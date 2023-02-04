السبت, فبراير 4, 2023
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رياضة

رونالدو يدخل في شجار بالأيدي مع لاعب الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

كريستيانو رونالدو يتلقى أول بطاقة صفراء في منافسات دوري روشن السعودي

كتب فارس أبو شيحة
شجار رونالدو مع لاعب الفتح عمار الدحيم watanserb.com
شجار رونالدو مع لاعب الفتح عمار الدحيم
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وطن- دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في شجار بالأيدي مع لاعب الفتح عمار الدحيم، في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن).

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قيام صاروخ ماديرا رونالدو، بإيقاف مدافع الفتح عمار الدحيم بعد وقوعه على أرضية ملعب المباراة، ليندلع بعدها شجار مع الدون إثر ذلك، وبعدها تدخل اللاعبون لفضّ ذلك.

شجار كريستيانو رونالدو مع لاعب الفتح السعودي

وتلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، البطاقة الصفراء، وهي الأولى له في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن)، مع فريق النصر السعودي.

وخيم التعادل الإيجابي بين النصر، في منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي الممتاز، بهدفين لكليهما في المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين.

رونالدو ولاعب الفتح عمار الدحيم
رونالدو ولاعب الفتح عمار الدحيم

هدف رونالدو الأول مع النصر السعودي

ونجح البرتغالي رونالدو في تسجيل هدفه الأول مع فريقه النصر السعودي، في الدقيقة الـ93، من الوقت البديل على نهاية المباراة داخل شباك الفتح، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق العالمي السعودي.

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كما شهدت المباراة، طرد النجم البرازيلي تاليسكا، لاعب النصر وهداف دوري روشن السعودي، في الدقيقة الـ95 من الوقت البديل، بالبطاقة الحمراء، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

كما خاض فريق النصر (العالمي)، 15 مباراة في منافسات دوري روشن السعودي. حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 4 مباريات. وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة حتى الآن.

رونالدو في تدريبات النصر السعودي
رونالدو في تدريبات النصر السعودي

الدوري السعودي الممتاز

وسيواجه النصر منافسه الوحدة، الخميس، في منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي الممتاز، على ملعب (الملك عبد العزيز) في العاصمة السعودية (الرياض).

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 34 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني، بنفس الرصيد من النقاط للموسم الجاري.

المصدروطن + قنوات SCC + نادي النصر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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