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ليس في الصباح.. فيما يلي الوقت المحدد الذي يجب أن تشرب فيه القهوة

"إذا كنت قد تناولت طعامًا غنيًا بالحديد، فلا تشرب القهوة إلا بعد مرور ساعة أو ساعتين..."

كتب معالي بن عمر
فوائد القهوة watanserb.com
فوائد القهوة
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وطن-هل أنت من أولئك الذين يشربون القهوة بمجرد استيقاظك من النوم لتكون في نشاط وحيوية؟ في الحقيقة، بمجرد معرفتك لبعض الحقائق العلمية، ستتوقف عن فعل ذلك لأنه ليس أفضل وقت تشرب فيه القهوة.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك وقت تتضاعف فيه فوائد القهوة، وليس عندما تنهض من السرير. فهذه العادة، على الرغم من أنها متجذرة بعمق في المجتمع، ليست أفضل طريقة لاستئناف يومك.

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في أي وقت يجب أن تشرب قهوتك؟

علم الكرونوفارماكولوجيا أو العلاج الزمني هو العلم المسؤول عن دراسة العلاقة بين النظم الحيوية وتأثيرات المواد المبتلعة. لذلك، فإن الإيقاع اليومي، الذي يُفهم على أنه ساعة داخلية تحدد السلوك الكيميائي والفيزيائي؛ وهو ما يحدد أفضل وقت لشرب القهوة للحصول على التأثير المنشط الذي تريده.

أفضل وقت لشرب القهوة ليس في الصباح
أفضل وقت لشرب القهوة ليس في الصباح

ووفق ترجمة “وطن“، فإنه يتم تحديد الوقت من خلال مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك ضوء الشمس. والمكوّن الذي ينسق هذه العملية برمتها هو الوطاء، وهو منظم الكورتيزول، والمعروف باسم هرمون التوتر أيضًا.

من جانبهم، توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أنه يتم إفراز مستويات أعلى من الكورتيزول عند الاستيقاظ. بشكل عام، فإن ذروة تركيز الكورتيزول وفقًا لإيقاع الساعة البيولوجية تحدث بين الساعة 8:00 صباحًا والساعة 09:00 صباحًا.

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لذلك، في تلك اللحظة، ينغمس الجسم في عملية طبيعية لا تكون فيها القهوة ضرورية. هذا ما يفسر سبب تأثير شرب قهوتك في الساعة التالية التي تستيقظ فيها قليلاً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون ضارًا بالصحة، لأنه يمكن أن يدفع الجسم إلى حالة من القلق.

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يوصي الخبراء بالانتظار ساعتين على الأقل بعد النهوض من السرير لتناول أول فنجان قهوة في اليوم. لذلك إذا استيقظت في الساعة 07:00 صباحًا، يجب أن تشربها بين الساعة 09:30 والساعة 11:30، عندما تنخفض مستويات الكورتيزول.

إذا كنت قد تناولت طعامًا غنيًا بالحديد، فلا تشرب القهوة إلا بعد مرور ساعة أو ساعتين
إذا كنت قد تناولت طعامًا غنيًا بالحديد، فلا تشرب القهوة إلا بعد مرور ساعة أو ساعتين

بعد الأكل

إذا كنت تتساءل ما إذا كان شرب القهوة بعد الأكل يؤثر على الهضم بأي شكل من الأشكال، فلا توجد إجابة واضحة عن الموضوع. بيد أنه، تشير بعض الأبحاث إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتجاع المريء بعد شرب القهوة أو غيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين، فمن الأفضل تجنب شربها لأنها قد تكون سبب هذا التفاعل.

لهذا يجب أن نضيف أن العفص يمكن أن يؤثر على امتصاص الحديد، فإذا تناولت طعامًا غنيًا بالحديد، فلا تشرب القهوة إلا بعد مرور ساعة أو ساعتين.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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