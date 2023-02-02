بعد تبريرات الإتحاد الفلسطيني.. بندر بن سلطان يستفز الفلسطينيين بتصريحات مثيرة للجدل

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وطن – أثارت تصريحات متداولة للأمير بندر بن سلطان، السفير الأسبق للسعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية الجدل الذي أثاره عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

بندر بن سلطان يرد على جبريل الرجوب

وقال الأمير بندر بن سلطان في مقطع فيديو شاركته صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “70% من وقتي كسفير في أمريكا كان لخدمة فلسطين والقضية الفلسطينية”.

الأمير بندر بن سلطان :

70% من وقتي كان لخدمة فلسطين والقضية الفلسطينية أثناء عملي سفير للسعودية في واشنطن لمدة 23 عام .

—— pic.twitter.com/GEztsoVR17 — حسين الغاوي (@halgawi) February 2, 2023

وتأتي تصريحات الأمير السعودي، على خلفية الضجة الكبيرة التي أثارها عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027.

يُذكر أن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب قد عاد لتوضيح موقفه من عدم التصويت في مقطع فيديو متداول قال فيه “واضح أن هناك خللا فنيا حصل من مندوبنا أثناء عملية التصويت، أنا شخصيا غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب آسيا في المكتب التنفيذي”.

وتابع أنه “لأسباب صحية طارئة وتوجهت إلى أمين عام الاتحاد السعودي واعتذرت لأنني سأغادر فقال لي: لن يكون هناك تصويت وعلى هذا الأساس أنا غادرت”.

جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تعليقاً على امتناع فلسطين عن التصويت للسعودية في استضافة كأس آسيا 2027 لـ"الشرق الأوسط" : خلل فني واضح وراء تصويتنا بالامتناع ولم احضر التصويت بسبب صحي !!؟ . pic.twitter.com/K2rWmKIrbm — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) February 1, 2023

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كما لفت الرجوب بقوله “واضح أن مندوبنا أخطأ وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر”.

غضب عبر مواقع التواصل من بندر بن سلطان

وفي الأثناء، أثار تفاعل الأمير بندر بن سلطان مع عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027، ردود فعل واسعة بين النشطاء.

حيث علق “سمير بن محمد” منتقدا تصريحات الأمير السعودي وكتب قائلا “بالطبع في الحقيقة كان أقل 7٪ من وقته لفلسطين والباقي لمصالحه وبلده … لا نصدق السياسين”.

بالطبع في الحقيقة كان أقل 7٪ من وقته لفلسطين والباقي لمصالحه وبلده … لا نصدق السياسين — سمير بـن محمد (@s_am_i_r) February 2, 2023

فيما رأى “مصطفى عيساوي” أن ماقاله بن سلطان غير دقيق وعلق بقوله: “لو تنشق السماء و تشهد له الملائكة .. إنه لكاذب !!! ( 70% ) من وقته لخدمة إسرائيل ..كفاكم متاجرة بدم الفلسطينيين و قضيتهم”.

( على هامان يا فرعون ) ..! قسما بالله العلي العظيم .. ( إنه لمن الكاذبين ) .. لو تنشق السماء و تشهد له الملائكة .. إنه لكاذب !!!

( 70% ) من وقته لخدمة إسرائيل ..

كفاكم متاجرة بدم الفلسطينيين و قضيتهم .. — مصطفى عيساوي (@MbLYq7T1Aipgbca) February 2, 2023

فيما قرر البعض الفصل بين موقف الشعب الفلسطيني و السلطة الفلسطينية من السعودية.

وجاء في أحد التعليقات “هذا تصرف الحكومه اللي نصبتها اسرائيل اما الشعب الفلسطيني اخوانا واهلنا ولا ينفع تعمم عليهم لان هذا تصرف حكومه تابعه للكيان الصهيوني”.

طيب هذا تصرف الحكومه اللي نصبتها اسرائيل اما الشعب الفلسطيني اخوانا واهلنا ولا ينفع تعمم عليهم لان هذا تصرف حكومه تابعه للكيان الصهيوني — °9JR (@intpdark) February 1, 2023

جدير بالذكر أن السعودية فازت بحق استضافة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها بعد انسحاب جميع منافسيها الذين كان آخرهم الاتحاد الهندي لكرة القدم.