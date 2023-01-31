الخطوط الكويتية تثير غضب المغاربة بفعل غير مسؤول يخالف التوجهات الرسمية (شاهد)

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وطن – أثارت الخطوط الجوية الكويتية غضب المغردين المغاربة، بعد نشرها صورة لوجهاتها الجديدة تضمنت خريطة لمغرب مبتورة عن الصحراء الغربية.

ووفقا لما نشرته الخطوط الجوية الكويتية عبر حسبها على موقع التدوين المصغر في إعلانها عن الوجهات الجديدة، فقد خالفت موقف الكويت الرسمي الذي يعتبر الصحراء الغربية جزءا لا يتجزء من المغرب.

غضب المغردين المغاربة

وتعبيرا عن الغضب والاستياء، اجتاحت تعليقات المغردين المغاربة الردود على ما اعلنته الخطوط الجوية الكويتية، حيث طالب المغردون الخطوط الكويتية بتعديل الخريطة، والإلتزام بموقف لدولة الرسمي.

وفي هذا السياق، قالت المغردة المغربية كاميليا لبناني: “المرجو من المسؤولين عن الشركة الإلتزام بموقف الكويت السياسي من الوحدة الترابية للمغرب وتصحيح خريطة المملكة المغربية الخط الفاصل بين شمال المغرب وأقاليمه الجنوبية واضح في الصورتين”.

المرجو من المسؤولين عن الشركة الإلتزام بموقف الكويت السياسي من الوحدة الترابية للمغرب وتصحيح خريطة المملكة المغربية الخط الفاصل بين شمال المغرب وأقاليمه الجنوبية واضح في الصورتين🇲🇦🇲🇦 — KL (@LebnaniKamilia) January 30, 2023

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وقال مغرد آخر غاضبا:” الخريطة كاملة لو كنتم مسلمين زينا”.

الخريطة كاملة لو كنتم مسلمين زينا — eem_karr (@Kareemxx9) January 31, 2023

ولم يتمالك المغرد “أحمد” أعصابه لينهال بشتائم بذيئة قائلا:” يلعن ابوكم على ابو طيارانكم يا عواهر خريطة المغرب كاملة يا اشباه الرجال”.

يلعن ابوكم على ابو طيارانكم يا عواهر خريطة المغرب كاملة يا اشباه الرجال — Ahmed Tokyo (@AhmedTo25510701) January 31, 2023

وتساءل المغرد أديب المنصوري قائلا:” لماذا تنشرون خريطة المغرب مبتورة أتمنى تصحيح الغلط.”

لماذا تنشرون خريطة المغرب مبتورة أتمنى تصحيح الغلط. — Adib El Mansoury (@AdibMansoury) January 30, 2023

الكويت ترحب باعتراف واشنطن بمغربية الصحراء

وكانت الكويت، قد رحبت في ديسمبر/كانون أول 2020 بقرار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي: إن خطوة واشنطن “تسهم في الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع بشأن الصحراء المغربية”.

وأوضحت أن ترحيبها بالخطوة يأتي “انسجاماً مع موقف دولة الكويت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه”.

المغرب يشكر الكويت على موقفها من قضية الصحراء

وفي أبريل/نيسان 2021، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رسالة شكر إلى دولة الكويت، وذلك على خلفية دعم الأخيرة للرباط في قضية الصحراء.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن بوريطة قدم الشكر للكويت خلال اجتماع افتراضي مع نظيره الكويتي السابق، الشيخ أحمد ناصر الصباح.

وأعرب وزير الخارجية المغربي عن شكره لمواقف الكويت المؤيدة لموقف الرباط في من القضية الصحراوية.

وقال بوريطة خلال الاجتماع إن المغرب يقدر الموقف الكويتي المؤيد لمغربية الصحراء.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية أن الوزيرين عبرا خلال هذا الاجتماع عن اعتزازهما بالمستوى المرموق الذي بلغته علاقات التعاون والتضامن القائمة بين البلدين، بفضل قيادتيهما الحكيمتين.

كما عبر الوزيران أيضاً عن تطابق وجهات نظرهما بخصوص القضايا العربية والإقليمية وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

#المغرب – #الكويت | تباحث السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح.@MOFAKuwait pic.twitter.com/vmmHvujyKK — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) April 21, 2021

الرباط تصر على حكم ذاتي

يار إلى ان الرباط تصر على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.

ومنذ 1975، يدور نزاع بين المغرب و”البوليساريو” حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر “الكركرات” منطقة منزوعة السلاح.