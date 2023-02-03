سيصدمك عمره..الكلب”بوبي” يدخل موسوعة غينيس كأكبر كلب حي في العالم

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وطن– بعد أسبوعين فقط من إعلان “سبايك“، وهو كلب صغير من فصيلة شيواوا كأكبر كلب في العالم، تلقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية مؤخراََ دليلاََ على وجود كلب أكبر سنًا من “سبايك” وهو الكلب البرتغالي “بوبي”.

أقدم كلب على الإطلاق

حسب تقرير نشرته صحيفة “nypost“، فإن الكلب بوبي، المولود في 11 مايو 1992، ليس فقط أكبر كلب حي، إنه أيضًا أكبر كلب على الإطلاق، يبلغ عمره 30 عامًا و266 يومًا.

كان أقدم كلب عاش على الإطلاق هو كلب ماشية من أستراليا يُدعى Bluey وعاش 29 عامًا و 5 أشهر (عاش من عام 1910 إلى عام 1939)، مما يعني أن بوبي تمكن من تحطيم رقمًا قياسيًا يبلغ عمره قرن تقريبًا.

من جهة، لم يعتقد مالكه ليونيل كوستا، البالغ من العمر 38 عامًا، أن كلبه يمكن أن يكون أكبر كلب حي في العالم، ناهيك عن أقدم كلب على الإطلاق.

الكلب البرتغالي بوبي هو من سلالة Rafeiro do Alentejo، وهي واحدة من السلالات المستخدمة للحراسة، وتعيش بمتوسط عمر يتراوح بين 12 و 14 عامًا.

وتم التحقق من عمر بوبي، الذي عاش حياته كلها مع عائلة كوستا في قرية كونكويروس الريفية في ليريا، بواسطة قاعدة البيانات للحيوانات الأليفة المرخصة من الحكومة البرتغالية ويديرها الاتحاد الوطني للأطباء البيطريين.

كيف عاش هذا العمر الطويل؟

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أشار مالكه لموسوعة “غينيس”، إلى أن أحد أكبر العوامل التي ساهمت في عيشه كلبه لفترة أطول هو تواجده في “بيئة هادئة وسلمية” بعيدًا عن المدن.

قضى بوبي حياته كلها يتجول في الغابات والأراضي الزراعية التي تعيش عليها عائلة كوستا ولم يتم في الواقع تقييده أو ربطه بالسلاسل.

لكنه في الوقت الحالي، أكد صاحبه أنه يواجه صعوبة في المشي وفي الرؤية.

ولدى بوبي مواعيد وفحوصات صحية منتظمة مع الأطباء البيطريين. وكان له دائمًا نتائج إيجابية بالنسبة لسنه المتقدم.

لكنه في عام 2018، تم نقله إلى المستشفى لسقوطه فجأة بسبب صعوبات في التنفس. ومع نشأته بالفعل مع الكثير من الحيوانات الأخرى، يُوصف بوبي بأنه كلب “اجتماعي للغاية”.