ترحيل أميرة بوراوي إلى الجزائر
ترحيل أميرة بوراوي إلى الجزائر

وفي هذا السياق، أكدت مسؤولة في مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس، في إفادة لوسائل إعلام محلية، إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة بوراوي إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها.

وكان ناشطون قد أكدوا أن تسليم بوراوي إلى السلطات الجزائرية سيكون أمرا واقعا عما قريب، رغم التحفظات والتحذيرات الحقوقية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه مصالح الأمن الجزائرية والتونسية بتنسيق كبير بينهما في هذه المسائل، منذ سنوات.

المصدرتويتر، صحيفة "لوموند" الفرنسية، هيومن رايتس ووتش، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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