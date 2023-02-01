تركيا… لقطات تحبس الأنفاس لسيدة تركية نجت من الموت بأعجوبة بعد سقوطها تحت عجلات حافلة (فيديو)

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وطن- نجت امرأة تركية من الموت المحتم في اللحظة الأخيرة بعد تعرضها لحادث سير كاد أن يودي بحياتها في أحد شوارع مدينة اسطنبول، حيث تعثرت قرب حافلة مسرعة، بينما كانت تجر دراجة هوائية صغيرة.

نجاة سيدة تركية من موت محقق

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحافلة متوسطة الحجم وهي تصدم سيدة تركية ما أدى إلى سقوطها أرضاً.

مباشرة لحظة الحادثة، توقّفت الحافلة وخرج منها بعض الركاب وسائقها لمساعدة السيدة التي تمّ رفعها عن الأرض قبل أن تأتي لاحقاً سيارة الإسعاف لنقل السيدة إلى مستشفى قريب.

وأظهرت لقطات خلال الفيديو الذي التقط من كاميرا مثبتة في شارع مقابل، ونشرته صحيفة “يني شفق”التركية، سيدة وهي تمشي على رصيف وتقود بيدها دراجة صغيرة.

شوهدت السيدة التركية وهي تنزل عن الرصيف، لكنها وعلى حين غرة تعثرت بالقرب من العجلات الخلفية للحافلة.

تجاوزتها الحافلة دون أن تقع تحت العجلات قبل أن يقترب منها عدد من المارة ويقومون بمساعدتها على النهوض.

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وبعد دقائق، حضرت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادثة لنقل المرأة الناجية من الموت إلى المستشفى.

مشهد يحبس الأنفاس.. امرأة تنجو بأعجوبة من دهس محتم رصدت عدسات الكاميرات الأمنية لحظة تعثر امرأة لدى قطعها الطريق ومعها دراجة هوائية صغيرة، وذلك أثناء عبور سيارة كادت تدهسها، ولكنها نجت في اللحظة الأخيرة. — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 1, 2023

حوادث السير في تركيا تثير مخاوف زائريها

وتشهد تركيا سنوياً آلاف الحوادث المميتة تحصل أكثرها في مدينة إسطنبول، أحد أكبر مدن البلاد وأكثرها ازدحاماً.

وأشار موقع “العربية نت” إلى أن ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا شهدت في الأسبوع الماضي، حادث سيرٍ مروّع، حيث سقطت حافلة نقلٍ كبيرة في بحيرة سد كاركايا، بعدما فقد السائق السيطرة عليها، رغم أنه حاول الابتعاد عن البحيرة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وأدى خروج تلك الحافلة عن السيطرة ووقوعها في البحيرة إلى إصابة 4 ركابٍ بجروحٍ طفيفة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامٍ محلّية.

ومطلع شهر ديسمبر الماضي أصيب 33 شخصاً بجروح في حادثٍ مميت وقع في مدينة إسطنبول، بعدما اصطدمت حافلة نقلٍ داخلي بميترو، ما أدى لخروجه عن السكة، علاوة على اصطدام حافلة الركاب بعددٍ من السيارات وبحاجزٍ أمني في شارع رئيسي وسط المدينة.

وفي آب أغسطس الماضي صدمت حافلة ركاب موقع حادث سير سابق في تركيا، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 21 آخرين بالقرب من مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد.