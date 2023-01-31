ليس في الصباح.. فيما يلي الوقت المحدد الذي يجب أن تشرب فيه القهوة

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وطن-هل أنت من أولئك الذين يشربون القهوة بمجرد استيقاظك من النوم لتكون في نشاط وحيوية؟ في الحقيقة، بمجرد معرفتك لبعض الحقائق العلمية، ستتوقف عن فعل ذلك لأنه ليس أفضل وقت تشرب فيه القهوة.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك وقت تتضاعف فيه فوائد القهوة، وليس عندما تنهض من السرير. فهذه العادة، على الرغم من أنها متجذرة بعمق في المجتمع، ليست أفضل طريقة لاستئناف يومك.

في أي وقت يجب أن تشرب قهوتك؟

علم الكرونوفارماكولوجيا أو العلاج الزمني هو العلم المسؤول عن دراسة العلاقة بين النظم الحيوية وتأثيرات المواد المبتلعة. لذلك، فإن الإيقاع اليومي، الذي يُفهم على أنه ساعة داخلية تحدد السلوك الكيميائي والفيزيائي؛ وهو ما يحدد أفضل وقت لشرب القهوة للحصول على التأثير المنشط الذي تريده.

ووفق ترجمة “وطن“، فإنه يتم تحديد الوقت من خلال مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك ضوء الشمس. والمكوّن الذي ينسق هذه العملية برمتها هو الوطاء، وهو منظم الكورتيزول، والمعروف باسم هرمون التوتر أيضًا.

من جانبهم، توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أنه يتم إفراز مستويات أعلى من الكورتيزول عند الاستيقاظ. بشكل عام، فإن ذروة تركيز الكورتيزول وفقًا لإيقاع الساعة البيولوجية تحدث بين الساعة 8:00 صباحًا والساعة 09:00 صباحًا.

لذلك، في تلك اللحظة، ينغمس الجسم في عملية طبيعية لا تكون فيها القهوة ضرورية. هذا ما يفسر سبب تأثير شرب قهوتك في الساعة التالية التي تستيقظ فيها قليلاً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون ضارًا بالصحة، لأنه يمكن أن يدفع الجسم إلى حالة من القلق.

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يوصي الخبراء بالانتظار ساعتين على الأقل بعد النهوض من السرير لتناول أول فنجان قهوة في اليوم. لذلك إذا استيقظت في الساعة 07:00 صباحًا، يجب أن تشربها بين الساعة 09:30 والساعة 11:30، عندما تنخفض مستويات الكورتيزول.

بعد الأكل

إذا كنت تتساءل ما إذا كان شرب القهوة بعد الأكل يؤثر على الهضم بأي شكل من الأشكال، فلا توجد إجابة واضحة عن الموضوع. بيد أنه، تشير بعض الأبحاث إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتجاع المريء بعد شرب القهوة أو غيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين، فمن الأفضل تجنب شربها لأنها قد تكون سبب هذا التفاعل.

لهذا يجب أن نضيف أن العفص يمكن أن يؤثر على امتصاص الحديد، فإذا تناولت طعامًا غنيًا بالحديد، فلا تشرب القهوة إلا بعد مرور ساعة أو ساعتين.