السبت, فبراير 4, 2023
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فيديو لعملية سطو فاشلة على مكتب صرافة يثير ضجة في الأردن

لصان فشلا في عمليتهما فأشعلا النيران في المكتب

كتب خالد السعدي
عملية سطو في الاردن watanserb.com
محاولة سطو لمحل صرافة في الاردن
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وطن– ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بمقطع فيديو أظهر عملية سطو فاشلة على مكتب صرافة بطريقة غريبة.

وفي التفاصيل، فقد خطط سارقان في الأردن لتنفيذ عملية سطو على محل صرافة في مدينة الزرقاء باستخدام مسدس بلاستيكي، وعندما فشلا في تنفيذ المخطط، حاولا إحراق المحل، قبل أن يلوذا بالفرار.

وبيَّن مقطع الفيديو، محاولة عملية السرقة من قبل المتهمين، وكما شوهدت كتلة من النار أشعلها المتهمان في محل الصرافة بعد الفشل في السطو.

وكان المتهمان قد حاولا ترهيب الموظفين في مكتب الصرافة وتهديدهم بالمسدس البلاستيكي، ومع فشلهم في ذلك قام المهاجمان بإشعال النيران في المكتب بدافع الانتقام.

القبض على المتهمين

وفي وقت لاحق، تمكنت أجهزة الأمن الأردنية من القبض عليهما، حيث ضبط بحوزتهما السلاح (البلاستيكي) المستخدم في محاولة السرقة الفاشلة.

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وصرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بمحاولة شخصين مجهولين سلب موظفي أحد محال الصرافة في محافظة الزرقاء تحت التهديد إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وقاما بإشعال النار داخل المحل والفرار من المكان.

وفور تلقي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة، جرى التعميم على مواصفات الشخصين والمركبة التي بحوزتهما ونشر الدوريات ونقاط الغلق في محيط المنطقة.

وأكّد المتحدث أنّ إحدى دوريات البحث الجنائي تمكنت وبعد مدّة وجيزة من ارتكاب الجريمة، من مشاهدة المركبة المشبوهة وجرى إيقافها وضبط الشخصين المشتبه بهما وضُبط بحوزتهما مسدس بلاستيكي استخدماه في محاولة السطو.

واعترف المتهمان، أمام جهات التحقيق، بالتخطيط وتنفيذ عملية السطو المسلح، إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أيّ مبالغ مالية وأشعلا النار داخل المحل ولاذا بالفرار.

وبحسب بيان الأمن العام الأردني، فإنه ستتم إحالة المتهمين لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

سطو سابق على بنوك أردنية

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن تم استخدام أسلحة بلاستيكية من قبل لصوص في عملية سطو على بنوك في المملكة.

وعلى الرغم من الطابع الإجرامي لتلك العمليات، إلا أنه كان من الصادم أن حالة من التعاطف الشعبي أثيرت مع الجناة كانعكاس للأوضاع المعيشية، وهو ما حذرت من السلطات.

ودائما ما تشدد مديرية الأمن العام على أن جرائم السطو والسلب تعتبر من الجرائم الخطيرة خاصة عند استخدام مرتكبيها الأسلحة النارية مما قد يؤدي لوقوع إصابات بين المواطنين.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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