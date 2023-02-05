الأحد, فبراير 5, 2023
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يُنصح بها الأطباء..فاكهة شهيرة تساعدك على النوم بسرعة

خلصت الدراسة إلى أن استهلاك فاكهة الكيوي قد يحسن بداية النوم ومدته وكفاءته لدى البالغين الذين يعانون من اضطرابات النوم

كتب ايمان الباجي
يُنصح بها الأطباء..فاكهة شهيرة تساعدك على النوم بسرعة watanserb.com
فاكهة شهيرة تساعدك على النوم بسرعة
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وطن-نشرت صحيفة إكسبرس البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن دراسة حديثة كشف من خلالها العلماء عن فوائد بعض الفواكه مثل الكرز وفاكهة الكيوي، في تحسين مدة ونوعية النوم.

يمكن أن تؤثر الظروف الطبية والتزامات العمل على جودة النوم بشدة، ولكن يمكن التخفيف من هذه المشكلات من خلال التغييرات الصحيحة في نمط الحياة. وتشجع بعض المؤسسات الصحية على استهلاك مجموعة من الفواكه لتحسين مدة ونوعية النوم.

الكيوي

وأثبتت الخصائص الغذائية الفريدة للكرز وفاكهة الكيوي، على سبيل المثال، فائدتها في تحسين الكفاءة العامة للنوم.

ووفقا للدراسة، التي نشرتها مجلة Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition، تحتوي فاكهة الكيوي على مجموعة من المركبات الطبية التي تشمل مضادات الأكسدة والسيروتونين.

تحتوي فاكهة الكيوي على مجموعة هائلة من الفوائد

وأثبت كلا الجزيئين فائدتهما في علاج اضطرابات النوم، ما يساعد على تحسين بداية النوم ومدته وجودته.

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد أن أجرى العلماء دراسة على عينة من أربعة وعشرين شخصًا تتراوح أعمارهم بين 20 و 55 عامًا.

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تناول جميع المشاركين ثمرة الكيوي “ساعة” قبل النوم كل ليلة على مدى أربعة أسابيع بينما تم تقييم معايير مختلفة من النوم.

وأشار العلماء إلى أن إجمالي وقت النوم وكفاءة النوم زاد بشكل ملحوظ. وخلصوا إلى أن استهلاك فاكهة الكيوي قد يحسن بداية النوم ومدته وكفاءته لدى البالغين الذين يعانون من اضطرابات النوم المبلغ عنها ذاتيا.

ورغم وجود ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات لتأكيد هذه التأثيرات، إلا أن هناك تفسيرات معقولة لتأثير الكيوي المعزز للنوم.

وتبين أن محتوى السيروتونين في الكيوي يلعب دوراََ فريداََ في تنظيم دورات النوم. وهذا لأنه مادة كيميائية مقدمة للميلاتونين، الهرمون الرئيسي المسؤول عن إحداث النوم.

في الواقع، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم دور مضادات الأكسدة في تعزيز النوم، لكن الدراسات أظهرت أن انخفاض مستويات مضادات الأكسدة مرتبط بقلة النوم.

أطعمة أخرى تساعد على النوم

وأضاف الدكتور والأخصائي في علم النفس السريري  مايكل بريوس: “الكيوي ليس الطعام الوحيد الذي يحتمل أن يعزز النوم. هناك عدد من أنواع الطعام الأخرى التي يمكن أن تساعد على النوم. فتساعد الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم على تعزيز الاسترخاء والدورة الدموية، وهي تشمل الخضار الورقية الداكنة والموز والمكسرات والبذور والحمضيات والطماطم والحبوب الكاملة. كما الأطعمة الغنية بالكالسيوم تساعد على زيادة مستويات الميلاتونين.”

بينت الدراسة أن محتوى السيروتونين في الكيوي يلعب دوراََ فريداََ في تنظيم دورات النوم

وهناك فاكهة أخرى تعزز النوم غالبا ما تذكرها الهيئات الصحية وهي الكرز الحامض.

وفي إحدى الدراسات التجريبية بقيادة جامعة ولاية لويزيانا، أدى عصير الكرز الحامض إلى إطالة وقت نوم كبار السن الذين يعانون من الأرق بمقدار 84 دقيقة.

ولا تحتوي الفاكهة فقط على مضادات الأكسدة، ولكن تشير الدراسات إلى أنها واحدة من المصادر الغذائية الوحيدة لهرمون النوم الميلاتونين.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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