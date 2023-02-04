السبت, فبراير 4, 2023
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تركوها تقاوم المرض وحدها.. لقطات مبكية لسيدة لبنانية تستغيث من داخل المستشفى

لبنان غارق بين براثن أزمة اقتصادية ودوائية

كتب خالد السعدي
سيدة لبنانية تستغيث watanserb.com
لبنانية مريضة بالسرطان تستغيث من داخل المستشفى
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وطن– انتشر مقطع فيديو، وُصف بـ”المؤثر”، لسيدة لبنانية تدعى نانسي رفول تعاني من الإصابة بمرض السرطان، وهي تستغيث للحصول على العلاج.

وظهرت السيد، في مقطع فيديو من داخل مستشفى في العاصمة اللبنانية بيروت، تشرح وضعها الصحي.

وقالت السيدة المريضة، إنها بدون دواء منذ أكثر من 7 أيام تقاوم ألم المرض لوحدها.

وأضافت في رسالة مؤثرة جدا: “بدنا الدواء.. ما بدنا نموت”، مشيرة إلى أن العقار متوفر لدى الوزارة، لكن الخلافات السياسية تؤخر وصوله إلى المستشفى.

أزمة أدوية تغرق لبنان

وأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأدوية القلب وأدوية السرطان لا تزال مدعومة رسمياً من قبل الدولة وغير متوفرة إطلاقاً في الصيدليات اللبنانية.

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في حين يحاول اللبنانيون الحصول عليها إما عن طريق أقاربهم وأصدقائهم في الخارج، أو شرائها في تركيا والأردن أو تبادل وتقاسم الجرعات والحبوب المتوفرة منها.

ويعاني لبنان أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية منذ عدة سنوات، بعد أن منعت البنوك اللبنانية منذ عام 2019 معظم المودعين من سحب أموالهم، مما ترك العديد من المواطنين غير قادرين على تحمل تكاليف احتياجاتهم اليومية الأساسية.

ويلجأ العديد من المرضى اللبنانيين للحصول على علاجهم في ظل أزمة نقص الدواء، فيندفعون إلى بدائل وأدوية مهربة دخلت إلى البلاد بطرق غير مشروعة، لكنها أدوية ملوثة، زادت من آلام المرضى وعمقت من مأساتهم، وبخاصة منهم مرضى السرطان.

وشكلت الأدوية الفاسدة مصدر قلق للمرضى اللبنانيين خصوصاً مع صعوبة التعرف إليها من دون التدقيق على أساس الرقم المتسلسل للدواء ومراجعة الشركة المنتجة.

وآخر ضحايا أزمة الدواء أطفال من مرضى السرطان حصلوا على جرعات من دفعة ملوثة لأحد الأدوية المستخدمة في علاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

وسبق أن أصدرت منظمة الصحة العالمية، بياناً نشرته على موقعها الرسمي، يتعلق بعثورها على “دفعة ملوثة من منتج Methotrex 50 Mg Methotrexate الخاص بعلاج السرطان في اليمن ولبنان، بعد ظهور آثار ضارة لأطفال مرضى يتلقون الدواء.

اختبارات موسعة ضد الأدوية الفاسدة

وأجرت السلطات الصحية في البلدين اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية، وكشفت نتائج الاختبارات عن وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية، وهو ما يدل على تلوث المنتجات.

وشددت المنظمة، على ضرورة الكشف عن المنتجات الملوثة وسحبها من التداول منعاً لإلحاق الأذى بالمرضى.

فيما طلبت زيادة الترصد وتوخي الحذر على مستوى سلاسل التوريد في البلدان والأقاليم التي يحتمل تأثرها بهذا المنتج، ونصحت بزيادة المراقبة على مستوى الأسواق غير النظامية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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