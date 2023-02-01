الأربعاء, فبراير 1, 2023
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الوليد بن طلال يفاجئ عشاق نادي الهلال عن ضم “ميسي”: أبشروا به! (شاهد)

تقارير صحفية تحدثت عن تقدم نادي الهلال بعرض لميسي يفوق ما دفعه نادي النصر لإتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي رونالدو

كتب سالم حنفي
انتقال ميسي الهلال السعودي watanserb.com
اللاعب الارجنتيني ونجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للملياردير السعودي الممنوع من السفر، الأمير الوليد بن طلال خلال ممارسته رياضته المفضلة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد ظهر الامير الوليد بن طلال وهو برفقة عدد من أصدقائه ومرافقيه وهو يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية في أحد الشوارع الفرعية بالعاصمة الرياض.

وبحسب الفيديو الذي التقطه أحد المارة في الشارع، فقد طالب مصور الوليد بن طلال بضم اللاعب الارجنتيني ونجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي لنادي الهلال، على غرار ضم نادي النصر لكريستيانو رونالدو.

الوليد بن طلال يبشر بضم ليونيل ميسي لنادي الهلال

وأظهر الفيديو استجابة الوليد بن طلال لطلب مصور الفيديو قائلا: “أبشروا به”.

يشار إلى ان الوليد بن طلال من أكبر مشجعي نادي “الهلال” ويحوز على عضوية شرفية في النادي، حيث عادة ما يقدم دعمه للنادي ولاعبيه معنويا وماديا عقب تحقيق أي فوز.

تقارير عن تواصل نادي الهلال مع ليونيل ميسي

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وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت مؤخرا أنّ نادي الهلال السعودي يرغب في ضمّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرضٍ يفوق ما دفعه نادي النصر لإتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، مع نهاية الموسم الحالي، في ظل توصّل النادي الباريسي إلى اتفاق شفهي، مع البرغوث الأرجنتيني لتجديد عقده لموسم آخر على الأقل.

وقال الإعلامي السعودي خالد الذياب، في تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر“: “نادي الهلال جهز عرضاً يبلغ قيمته 200 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وكان نادي النصر السعودي قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، حتى صيف عام 2025، بصفقة بلغت 200 مليون يورو.

وفي نفس السياق،، أشارت قناة (TYC) الأرجنتينية، إلى أن نادي الهلال السعودي يريد ضم ميسي، من أجل الرد بقوة، في سوق الانتقالات على صفقة كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر“.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبة رفع الإيقاف على نادي الهلال السعودي، من أجل التعاقد مع اللاعبين في سوق الانتقالات، في صيف عام 2023، ليتمكن حينها من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة.

المصدرقناة TYC + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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