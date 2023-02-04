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مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر يلا شوت اليوم

الجزائر أمام السنغال في نهائي نسخة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر
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وطن- مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر يلا شوت اليوم بجودة عالية، في نهائي كأس أفريقيا للمحليين 2023، التي يترقبها عشاق وجماهير كرة القدم العربية والأفريقية في كل مكان.

وسيقام نهائي كأس أفريقيا للمحليين 2023، بين الجزائر والسنغال، على ملعب (نيسلون مانديلا)، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

توقيت مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

كما وستكون المباراة النهائية بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة النهائية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت مكة المكرمة ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

جمهور المنتخب الجزائري
جمهور المنتخب الجزائري

مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر يلا شوت اليوم

ونضع بين يديكم متابعينا الآعزاء، روابط مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال، في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، كما يلي:

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معلق نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

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وسيعلق على مباراة الجزائر والسنغال بكأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، على شبكة قنوات (بين سبورت) المفتوحة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما وجاء تردد قناة (بين سبورت) المفتوحة، على القمر الصناعي (النايل سات) 12245، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

ويطمح منتخب الجزائر (محاربو الصحراء) المستضيف للبطولة التتويج بكأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، للمرة الأولى في تاريخ مسيرته على حساب منافسه السنغال (أسود التيرانغا)، بعد وصوله إلى المباراة النهائية بشباك نظيفة.

منتخب السنغال
منتخب السنغال
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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