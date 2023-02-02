الخميس, فبراير 2, 2023
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الهدهد

بعد تبريرات الإتحاد الفلسطيني.. بندر بن سلطان يستفز الفلسطينيين بتصريحات مثيرة للجدل

الاتحاد الفلسطيني ممثلا برئيسه جبريل رجوب رفض التصويت لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027

كتب فهمي الورغمي
استضافة السعودية كأس آسيا 2027 watanserb.com
الأمير السعودي بندر بن سلطان
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وطن – أثارت تصريحات متداولة للأمير بندر بن سلطان، السفير الأسبق للسعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية الجدل الذي أثاره عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

بندر بن سلطان يرد على جبريل الرجوب

وقال الأمير بندر بن سلطان في مقطع فيديو شاركته صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “70% من وقتي كسفير في أمريكا كان لخدمة فلسطين والقضية الفلسطينية”.

وتأتي تصريحات الأمير السعودي، على خلفية الضجة الكبيرة التي أثارها عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027.

يُذكر أن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب قد عاد لتوضيح موقفه من عدم التصويت في مقطع فيديو متداول قال فيه “واضح أن هناك خللا فنيا حصل من مندوبنا أثناء عملية التصويت، أنا شخصيا غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب آسيا في المكتب التنفيذي”.

وتابع أنه “لأسباب صحية طارئة وتوجهت إلى أمين عام الاتحاد السعودي واعتذرت لأنني سأغادر فقال لي: لن يكون هناك تصويت وعلى هذا الأساس أنا غادرت”.

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كما لفت الرجوب بقوله “واضح أن مندوبنا أخطأ وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر”.

غضب عبر مواقع التواصل من بندر بن سلطان

وفي الأثناء، أثار تفاعل الأمير بندر بن سلطان مع عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027، ردود فعل واسعة بين النشطاء.

حيث علق “سمير بن محمد” منتقدا تصريحات الأمير السعودي وكتب قائلا “بالطبع في الحقيقة كان أقل 7٪ من وقته لفلسطين والباقي لمصالحه وبلده … لا نصدق السياسين”.

فيما رأى “مصطفى عيساوي” أن ماقاله بن سلطان غير دقيق وعلق بقوله: “لو تنشق السماء و تشهد له الملائكة .. إنه لكاذب !!! ( 70% ) من وقته لخدمة إسرائيل ..كفاكم متاجرة بدم الفلسطينيين و قضيتهم”.

فيما قرر البعض الفصل بين موقف الشعب الفلسطيني و السلطة الفلسطينية من السعودية.

وجاء في أحد التعليقات “هذا تصرف الحكومه اللي نصبتها اسرائيل اما الشعب الفلسطيني اخوانا واهلنا ولا ينفع تعمم عليهم لان هذا تصرف حكومه تابعه للكيان الصهيوني”.

جدير بالذكر أن السعودية فازت بحق استضافة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها بعد انسحاب جميع منافسيها الذين كان آخرهم الاتحاد الهندي لكرة القدم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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