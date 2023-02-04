فيديو لعملية سطو فاشلة على مكتب صرافة يثير ضجة في الأردن

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وطن– ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بمقطع فيديو أظهر عملية سطو فاشلة على مكتب صرافة بطريقة غريبة.

وفي التفاصيل، فقد خطط سارقان في الأردن لتنفيذ عملية سطو على محل صرافة في مدينة الزرقاء باستخدام مسدس بلاستيكي، وعندما فشلا في تنفيذ المخطط، حاولا إحراق المحل، قبل أن يلوذا بالفرار.

وبيَّن مقطع الفيديو، محاولة عملية السرقة من قبل المتهمين، وكما شوهدت كتلة من النار أشعلها المتهمان في محل الصرافة بعد الفشل في السطو.

سطو مسلح على محل صرافة في #الزرقاء وتم القبض عليهم!!! ⬅️ غبي منه فيه فرع الأردن 🙃 #الأردن pic.twitter.com/ZmHxB5rdnB — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) February 3, 2023

وكان المتهمان قد حاولا ترهيب الموظفين في مكتب الصرافة وتهديدهم بالمسدس البلاستيكي، ومع فشلهم في ذلك قام المهاجمان بإشعال النيران في المكتب بدافع الانتقام.

القبض على المتهمين

وفي وقت لاحق، تمكنت أجهزة الأمن الأردنية من القبض عليهما، حيث ضبط بحوزتهما السلاح (البلاستيكي) المستخدم في محاولة السرقة الفاشلة.

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وصرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بمحاولة شخصين مجهولين سلب موظفي أحد محال الصرافة في محافظة الزرقاء تحت التهديد إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وقاما بإشعال النار داخل المحل والفرار من المكان.

الأمن العام: إلقاء القبض على شخصين حاولا سلب محل صرافة في محافظة الزرقاء. للتفاصيل || https://t.co/pJlk3HxjRk#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/hBwAJ6QZXF — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) February 3, 2023

وفور تلقي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة، جرى التعميم على مواصفات الشخصين والمركبة التي بحوزتهما ونشر الدوريات ونقاط الغلق في محيط المنطقة.

وأكّد المتحدث أنّ إحدى دوريات البحث الجنائي تمكنت وبعد مدّة وجيزة من ارتكاب الجريمة، من مشاهدة المركبة المشبوهة وجرى إيقافها وضبط الشخصين المشتبه بهما وضُبط بحوزتهما مسدس بلاستيكي استخدماه في محاولة السطو.

واعترف المتهمان، أمام جهات التحقيق، بالتخطيط وتنفيذ عملية السطو المسلح، إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أيّ مبالغ مالية وأشعلا النار داخل المحل ولاذا بالفرار.

وبحسب بيان الأمن العام الأردني، فإنه ستتم إحالة المتهمين لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

سطو سابق على بنوك أردنية

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن تم استخدام أسلحة بلاستيكية من قبل لصوص في عملية سطو على بنوك في المملكة.

وعلى الرغم من الطابع الإجرامي لتلك العمليات، إلا أنه كان من الصادم أن حالة من التعاطف الشعبي أثيرت مع الجناة كانعكاس للأوضاع المعيشية، وهو ما حذرت من السلطات.

باستخدام الأسلحة البلاستيكية والنارية.. 5 عمليات سطو مسلح استهدفت بنوكًا في الأردن بوضح النهار، وشريحة كبيرة من المواطنيين تتعاطف مع المنفذين. #شبابيك pic.twitter.com/XF2ntxEacL — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 20, 2018

ودائما ما تشدد مديرية الأمن العام على أن جرائم السطو والسلب تعتبر من الجرائم الخطيرة خاصة عند استخدام مرتكبيها الأسلحة النارية مما قد يؤدي لوقوع إصابات بين المواطنين.