الأربعاء, فبراير 1, 2023
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ميا خليفة تتحدى نجل بارون المخدرات المكسيكي “إل تشابو” برسالة على صدرها! (شاهد)

يقضي إل تشابو عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن بالولايات المتحدة لكن ابنه أوفيديو تدخل في دور والده وكان يُعتقد أنه المورد الرئيسي للفنتانيل إلى الولايات المتحدة

كتب رفيف عبدالله
ميا خليفة تتحدى نجل بارون المخدرات المكسيكي
ميا خليفة
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وطن– نشرت  الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة سلسلة من اللقطات مرتدية قميصًا كتب عليه “اللعنة على الفنتانيل”.

اللقطات التي التقطت في ميامي ، فلوريدا ، حيث تقضي معظم وقتها ، تظهر ميا وهي تتباهى بجسدها في نظارات شمسية خضراء وحذاء أخضر وحقيبة يد خضراء وقميص أخضر.

ميا لا تخجل أبدًا من الإدلاء بتصريحات جريئة

يوجد في اللقطات أيضًا مقطع فيديو لميا وهي تستمتع بما يبدو أنه ساشيمي – وهو نوع من السوشي.

ماهو الفنتانيل؟

الفنتانيل مادة أفيونية قوية في نفس عائلة الهيروين لكنها أقوى بمئات المرات.

لعقود من الزمان ، كانت الولايات المتحدة غارقة في المخدرات مع العديد من البلدات والمدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة. مليئة بالمدمنين مما دفع الكثيرين إلى وصف البلاد بأنها مركز “وباء المواد الأفيونية”.

وعلق البعض بأنها “تتعامل مع ابن إل تشابو“.

عادت ميا إلى ميامي بعد رحلة إلى المملكة المتحدة وفرنسا
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يقضي بارون المخدرات المكسيكي المعروف باسم إل تشابو عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن بالولايات المتحدة. لكن ابنه أوفيديو ، تدخل في دور والده وكان يُعتقد أنه المورد الرئيسي للفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

كارتل سينالوا

ومع ذلك ، تم القبض على أوفيديو ، 32 عامًا ، في 15 يناير وهو محتجز الآن في نفس السجن المكسيكي حيث هرب والده على دراجة نارية في عام 2015.

كان الرجل الرئيسي وراء منظمة كارتل سينالوا ، وهي المورد الرئيسي للعقار القاتل.

كانت هناك سمة خضراء في اختيارات ملابسها

رد أحد المستخدمين على منشور ميا بطريقة أكثر خفة ، فكتب: “مرحبًا ، اسمي فينتانيل يسعدني مقابلتك.”

تشتهر ميا بأنها صريحة في عدد من القضايا الاجتماعية.

صناعة الجنس

في وقت سابق من هذا الشهر تحدثت عن العمل في صناعة الجنس.

وقالت ميا: “أعتقد أن هذا هو أقل ما يمكن أن تفعله أي صانعة محتوى إباحي وجدت نجاحًا (نادرًا) في الصناعة”.

وتابعت النجمة لبنانية الأصل “يجب تمامً أن يتم تحذيرها. لأنه من بين بضع عشرات أو ربما بضع مئات من النساء كل عام يحققن النجاح . هناك الملايين من النساء اللائي يتم أذيتهن به.”

تحدثت ميا في مناسبات عديدة عن الإساءة التي عانت منها في هذه الصناعة. ومنذ ذلك الحين حولت نفسها إلى مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن الجانب السيئ لصناعة الجنس عند الحاجة إلى المال.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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