السبت, فبراير 4, 2023
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جورجينا رودريغيز في “أسخن” إطلالة حتّى الآن بالسعودية .. شاهد كيف ظهرت بالشورت!

ظهرت جورجينا رودريغيز في صورة نشرتها عبر خاصية "ستوري" حسابها في انستغرام -التقطتها وهي تقف أمام مرآة في جيم نسائي بالسعودية- بشورت قصير!

كتب أنس السالم
جورجينا رودريغز في السعودية watanserb.com
جورجينا رودريغز
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وطن – نشرت جورجينا رودريغيز صديقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، صورة مثيرة، على حسابها في انستغرام، حيث تعيش حالياً رفقته في السعودية بعد انضمامه للنادي مؤخراً.

وظهرت جورجينا رودريغيز في صورة نشرتها عبر خاصية “الستوري” بحسابها في انستغرام -التقطتها وهي تقف أمام مرآة في جيم نسائي بالسعودية- بشورت قصير وجاكيت رياضي ونظارات سوداء، بينما كانت تحمل حقيبة في يدها.

جورجينا رودريغز مرتدية شورت في الجيم
جورجينا رودريغز في أحدث ظهور على انستغرام مرتدية شورت في الجيم

إطلالة جورجينا في إحدى مولات الرياض

وقبل أيّام، ظهرت جورجينا رودريغيز خلال تسوّقها من إحدى مولات الرياض، وتحديداً من أمام محلات “ألو يوغا” التي تعتبر واحدة من أشهر العلامات التجارية لملابس اليوغا في جميع أنحاء العالم.

وأطلت “جورجينا” بتسريحة شعر “إفريقية”، حيث ظهرت في إحدى الصور التي تم التقاطها في “الأسانسير” مرتدية زي اليوجا الكاشف لبطنها ومُظهراً لمفاتن صدرها، مع بالطو من الفرو قامت بإنزاله من على كتفها اليسرى لإظهار مفاتنها.

جورجينا رودريغيز في مول الرياض
جورجينا في أحد مولات الرياض

كما ظهرت جورجينا رودريغز في صورة أخرى وهي تقف أمام محل “ألو يوغا” بزيها الكامل، حيث ارتدت بالطو الفرو وحذاءً رياضياً أبيض اللون، حاملة في يدها حقيبة تحمل شعار المحل.

جورجينا رودريغيز في مول الرياض
جورجينا تقف أمام محل “ألو يوغا”

وقد سبق لجورجينا أن شاركت صوراً لها من نفس المكان في وقت سابق، وليست المرة الأولى التي ترتدي فيها جورجينا من هذه الماركة؛ اذ يتحدث بعضهم عن أنها سفيرتها حول العالم.

عقوبات قد تتعرض لها جورجينا في السعودية!

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من جانبها، نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً تحدثت فيه عن الغرامات المالية التي قد تواجهها جورجينا رودريغيز لعدم اتباعها في السعودية لقواعد اللباس الصارمة.

ونظرًا لأن جورجينا رودريغيز معرضة لخرق قواعد اللباس، فقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامة مالية عليها.

 

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A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

في المرة الأولى التي يرتكب فيها الزائر مثل هذه المخالفة، يجب عليه أو عليها دفع غرامة قدرها 100 ريال، أي ما يعادل نحو 25 يورو.

وفي المرة الثانية، تكون الغرامة 200 ريال، أي أقل بقليل من 50 يورو.

 

المصدروطن - رصد انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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