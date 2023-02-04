رونالدو يدخل في شجار بالأيدي مع لاعب الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

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وطن- دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في شجار بالأيدي مع لاعب الفتح عمار الدحيم، في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن).

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قيام صاروخ ماديرا رونالدو، بإيقاف مدافع الفتح عمار الدحيم بعد وقوعه على أرضية ملعب المباراة، ليندلع بعدها شجار مع الدون إثر ذلك، وبعدها تدخل اللاعبون لفضّ ذلك.

شجار كريستيانو رونالدو مع لاعب الفتح السعودي

وتلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، البطاقة الصفراء، وهي الأولى له في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن)، مع فريق النصر السعودي.

هجوم لاعبين الفتح على رونالدو pic.twitter.com/BhpfFsJfzT — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) February 3, 2023

وخيم التعادل الإيجابي بين النصر، في منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي الممتاز، بهدفين لكليهما في المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين.

هدف رونالدو الأول مع النصر السعودي

ونجح البرتغالي رونالدو في تسجيل هدفه الأول مع فريقه النصر السعودي، في الدقيقة الـ93، من الوقت البديل على نهاية المباراة داخل شباك الفتح، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق العالمي السعودي.

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كما شهدت المباراة، طرد النجم البرازيلي تاليسكا، لاعب النصر وهداف دوري روشن السعودي، في الدقيقة الـ95 من الوقت البديل، بالبطاقة الحمراء، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

كما خاض فريق النصر (العالمي)، 15 مباراة في منافسات دوري روشن السعودي. حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 4 مباريات. وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة حتى الآن.

الدوري السعودي الممتاز

وسيواجه النصر منافسه الوحدة، الخميس، في منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي الممتاز، على ملعب (الملك عبد العزيز) في العاصمة السعودية (الرياض).

د90+3' هدف التعادل لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو الفتح 2 × 2 النصر#الفتح_النصر⁩⁩ | #CR7 | ⁦#SSC pic.twitter.com/5SYppTQXlU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 34 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني، بنفس الرصيد من النقاط للموسم الجاري.