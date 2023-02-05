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منها “القطرية” .. الخطوط الجوية الأكثر أمانًا والأقل أمانًا لعام 2023

تشير تصنيفات شركات الطيران إلى أن أي حوادث تم تحديد أنها ليست خطأ الطيار أو شركة الطيران لا يتم أخذها في الاعتبار في تصنيفات السلامة.

كتب أنس السالم
الخطوط الجوية الأكثر أمانًا والأقل أمانًا لعام 2023 watanserb.com
تتمتع كل شركة طيران بفرصة فوز في التصنيف ما يصل إلى سبع نجوم مقابل سلامتها التامة
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وطن – يفكر العديد من المسافرين الأذكياء في سلامة سفرهم الجوي، حتى أكثر من تكلفته. ولحسن الحظ، أصدر موقع Airline Ratings، وهو موقع مخصص لمراقبة سلامة مئات شركات الطيران، تقريره السنوي عن أكثر شركات الطيران أمانًا في عام 2023، لذلك يمكن للقراء أن يشعروا بالثقة في حجز الرحلات الأكثر أمانًا.

كيف حددت تصنيفات شركات الطيران السلامة؟

تقوم معايير تصنيف السلامة في Airline Rating بفحص 385 شركة طيران مختلفة باستخدام مجموعة متنوعة من مقاييس السلامة من السنوات الخمس الماضية.

كما يتضمن هذا التحليل بيانات عن الحوادث والحوادث الأخرى المتعلقة بالطيارين، بالإضافة إلى امتثال شركة الطيران للتعامل مع جائحة COVID، وبرامج تدريب الطيارين وعمر الأسطول والأداء في عمليات التدقيق من منظمة الطيران المدني الدولي، واتحاد النقل الجوي الدولي.

الخطوط الجوية الأكثر أمانًا
تقوم معايير تصنيف السلامة بفحص 385 شركة طيران مختلفة

بينما تتمتع كل شركة طيران بفرصة فوز ما يصل إلى سبع نجوم مقابل سلامتها التامة.

في حين تشير تصنيفات شركات الطيران إلى أن أي حوادث تم تحديد أنها ليست خطأ الطيار أو شركة الطيران لا يتم أخذها في الاعتبار في تصنيفات السلامة.

إذن، ما هي أكثر شركات الطيران أمانًا؟

صنفت “تقييمات شركات الطيران” أفضل عشرين شركة طيران آمنة على النحو التالي:

ما هي شركات الطيران الأقل أمانًا؟

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لا تصدر “تقييمات شركات الطيران” رسميًا قائمة بشركات الطيران الأقل أمانًا.

شركات الطيران الأقل أمانًا
وفق التصنيف فإن الخطوط الجوية الجزائرية من ضمن شركات الطيران الأقل أمانًا

ومع ذلك، فقد حصلت العديد من شركات الطيران على تصنيفات بنجمة واحدة، وتلك الموجودة في أسفل قائمة النجمة الواحدة هي كما يلي:

كما شملت القائمة المنشورة على موقع SimpleFlying.com أيضًا سكات (كازاخستان) وخطوط إيران أسيمان الجوية (إيران).

المصدرReader's Digest - Airline Ratings - SimpleFlying - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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