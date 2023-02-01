الأربعاء, فبراير 1, 2023
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تركيا… لقطات تحبس الأنفاس لسيدة تركية نجت من الموت بأعجوبة بعد سقوطها تحت عجلات حافلة (فيديو)

سقطت السيدة التركية بالقرب من العجلات الخلفية للحافلة وتم نقلها إلى المستشفى

كتب خالد الأحمد
سيدة تركية نجت من الموت watanserb.com
سيدة تركية نجت من الموت
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وطن- نجت امرأة تركية من الموت المحتم في اللحظة الأخيرة بعد تعرضها لحادث سير كاد أن يودي بحياتها في أحد شوارع مدينة اسطنبول، حيث تعثرت قرب حافلة مسرعة، بينما كانت تجر دراجة هوائية صغيرة.

نجاة سيدة تركية من موت محقق

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحافلة متوسطة الحجم وهي تصدم سيدة تركية ما أدى إلى سقوطها أرضاً.

مباشرة لحظة الحادثة، توقّفت الحافلة وخرج منها بعض الركاب وسائقها لمساعدة السيدة التي تمّ رفعها عن الأرض قبل أن تأتي لاحقاً سيارة الإسعاف لنقل السيدة إلى مستشفى قريب.

وأظهرت لقطات خلال الفيديو الذي التقط من كاميرا مثبتة في شارع مقابل، ونشرته صحيفة “يني شفق”التركية، سيدة وهي تمشي على رصيف وتقود بيدها دراجة صغيرة.

شوهدت السيدة التركية وهي تنزل عن الرصيف، لكنها وعلى حين غرة تعثرت بالقرب من العجلات الخلفية للحافلة.

تجاوزتها الحافلة دون أن تقع تحت العجلات قبل أن يقترب منها عدد من المارة ويقومون بمساعدتها على النهوض.

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وبعد دقائق، حضرت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادثة لنقل المرأة الناجية من الموت إلى المستشفى.

حوادث السير في تركيا تثير مخاوف زائريها

وتشهد تركيا سنوياً آلاف الحوادث المميتة تحصل أكثرها في مدينة إسطنبول، أحد أكبر مدن البلاد وأكثرها ازدحاماً.

وأشار موقع “العربية نت” إلى أن ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا شهدت في الأسبوع الماضي، حادث سيرٍ مروّع، حيث سقطت حافلة نقلٍ كبيرة في بحيرة سد كاركايا، بعدما فقد السائق السيطرة عليها، رغم أنه حاول الابتعاد عن البحيرة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وأدى خروج تلك الحافلة عن السيطرة ووقوعها في البحيرة إلى إصابة 4 ركابٍ بجروحٍ طفيفة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامٍ محلّية.

ومطلع شهر ديسمبر الماضي أصيب 33 شخصاً بجروح في حادثٍ مميت وقع في مدينة إسطنبول، بعدما اصطدمت حافلة نقلٍ داخلي بميترو، ما أدى لخروجه عن السكة، علاوة على اصطدام حافلة الركاب بعددٍ من السيارات وبحاجزٍ أمني في شارع رئيسي وسط المدينة.

وفي آب أغسطس الماضي صدمت حافلة ركاب موقع حادث سير سابق في تركيا، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 21 آخرين بالقرب من مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد.

المصدرتويتر، موقع العربية نت، صحيفة “يني شفق”التركية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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