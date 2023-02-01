الوليد بن طلال يفاجئ عشاق نادي الهلال عن ضم “ميسي”: أبشروا به! (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للملياردير السعودي الممنوع من السفر، الأمير الوليد بن طلال خلال ممارسته رياضته المفضلة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد ظهر الامير الوليد بن طلال وهو برفقة عدد من أصدقائه ومرافقيه وهو يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية في أحد الشوارع الفرعية بالعاصمة الرياض.

وبحسب الفيديو الذي التقطه أحد المارة في الشارع، فقد طالب مصور الوليد بن طلال بضم اللاعب الارجنتيني ونجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي لنادي الهلال، على غرار ضم نادي النصر لكريستيانو رونالدو.

الوليد بن طلال يبشر بضم ليونيل ميسي لنادي الهلال

وأظهر الفيديو استجابة الوليد بن طلال لطلب مصور الفيديو قائلا: “أبشروا به”.

احد جماهير الهلال يطلب من الأمير الوليد بن طلال :

ابو خالد نبي ميسي تكفى والوليد يرد عليه pic.twitter.com/diQtvHKcXH — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 31, 2023

يشار إلى ان الوليد بن طلال من أكبر مشجعي نادي “الهلال” ويحوز على عضوية شرفية في النادي، حيث عادة ما يقدم دعمه للنادي ولاعبيه معنويا وماديا عقب تحقيق أي فوز.

تقارير عن تواصل نادي الهلال مع ليونيل ميسي

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وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت مؤخرا أنّ نادي الهلال السعودي يرغب في ضمّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرضٍ يفوق ما دفعه نادي النصر لإتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، مع نهاية الموسم الحالي، في ظل توصّل النادي الباريسي إلى اتفاق شفهي، مع البرغوث الأرجنتيني لتجديد عقده لموسم آخر على الأقل.

وقال الإعلامي السعودي خالد الذياب، في تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر“: “نادي الهلال جهز عرضاً يبلغ قيمته 200 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

FOOT MERCATO 🔵🚨🚨 – نادي #الهلال السعودي 🇸🇦 تواصل مع ليو ميسي. 🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦 pic.twitter.com/G5uX9uQqIy — خــالد الــذياب (@Snape_PL) January 31, 2023

عبر SKY SPORTS 🚨🚨🚨 – فرصة التعاقد مع ليو ميسي في السعودية لازالت متواجدة. – نادي #الهلال السعودي 🇸🇦 مستعد لجعل ليو ميسي أعلى لاعب اجراً في العالم وسيكسب ما يزيد عن 200 مليون جنيه استرليني ( اي ما يقارب 927 مليون ريال ). 🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦 pic.twitter.com/B2GuyOKthB — خــالد الــذياب (@Snape_PL) January 30, 2023

وكان نادي النصر السعودي قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، حتى صيف عام 2025، بصفقة بلغت 200 مليون يورو.

وفي نفس السياق،، أشارت قناة (TYC) الأرجنتينية، إلى أن نادي الهلال السعودي يريد ضم ميسي، من أجل الرد بقوة، في سوق الانتقالات على صفقة كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر“.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبة رفع الإيقاف على نادي الهلال السعودي، من أجل التعاقد مع اللاعبين في سوق الانتقالات، في صيف عام 2023، ليتمكن حينها من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة.