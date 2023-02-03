شاكيرا تُدخل عشيقة بيكيه الجديدة إلى المستشفى .. هذا ما حصل!

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وطن – قال موقع إسباني، إنّ عشيقة جيرارد بيكيه الجديدة، كلارا شيا مراتي، دخلت المستشفى بسبب نوبة هلع أصابتها، نتيجة الضغوط التي تعرضت لها على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشر أغنية شاكيرا وبيزاراب.

شاكيرا تُدخل عشيقة بيكيه الجديدة إلى المستشفى

وتعاونت شاكيرا لأول مرة مع المنتج الموسيقي الأرجنتيني “دي جاي بيزاراب”، في العمل على أغنية جديدة اسمها “أوت أوف يور ليغ” (خارج عالمك) ومدتها أربع دقائق وتتحدث فيها عن خيانة زوجها جيرار بيكيه لها.

ووفق موقع “telemundoatlanta” الإسباني، تقول مصادر مختلفة، إنه بعد الإعلان عن علاقة “كلارا” مع لاعب كرة القدم مرت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما (أصغر من بيكيه بـ12 عامًا) بلحظات صعبة جدا؛ نظرًا لأن الرسائل والتعليقات السلبية من مستخدمي الإنترنت لم تتوقف منذ ذلك الحين.

ووفق مصادر إعلامية مختلفة، فإن كلارا كان لابد لها من دخول الطوارئ بمستشفى كيرون في برشلونة، حيث ظهرت عليها جميع الأعراض التي تشير إلى أنها كانت تعاني من نوبة هلع.

ولم تُعرف بعد تفاصيل كيفية تطور الحالة الصحية للشابة الكاتالونية كلارا شيا مارتي بعد أزمة القلق التي تعاني منها.

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ومن المعروف أن جيرارد حاول وضع خطط لإبعاد نفسه عن الموقف المتوتر، واصطحابها إلى سيردانيا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، ويخططون للذهاب إلى حفل موسيقي، ولكن هذه الخطط لم تتم.

وحققت أغنية شاكيرا و أكثر من 257 مليون مشاهدة منذ جرحها على يوتيوب في الثاني عشر من يناير الماضي.

وانفصلت شاكيرا (45 عاماً) عن نجم كرة القدم، لاعب برشلونة السابق جيرار بيكيه (35 عاماً) العام الماضي، بعد علاقة دامت أكثر من 10 سنوات، أنجبا خلالها طفلين.

قبل فترة، تناقلت وسائل إعلام إسبانية، أنّ شاكيرا اكتشفت خيانة زوجها السابق، بسبب “عبوة مربى”.

حيث نشرت بعض الصحف، بحسب ما ذكرت “ماركا” الإسبانية، تقارير قالت فيها إن شاكيرا “وجدت عبوة مربى فارغة عند عودتها بعد غيابها عن منزلها لعدة أيام، على الرغم من حقيقة أنه لا بيكيه ولا أطفالهما يحبون المربى”.

ورغم أن شاكيرا لم تؤكد هذه القصة، فإنها أشارت في مقابلة قديمة مع برنامج إسباني إلى حقيقة أنها، وبمجرد عودتها حينذاك إلى المنزل، فحصت الثلاجة لاكتشاف الأشياء التي حدثت في أثناء غيابها.