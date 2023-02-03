صور كريستيانو جونيور حزين تثير تساؤلات حول مواصلته الإقامة في السعودية رفقة والده (شاهد)

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وطن– منذ انتقاله للإقامة في السعودية رفقة والده، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أصبحت الحالة النفسية لـ “كريستيانو جونيور”، محل متابعة واهتمام من قبل كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ماسبب حزن كريستيانو جونيرو

وانتشرت صور ومقاطع فيديو مختلفة في توقيت ومكان التقاطها، لكريستيانو جونيور، الابن الأكبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو لايبدو على مايرام وقد اعتلى الحزن وجهه.

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حيث وثققت عدسات المصورين الذي يتابعون أخبار “الدون” وعائلته أولا بأول، تغيرا كبيرا في ملامح كريستيانو جونيور طيلة الأسابيع الماضية التي قضاها في الرياض.

يشار هنا إن كريستيانو رونالدو قد انتقل بداية العام الجاري، للإقامة في السعودية بعد توقيعه عقدا بموسمين مع نادي النصر السعودي بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

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إلى ذلك فقد أظهرت مجموعة من الصور أن “جونيور” يظهر دائمًا بوجه غير مبتسم ويبدو أنه غاضب من الانتقال إلى السعودية.

كريستيانو جونيور، الذي قضى سنوات في أكاديمة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وبعدها أكاديمية نادي يوفنتوس الإيطالي – وكلامها فريقان عريقان- وجد نفسه مرغما – تقول صحيفة سبورت كيدا” على الانضمام ل جديدة في المملكة العربية السعودية بداية من يناير كانون الثاني الماضي.

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ناهيك عن ذكر أن كريسيانو جونيور قد قضى مايزيد عن 6 أشهر مع أكاديمة مانشستر يونايتد.

حيث لعب الابن الأكبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سابقًا في أكاديمية مانشستر يونايتد وقدم أداءً جيدًا في مستوى تحت 12 عامًا.

جورجينا غير متحمسة و كريستيانو لم يتأقلم مع مناخ السعودية

المثير للاهتمام في سياق الحديث عن كريستيانو جونيور، أنه ليس الوحيد ضمن عائلته من لم يعجبه الإنتقال للسعودية.

حيث كشفت مصادر صحفية عن عدم تحمس عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو لفكرة الإنتقال للإقامة في السعودية.

حتى أن كريستيانو رونالدو نفسه لم يتأقلم بعد على الأجواء السعودية الجديدة عليه ولعل مايؤكد ذلك، نتائجه المخيبة مع نادي النصر السعودي.

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هذا وكشفت تقارير صحفية، عن عدم تأقلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، بسبب اختلاف الظروف عن العادات الأوروبية بشكل كبير.

و كشفت صحيفة “أكسبريس” البريطانية، أن الظروف المناخية المختلفة عن أوروبا، بالإضافة إلى الروتين المهني في المملكة، بإقامة التدريبات مساءً عكس أوروبا أمور جعلته لا يشعر بالسعادة.