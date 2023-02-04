جورجينا رودريغيز في “أسخن” إطلالة حتّى الآن بالسعودية .. شاهد كيف ظهرت بالشورت!

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وطن – نشرت جورجينا رودريغيز صديقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، صورة مثيرة، على حسابها في انستغرام، حيث تعيش حالياً رفقته في السعودية بعد انضمامه للنادي مؤخراً.

وظهرت جورجينا رودريغيز في صورة نشرتها عبر خاصية “الستوري” بحسابها في انستغرام -التقطتها وهي تقف أمام مرآة في جيم نسائي بالسعودية- بشورت قصير وجاكيت رياضي ونظارات سوداء، بينما كانت تحمل حقيبة في يدها.

إطلالة جورجينا في إحدى مولات الرياض

وقبل أيّام، ظهرت جورجينا رودريغيز خلال تسوّقها من إحدى مولات الرياض، وتحديداً من أمام محلات “ألو يوغا” التي تعتبر واحدة من أشهر العلامات التجارية لملابس اليوغا في جميع أنحاء العالم.

وأطلت “جورجينا” بتسريحة شعر “إفريقية”، حيث ظهرت في إحدى الصور التي تم التقاطها في “الأسانسير” مرتدية زي اليوجا الكاشف لبطنها ومُظهراً لمفاتن صدرها، مع بالطو من الفرو قامت بإنزاله من على كتفها اليسرى لإظهار مفاتنها.

كما ظهرت جورجينا رودريغز في صورة أخرى وهي تقف أمام محل “ألو يوغا” بزيها الكامل، حيث ارتدت بالطو الفرو وحذاءً رياضياً أبيض اللون، حاملة في يدها حقيبة تحمل شعار المحل.

وقد سبق لجورجينا أن شاركت صوراً لها من نفس المكان في وقت سابق، وليست المرة الأولى التي ترتدي فيها جورجينا من هذه الماركة؛ اذ يتحدث بعضهم عن أنها سفيرتها حول العالم.

عقوبات قد تتعرض لها جورجينا في السعودية!

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من جانبها، نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً تحدثت فيه عن الغرامات المالية التي قد تواجهها جورجينا رودريغيز لعدم اتباعها في السعودية لقواعد اللباس الصارمة.

ونظرًا لأن جورجينا رودريغيز معرضة لخرق قواعد اللباس، فقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامة مالية عليها.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

في المرة الأولى التي يرتكب فيها الزائر مثل هذه المخالفة، يجب عليه أو عليها دفع غرامة قدرها 100 ريال، أي ما يعادل نحو 25 يورو.

وفي المرة الثانية، تكون الغرامة 200 ريال، أي أقل بقليل من 50 يورو.