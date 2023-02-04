تركوها تقاوم المرض وحدها.. لقطات مبكية لسيدة لبنانية تستغيث من داخل المستشفى

- Advertisement -

وطن– انتشر مقطع فيديو، وُصف بـ”المؤثر”، لسيدة لبنانية تدعى نانسي رفول تعاني من الإصابة بمرض السرطان، وهي تستغيث للحصول على العلاج.

وظهرت السيد، في مقطع فيديو من داخل مستشفى في العاصمة اللبنانية بيروت، تشرح وضعها الصحي.

وقالت السيدة المريضة، إنها بدون دواء منذ أكثر من 7 أيام تقاوم ألم المرض لوحدها.

وأضافت في رسالة مؤثرة جدا: “بدنا الدواء.. ما بدنا نموت”، مشيرة إلى أن العقار متوفر لدى الوزارة، لكن الخلافات السياسية تؤخر وصوله إلى المستشفى.

#BREAKING

Nancy Rafoul in few words from the hospital:

“I have been waiting for my cancer medicine for a week, it is available at @mophleb but the hospital I am at did not receive it yet! due to corruption, political issues,

This is our right, we do not want to die”@firassabiad pic.twitter.com/PfNUzOfEJY — Rula El Halabi (@Rulaelhalabi) February 2, 2023

أزمة أدوية تغرق لبنان

وأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأدوية القلب وأدوية السرطان لا تزال مدعومة رسمياً من قبل الدولة وغير متوفرة إطلاقاً في الصيدليات اللبنانية.

- Advertisement -

في حين يحاول اللبنانيون الحصول عليها إما عن طريق أقاربهم وأصدقائهم في الخارج، أو شرائها في تركيا والأردن أو تبادل وتقاسم الجرعات والحبوب المتوفرة منها.

ويعاني لبنان أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية منذ عدة سنوات، بعد أن منعت البنوك اللبنانية منذ عام 2019 معظم المودعين من سحب أموالهم، مما ترك العديد من المواطنين غير قادرين على تحمل تكاليف احتياجاتهم اليومية الأساسية.

ويلجأ العديد من المرضى اللبنانيين للحصول على علاجهم في ظل أزمة نقص الدواء، فيندفعون إلى بدائل وأدوية مهربة دخلت إلى البلاد بطرق غير مشروعة، لكنها أدوية ملوثة، زادت من آلام المرضى وعمقت من مأساتهم، وبخاصة منهم مرضى السرطان.

وشكلت الأدوية الفاسدة مصدر قلق للمرضى اللبنانيين خصوصاً مع صعوبة التعرف إليها من دون التدقيق على أساس الرقم المتسلسل للدواء ومراجعة الشركة المنتجة.

وآخر ضحايا أزمة الدواء أطفال من مرضى السرطان حصلوا على جرعات من دفعة ملوثة لأحد الأدوية المستخدمة في علاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

وسبق أن أصدرت منظمة الصحة العالمية، بياناً نشرته على موقعها الرسمي، يتعلق بعثورها على “دفعة ملوثة من منتج Methotrex 50 Mg Methotrexate الخاص بعلاج السرطان في اليمن ولبنان، بعد ظهور آثار ضارة لأطفال مرضى يتلقون الدواء.

اختبارات موسعة ضد الأدوية الفاسدة

وأجرت السلطات الصحية في البلدين اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية، وكشفت نتائج الاختبارات عن وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية، وهو ما يدل على تلوث المنتجات.

وشددت المنظمة، على ضرورة الكشف عن المنتجات الملوثة وسحبها من التداول منعاً لإلحاق الأذى بالمرضى.

فيما طلبت زيادة الترصد وتوخي الحذر على مستوى سلاسل التوريد في البلدان والأقاليم التي يحتمل تأثرها بهذا المنتج، ونصحت بزيادة المراقبة على مستوى الأسواق غير النظامية.