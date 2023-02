تركوها تقاوم المرض وحدها.. لقطات مبكية لسيدة لبنانية تستغيث من داخل المستشفى

- Advertisement -

وطن– انتشر مقطع فيديو، وُصف بـ”المؤثر”، لسيدة لبنانية تدعى نانسي رفول تعاني من الإصابة بمرض السرطان، وهي تستغيث للحصول على العلاج.

وظهرت السيد، في مقطع فيديو من داخل مستشفى في العاصمة اللبنانية بيروت، تشرح وضعها الصحي.

وقالت السيدة المريضة، إنها بدون دواء منذ أكثر من 7 أيام تقاوم ألم المرض لوحدها.

وأضافت في رسالة مؤثرة جدا: “بدنا الدواء.. ما بدنا نموت”، مشيرة إلى أن العقار متوفر لدى الوزارة، لكن الخلافات السياسية تؤخر وصوله إلى المستشفى.

#BREAKING

Nancy Rafoul in few words from the hospital:

“I have been waiting for my cancer medicine for a week, it is available at @mophleb but the hospital I am at did not receive it yet! due to corruption, political issues,

This is our right, we do not want to die”@firassabiad pic.twitter.com/PfNUzOfEJY

— Rula El Halabi (@Rulaelhalabi) February 2, 2023