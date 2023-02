- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر يلا شوت اليوم بجودة عالية، في نهائي كأس أفريقيا للمحليين 2023، التي يترقبها عشاق وجماهير كرة القدم العربية والأفريقية في كل مكان.

وسيقام نهائي كأس أفريقيا للمحليين 2023، بين الجزائر والسنغال، على ملعب (نيسلون مانديلا)، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

كما وستكون المباراة النهائية بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة النهائية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

𝕄𝔸𝕋ℂℍ 𝔻𝔸𝕐 🇩🇿 🆚 🇸🇳 ⌚️ 20:30 🏟 𝑵𝒆𝒍𝒔𝒐𝒏 𝑴𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍𝒂 Stadium 📍Algiers Free up your schedules! The 𝐁𝐈𝐆 𝐃𝐀𝐘 has arrived. #123VivaLAlgerie 🇩🇿 #TotalEnergiesCHAN2022 pic.twitter.com/3FyDnIoX5Q

ولكن بتوقيت مكة المكرمة ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ونضع بين يديكم متابعينا الآعزاء، روابط مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال، في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، كما يلي:

وسيعلق على مباراة الجزائر والسنغال بكأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، على شبكة قنوات (بين سبورت) المفتوحة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما وجاء تردد قناة (بين سبورت) المفتوحة، على القمر الصناعي (النايل سات) 12245، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

The wait is almost over, are you ready? 👊🏻🇩🇿#123vivalAlgérie🇩🇿 #TotalEnergiesCHAN2022 pic.twitter.com/LNIfYtbNAR

— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) February 2, 2023