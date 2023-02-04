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سبب اختطاف الموديل العراقية داليا فرهود في ليبيا وتطورات صادمة

الخارجية العراقية قالت إنها تتابع مجريات اختطاف الموديل داليا فرهود

كتب خالد السعدي
اختطاف داليا فرهود watanserb.com
الموديل العراقية داليا فرهود المختطفة في ليبيا
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وطن – أثيرت ضجة كبيرة على مدار الأيام الماضية، بعد اختطاف الموديل العراقية داليا فرهود من منزلها في مدينة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وتعرضت داليا فرهود، للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة مجهولة من منزلها يوم الأربعاء الماضي، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

وداليا تعمل في مجال الموضة، وهي أيضا صانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت انتقلت للعيش في ليبيا منذ عام 1998.

الخارجية العراقية تتابع القضية

بدورها، أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بيانا قالت فيه إنها تتابع مصير فتاة عراقية اختُطِفت في ليبيا.

وقال المتحدث باسمها أحمد الصحاف، إن “الوزارة تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختُطِفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي”، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

رد ليبي رسمي ينفي الاختطاف

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في المقابل، نفى الناطق باسم ما يسمى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أحمد بن سالم، ما تم تداوله بشأن خطف الموديل العراقية داليا فرهود في العاصمة طرابلس.

وقال بن سالم، إن المواطنة العراقية داليا فرهود ليست مختطفة، وإنما محتجزة لدى الجهات المختصة، بتهمة نشر محتوى لا يتناسب مع المجتمع الليبي، وفق موقع “أخبار ليبيا“.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص عملية الضبط، ونفذت القبض وسيجري تسليمها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والاستدلال معها.

رواية أخرى حول سبب اختطافها

بالتزامن، انتشرت رواية أخرى حول ما تعرضت له الموديل العراقية، حيث تردد أنها تعرضت للاختطاف بسبب تسجيلها عدة صور وفيديوهات للإعلامية الليبية غالية بوزعكوك في حفل ظهرت فيه بدون حجاب.

يُشار إلى أنه في عام 2021 هاجمت غالية بوزعكوك، العراقية داليا فرهود، على خلفية حديث صانعة المحتوى العراقية عن تعرضها للعنصرية والتنمر خلال تواجدها في ليبيا.

المصدروكالة الأنباء العراقية + أخبار ليبيا + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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