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سيصدمك عمره..الكلب”بوبي” يدخل موسوعة غينيس كأكبر كلب حي في العالم

يبلغ عمر الكلب بوبي 30 عامًا و266 يومًا

كتب ايمان الباجي
سيصدمك عمره..الكلب
الكلب بوبي
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وطنبعد أسبوعين فقط من إعلان “سبايك“، وهو كلب صغير من فصيلة شيواوا كأكبر كلب في العالم، تلقت  موسوعة جينيس للأرقام القياسية مؤخراََ دليلاََ على وجود كلب أكبر سنًا من “سبايك” وهو الكلب البرتغالي “بوبي”.

أقدم كلب على الإطلاق

حسب تقرير نشرته صحيفة nypost“، فإن الكلب بوبي، المولود في 11 مايو 1992، ليس فقط أكبر كلب حي، إنه أيضًا أكبر كلب على الإطلاق، يبلغ عمره 30 عامًا و266 يومًا. 

كان أقدم كلب عاش على الإطلاق هو كلب ماشية من أستراليا يُدعى Bluey وعاش 29 عامًا و 5 أشهر (عاش من عام 1910 إلى عام 1939)، مما يعني أن بوبي تمكن من تحطيم رقمًا قياسيًا يبلغ عمره قرن تقريبًا.

الكلب “بوبي”

من جهة، لم يعتقد مالكه ليونيل كوستا، البالغ من العمر 38 عامًا، أن كلبه يمكن أن يكون أكبر كلب حي في العالم، ناهيك عن أقدم كلب على الإطلاق.

الكلب البرتغالي بوبي هو من سلالة Rafeiro do Alentejo، وهي واحدة من السلالات المستخدمة للحراسة، وتعيش بمتوسط عمر يتراوح بين 12 و 14 عامًا.

وتم التحقق من عمر بوبي، الذي عاش حياته كلها مع عائلة كوستا في قرية كونكويروس الريفية في ليريا، بواسطة قاعدة البيانات للحيوانات الأليفة المرخصة من الحكومة البرتغالية ويديرها الاتحاد الوطني للأطباء البيطريين.

الكلب بوبي ليس فقط أكبر كلب حي، بل إنه أيضًا أكبر كلب على الإطلاق

كيف عاش هذا العمر الطويل؟

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أشار مالكه لموسوعة “غينيس”، إلى أن أحد أكبر العوامل التي ساهمت في عيشه كلبه لفترة أطول هو تواجده في “بيئة هادئة وسلمية” بعيدًا عن المدن.

يواجه بوبي في الوقت الحالي صعوبة في المشي وفي الرؤية

قضى بوبي حياته كلها يتجول في الغابات والأراضي الزراعية التي تعيش عليها عائلة كوستا ولم يتم في الواقع تقييده أو ربطه بالسلاسل.

لكنه في الوقت الحالي، أكد صاحبه أنه يواجه صعوبة في المشي وفي الرؤية.

ولدى بوبي مواعيد وفحوصات صحية منتظمة مع الأطباء البيطريين. وكان له دائمًا نتائج إيجابية بالنسبة لسنه المتقدم.

لكنه في عام 2018، تم نقله إلى المستشفى لسقوطه فجأة بسبب صعوبات في التنفس. ومع نشأته بالفعل مع الكثير من الحيوانات الأخرى، يُوصف بوبي بأنه كلب “اجتماعي للغاية”.

المصدرصحيفة nypost، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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