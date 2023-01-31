ما سبب بناء موقف الدراجات تحت الماء في أمستردام؟

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وطن-تشكل الدراجات جزءًا مهمًا جدًا من حركة المرور في أي مدينة تقريبًا، وفي كثير منها تعد واحدة من أكثر وسائل النقل استخدامًا، سواء في إسبانيا أو في الخارج.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن موقف الدراجات الهوائية في أمستردام تم بناؤه تحت الماء، ناهيك بأن هناك العديد من الدراجات التي لم يعد لها مكان على الأرض.

تُعرف هولندا باسم “بلد الدراجات”، إذ إن عدد الدراجات فيها مثير للإعجاب حقًا، حيث يوجد حوالي 23 مليون دراجة في الشوارع وفقًا لأحدث البيانات، وهو رقم لا يصدق بالنظر إلى أن هناك حوالي 17 مليون نسمة. فضلاً عن ذلك، تعد أمستردام واحدة من المدن التي تحتوي على أكبر عدد من الدراجات، ما جعل مسؤولي المدينة يتدخلون بسرعة لبناء مواقف لكل هذه الدرجات.

موقف الدراجات في أمستردام تحت الماء

نظرًا لوجود عدد كبير من الدراجات في المدينة الهولندية، حيث توجد الآلاف منها في كل مكان، فقد قرر مجلس المدينة إعادة تنظيم ساحة الانتظار للمستخدمين عند مغادرة المحطة المركزية، لاسيما عمل المجلس على استعادة تلك المساحة للمشاة والسياح والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الحركة. وهذا يعني أن الدراجات يجب أن تكون متوقفة في مكان جديد وتمثّل الحلّ في استغلال القنوات، علمًا وأنها ذات أهمية كبيرة في المدينة.

يوم الجمعة الماضي 26 يناير، تم تشييد المرآب تحت محطة السكك الحديدية المركزية في المدينة، حيث يستخدم 200 ألف مسافر يوميا القطار أو مترو الأنفاق، “نصفهم يأتون بالدراجات”. كما يتسع حاليا لـ6300 دراجة شخصية، و700 دراجة تشاركية، ومن المخطط تكون الطاقة الإجمالية مناسبة لـ11 ألف دراجة عند افتتاح مرآب ثان منتصف الشهر المقبل.

وتعتبر هذه أكبر ساحة موقف للدراجات في العاصمة، وهي ساحة انتظار جديدة بُنيت تحت الماء وتتسع لما لا يقل عن 7000 دراجة. ولقد تطلّب المشروع 4 سنوات ليكون جاهزًا للاستخدام، باستثمار يبلغ حوالي أكثر من 60 مليون يورو وستكون النتائج بلا شك مصدر ارتياح كبير لكل من مستخدمي الدراجات وأي مواطن قد يضطر إلى ركن دراجته في أي وقت من النهار أو الليل.

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ووفق ترجمة “وطن“، فإن الهدف الرئيسي من بناء موقف الدراجات الجديد هذا في أمستردام هو ترك المواطنين دراجاتهم هناك قبل ركوب القطار واستردادها عند عودتهم إلى ديارهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وقوف الدراجات مجاني تمامًا لأي دراجة لمدة 24 ساعة كحد أقصى، وإذا تم تجاوز هذا الوقت، يجب عليك دفع 1.35 يورو مقابل 24 ساعة أخرى. فضلاً عن ذلك، يمكنك استخدامه مجانًا كل يوم إذا لم تصل إلى تلك الساعات الأربع والعشرين.

هذا ويعيش جزء كبير من السكان الهولنديين في مدينة ما، ويدرسون أو يعملون في مدن أخرى، ومن المعتاد أن يسافر هؤلاء بالدراجة الهوائية والقيام برحلات داخلية كل يوم تقريبًا، وإذا كانت المسافة طويلة جدًا، فيتنقل السكان بالدراجة أولا، ثم بالقطار أو الحافلة على سبيل المثال.

ووفقًا لدراسة حديثة، يقدر أن حوالي 835000 شخص يستخدمون الدراجات في جميع أنحاء أمستردام يوميًا، وهو ما يمثل 36 ٪ من إجمالي التنقلاّت في المدينة، مقارنة بـ24 ٪ من التنقّلات التي تقوم بها السيارات. ومما لا شك فيه أن هذا النوع من مواقف الدراجات ضروري للغاية في هذه العاصمة بالتحديد.