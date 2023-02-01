يوسف حداد يطرد الطلبة العرب من جامعة تل أبيب ويستفزهم بعلم دولة الاحتلال (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثّق إقدام العربي الإسرائيلي يوسف حداد المعروف بدفاعه الدائم عن إسرائيل، وهو يطرد الطلبة العرب من جامعة تل أبيب.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على صعيد واسع، “حداد” وهو يحتد على بعض الطلبة العرب، ويطالبهم بالتوجه إلى مخيم جنين، وبدا “حداد” منعفلا بشدة، ويرجع ذلك إلى التطورات الأخيرة على الساحة لا سيما بعد عملية القدس وهجوم سلوان.

ولوحظ أن حداد، كان محتدا على الشباب والفتيات على حد سواء، فيما شوهد وهم يحمل علم إسرائيل، في محاولة لاستفزاز الطلبة العرب.

وتدخل فرد أمن، لاحتواء غضب يوسف حداد وسيطر عليه منعا لخروج الأمر عن السيطرة، بعدما شوهد وهو يردد عبارات مناوئة لفلسطين.

الساقط يوسف حداد عربي من الداخل يطرد الطلبة العرب من جامعة تل أبيب ويقول لهم روحوا على جنين . pic.twitter.com/BHhw4C9y0u — كتائب شهداء الاقصى (@udaywww2005) January 31, 2023

ويوسف حداد شخص مثير للجدل، ودائما ما يظهر ما يسميه “الفخر” بكونه عربيا وإسرائيليا، فيما تتسبب مواقفه المتطرفة ضد الفلسطينيين موجات غضب حادة.

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وجاءت هذه الواقعة بعد سلسلة من التطورات، حيث شنت قوات الاحتلال مجزرة مروعة ضد الفلسطينيين في مخيم جنين، أدت إلى استشهاد تسعة أشخاص، وارتفع العدد لاحقا إلى عشرة شهداء.

وجاء الرد سريعا بعدما نفذ الشاب الفلسطيني خيري علقم عملية القدس، التي أدت إلى مقتل سبعة مستوطنين وإصابة آخرين، فيما استشهد علقم برصاص قوات الاحتلال.

وجاء ضمن سياق الرد أيضا، هجوم سلوان الذي نفذه الفتى محمود عليوات ما أسفر عن إصابة إسرائيليين اثنين.

تحريض إسرائيلي رسمي ضد الفلسطينيين

وفي ظل هذه التطورات، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإسرائيليين إلى حمل السلاح لحماية أنفسهم من هجمات الشوارع، لكنه حذر الإسرائيليين من اللجوء إلى العنف الاحترازي.

كما طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بتطبيق عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ”الإرهابيين”.

وقال الوزير المتطرف: “أي شخص يقتل، أو يؤذي، أو يذبح المدنيين لابد من إرساله إلى الكرسي الكهربائي”.