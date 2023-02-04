إليكم ترتيب أفضل وأسوأ خطوط طيران في الولايات المتحدة

- Advertisement -

وطن – كان عام 2022 عامًا مليئًا بالتحديات لشركات الطيران والركاب على حد سواء. الآن بعد أن هدأ الوضع وبدأ العام الجديد، أصدرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تصنيفها لأفضل وأسوأ شركات الطيران في الولايات المتحدة.

قبل أن تحجز رحلتك القادمة، ستحتاج بالتأكيد إلى الاطلاع على هذه القائمة.

كيف تم تصنيف شركات الطيران؟

طوال عام 2022، واجهت شركات الطيران طقسًا سيئًا، وحشودًا ضخمة من المسافرين، وجدولًا زائدًا ونقصًا في عدد الموظفين.

على الرغم من هذه النكسات، تمكنت بعض شركات الطيران من تقديم خدمة أفضل من غيرها.

استخدمت صحيفة “وول ستريت جورنال” عددًا من المعايير المختلفة لتحديد كيفية ترتيب تسع شركات طيران أمريكية مختلفة.كما نقل موقع “Reader’s Digest”

تم حساب رتبهم الإجمالية بناءً على النسبة المئوية للوافدين في الوقت المحدد والرحلات الملغاة، والتأخيرات الشديدة، والتأخيرات على مدرج المطار التي تزيد عن ساعتين، وكمية الأمتعة التي أسيء التعامل معه ، والارتطام غير الطوعي، وعدد شكاوى العملاء.

ما هي أفضل شركة طيران في الولايات المتحدة؟

- Advertisement -

صنفت صحيفة وول ستريت جورنال شركة “دلتا إيرلاينز” كأفضل شركة طيران لها في الولايات المتحدة لعام 2022.

احتلت “دلتا” المرتبة الأولى في القائمة لمدة خمسة من السنوات الست الماضية، وهو سباق مثير للإعجاب بالنظر إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال قد أصدرت القائمة لمدة 15 سنة متتالية.

ما هي أسوأ شركة طيران في الولايات المتحدة؟

في تحول الأحداث التي قد تكون صادمة لكثير من المسافرين، صنفت صحيفة وول ستريت جورنال شركة “جيت بلو إيروايز” على أنها أسوأ شركة طيران في الولايات المتحدة لعام 2022.

كان أداء “جيت بلو” سيئًا مقارنة ببقية شركات الطيران في القائمة، حيث احتلت مرتبة منخفضة فقط.

على الرغم من أن JetBlue تفتخر بأفضل وسائل الراحة لجميع شركات الطيران التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، فقد واجه الركاب أكبر عدد من التأخيرات الكبيرة، بما في ذلك عدد من حالات التأخير على مدرج المطار التي تجاوزت ساعتين.

التصنيف الكامل لأفضل وأسوأ خطوط طيران

في ما يلي تصنيفات وول ستريت جورنال الكاملة لأفضل وأسوأ خطوط طيران لعام 2022 ، بترتيب الترتيب: