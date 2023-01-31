الثلاثاء, يناير 31, 2023
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الخطوط الكويتية تثير غضب المغاربة بفعل غير مسؤول يخالف التوجهات الرسمية (شاهد)

الخطوط الكويتية نشرت خريطة تتضمن خطا فاصلا بين المغرب والصحراء بما يمثل عدم الاعتراف بمغربيتها

كتب سالم حنفي
الخطوط الجوية الكويتية الصحراء الغربية watanserb.com
الخطوط الجوية الكويتية
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وطن – أثارت الخطوط الجوية الكويتية غضب المغردين المغاربة، بعد نشرها صورة لوجهاتها الجديدة تضمنت خريطة لمغرب مبتورة عن الصحراء الغربية.

ووفقا لما نشرته الخطوط الجوية الكويتية عبر حسبها على موقع التدوين المصغر في إعلانها عن الوجهات الجديدة، فقد خالفت موقف الكويت الرسمي الذي يعتبر الصحراء الغربية جزءا لا يتجزء من المغرب.

الخطوط الجوية الكويتية تنشر صورة تفصل فيها بين المغرب والصحراء الغربية

غضب المغردين المغاربة

وتعبيرا عن الغضب والاستياء، اجتاحت تعليقات المغردين المغاربة الردود على ما اعلنته الخطوط الجوية الكويتية، حيث طالب المغردون الخطوط الكويتية بتعديل الخريطة، والإلتزام بموقف لدولة الرسمي.

وفي هذا السياق، قالت المغردة المغربية كاميليا لبناني: “المرجو من المسؤولين عن الشركة الإلتزام بموقف الكويت السياسي من الوحدة الترابية للمغرب وتصحيح خريطة المملكة المغربية الخط الفاصل بين شمال المغرب وأقاليمه الجنوبية واضح في الصورتين”.

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وقال مغرد آخر غاضبا:” الخريطة كاملة لو كنتم مسلمين زينا”.

ولم يتمالك المغرد “أحمد” أعصابه لينهال بشتائم بذيئة قائلا:” يلعن ابوكم على ابو طيارانكم يا عواهر خريطة المغرب كاملة يا اشباه الرجال”.

وتساءل المغرد أديب المنصوري قائلا:” لماذا تنشرون خريطة المغرب مبتورة أتمنى تصحيح الغلط.”

الكويت ترحب باعتراف واشنطن بمغربية الصحراء

وكانت الكويت، قد رحبت في ديسمبر/كانون أول 2020 بقرار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي: إن خطوة واشنطن “تسهم في الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع بشأن الصحراء المغربية”.

وأوضحت أن ترحيبها بالخطوة يأتي “انسجاماً مع موقف دولة الكويت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه”.

المغرب يشكر الكويت على موقفها من قضية الصحراء

وفي أبريل/نيسان 2021، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رسالة شكر إلى دولة الكويت، وذلك على خلفية دعم الأخيرة للرباط في قضية الصحراء.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن بوريطة قدم الشكر للكويت خلال اجتماع افتراضي مع نظيره الكويتي السابق، الشيخ أحمد ناصر الصباح.

وأعرب وزير الخارجية المغربي عن شكره لمواقف الكويت المؤيدة لموقف الرباط في من القضية الصحراوية.

وقال بوريطة خلال الاجتماع إن المغرب يقدر الموقف الكويتي المؤيد لمغربية الصحراء.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية أن الوزيرين عبرا خلال هذا الاجتماع عن اعتزازهما بالمستوى المرموق الذي بلغته علاقات التعاون والتضامن القائمة بين البلدين، بفضل قيادتيهما الحكيمتين.

كما عبر الوزيران أيضاً عن تطابق وجهات نظرهما بخصوص القضايا العربية والإقليمية وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

الرباط تصر على حكم ذاتي

يار إلى ان الرباط تصر على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.

ومنذ 1975، يدور نزاع بين المغرب و”البوليساريو” حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر “الكركرات” منطقة منزوعة السلاح.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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