الأحد, فبراير 5, 2023
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حياتنا

مصيبة تحدث لداني ألفيش وهو في السجن!

بعض الرعاة أداروا ظهورهم لنجم برشلونة السابق، داني ألفيش المتهم باغتصاب امرأة في 30 ديسمبر في ملهى ليلي في برشلونة بينما تم إغلاق مطاعمه داني والحجز على ممتلكاته!

كتب أنس السالم
داني ألفيش watanserb.com
داني ألفيش
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وطن – بعد أسبوعين من سجن داني ألفيش لاعب كرة قدم البرازيلي، بتهمة الاعتداء الجنسي المزعوم، تم الكشف عن أن الظهير الأيمن البرازيلي مدين أيضًا بمبلغ 2.25 مليون يورو كضرائب.

في هذه الأثناء، ورد أن بعض رعاته أداروا ظهورهم لنجم برشلونة السابق، المتهم باغتصاب امرأة في 30 ديسمبر في ملهى ليلي في برشلونة.

مشاكل داني ألفيش المالية
يعاني داني ألفيش مشاكل مالية حتّى وهو في سجنه

وفقًا لما نقلته صحيفة “ماركا” عن صحيفة “El Confidencial” الإسبانيّة، فقد تم حجز شقة داني ألفيش التي تبلغ مساحتها 60 مترًا مربعًا في “سانت فيليو دي لوبريغات” بسبب ديون الضرائب المتراكمة عليه.

وأضافت أن هناك منزلًا مساحته 655 مترًا مربعًا في منطقة “إسبلوغيس دي يوبريغات” وهي إحدى بلديات مقاطعة برشلونة، يملكه كل من ألفيش وزوجته السابقة دينورا سانتانا.

وقد استولت سلطات الضرائب الإسبانية على حصته في المنزل.

زوجة داني ألفيش السابقة
زوجة داني ألفيش السابقة

ووفق الصحيفة، فما زالت اثنتان فقط من شركات داني ألفيش تعمل.

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وأطلق النجم البرازيلي ست شركات، لكن أربع منها أغلقت بين عامي 2019 و 2021. بحسب التقرير

كما تلقت مطاعمه في برشلونة خمسة إجراءات مصادرة من قبل مجلس مدينة برشلونة.

أديداس لن تجدد عقد داني ألفيش

بعد اعتقاله، لا يبدو أن العديد من رعاته على استعداد للحفاظ على تعاونهم مع الظهير الأيمن البرازيلي داني ألـفيش.

وقررت شركة Adidas بالفعل عدم تجديد عقده، الذي انتهى في يناير الماضي.

داني ألفيش متهم باغتصاب شابة في ملهى ليل في برشلونة
داني ألفيش متهم باغتصاب شابة في ملهى ليل في برشلونة

في غضون ذلك، فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده مع اللاعب. ويطالب الآن بتعويض قدره خمسة ملايين دولار من “ألفيش”.

ولكلّ ما سبق فإنّ “ألفيش” يعاني من مشاكل مالية خطيرة. بالإضافة إلى التهم التي يواجهها بالاعتداء الجنسي المزعوم.

فضيحة داني ألفيش 

وتقدمت فتاة إسبانية تبلغ من العمر 23 عاما، بشكوى ضد اللاعب البرازيلي، وقالت فيها إنه اعتدى عليها في 30 ديسمبر الماضي داخل حمام مرقص Sutton الشهير في برشلونة.

وبسبب الشكوى لا يزال “ألفيش” محتجزاً في سجن قرب المدينة، بانتظار بدء محاكمته، من دون أن يمنحه القضاء حق الإفراج عنه بكفالة.

وأكدت مجلة “El Programa de Ana Rosa” الإسبانية في خبر خاص، نقلته “العربية” أن زوجة داني ألفيس، عارضة الأزياء المولودة باسم Joana Sanz في جزر الكناري الإسبانية، طلبت الطلاق منه رسميا، بعد الشكوى .

زوجة داني ألفيس
زوجة داني ألفيس
المصدرماركا - El Confidencial -العربية - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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