منها “القطرية” .. الخطوط الجوية الأكثر أمانًا والأقل أمانًا لعام 2023

وطن – يفكر العديد من المسافرين الأذكياء في سلامة سفرهم الجوي، حتى أكثر من تكلفته. ولحسن الحظ، أصدر موقع Airline Ratings، وهو موقع مخصص لمراقبة سلامة مئات شركات الطيران، تقريره السنوي عن أكثر شركات الطيران أمانًا في عام 2023، لذلك يمكن للقراء أن يشعروا بالثقة في حجز الرحلات الأكثر أمانًا.
كيف حددت تصنيفات شركات الطيران السلامة؟
تقوم معايير تصنيف السلامة في Airline Rating بفحص 385 شركة طيران مختلفة باستخدام مجموعة متنوعة من مقاييس السلامة من السنوات الخمس الماضية.
كما يتضمن هذا التحليل بيانات عن الحوادث والحوادث الأخرى المتعلقة بالطيارين، بالإضافة إلى امتثال شركة الطيران للتعامل مع جائحة COVID، وبرامج تدريب الطيارين وعمر الأسطول والأداء في عمليات التدقيق من منظمة الطيران المدني الدولي، واتحاد النقل الجوي الدولي.
بينما تتمتع كل شركة طيران بفرصة فوز ما يصل إلى سبع نجوم مقابل سلامتها التامة.
في حين تشير تصنيفات شركات الطيران إلى أن أي حوادث تم تحديد أنها ليست خطأ الطيار أو شركة الطيران لا يتم أخذها في الاعتبار في تصنيفات السلامة.
إذن، ما هي أكثر شركات الطيران أمانًا؟
صنفت “تقييمات شركات الطيران” أفضل عشرين شركة طيران آمنة على النحو التالي:
- كوانتاس (أستراليا)
- طيران نيوزيلندا (نيوزيلندا)
- الاتحاد للطيران (الإمارات العربية المتحدة)
- الخطوط الجوية القطرية (قطر)
- الخطوط الجوية السنغافورية (سنغافورة)
- طيران تاب البرتغالي (البرتغال)
- الإمارات (الإمارات العربية المتحدة)
- خطوط ألاسكا الجوية (الولايات المتحدة)
- EVA Air (تايوان)
- فيرجن أستراليا / أتلانتيك (أستراليا)
- خطوط كاثي باسيفيك الجوية (هونج كونج)
- خطوط هاواي الجوية (الولايات المتحدة)
- SAS الخطوط الجوية الإسكندنافية (السويد)
- الخطوط الجوية المتحدة (الولايات المتحدة)
- لوفتهانزا / المجموعة السويسرية (ألمانيا)
فين إير (فنلندا)
- الخطوط الجوية البريطانية (المملكة المتحدة)
- KLM (هولندا)
- الخطوط الجوية الأمريكية (الولايات المتحدة)
- دلتا ايرلاينز (الولايات المتحدة)
ما هي شركات الطيران الأقل أمانًا؟
لا تصدر “تقييمات شركات الطيران” رسميًا قائمة بشركات الطيران الأقل أمانًا.
ومع ذلك، فقد حصلت العديد من شركات الطيران على تصنيفات بنجمة واحدة، وتلك الموجودة في أسفل قائمة النجمة الواحدة هي كما يلي:
- الخطوط الجوية النيبالية (نيبال)
- إيربلو (باكستان)
- طيران سريويجاوا (إندونيسيا)
- الجناح الأزرق (سورينام)
- الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (باكستان)
- الخطوط الجوية الجزائرية (الجزائر)
كما شملت القائمة المنشورة على موقع SimpleFlying.com أيضًا سكات (كازاخستان) وخطوط إيران أسيمان الجوية (إيران).