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الجزائرية عبلة بن سنوسي وإطلالة مثيرة بقميص الأهلي السعودي (شاهد)

لاعبة كرة القدم الجزائرية عبلة بن سنوسي انتقلت إلى صفوف النادي الأهلي السعودي النسائي في أكتوبر الماضي

كتب فهمي الورغمي
الجزائرية عبلة بن سنوسي watanserb.com
الجزائرية عبلة بن سنوسي
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وطن- أثارت لاعبة الأهلي السعودي “عبلة بن سنوسي” ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها صورة مثيرة قبل ساعات مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي على منصة انستغرام.

صور عبلة بن سنوسي على انستغرام

وفي آخر تحديث لها عبر حسابها الرسمي على منصة “انستغرام“، شاركت الجزائرية “عبلة بن سنوسي” صورة بقميص ناديها الجديد، الأهلي السعودي النسائي.

 

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لاعبة الأهلي السعودي عبلة بن سنوسي
لاعبة الأهلي السعودي عبلة بن سنوسي

وعلقت الحسناء الجزائرية على الصورة: “الضربة التي لاتقتلك تجعلك أقوى”.

وكانت عبلة ترتدي ملابس رياضية ضيقة كشفت عن مفاتنها بشكل لافت.

كما ظهرت “بن سنوسي” عارية الشعر وبمكياج كامل، في حين أن مثل هذه الإطلالات للنساء كانت من التابوهات المستحيلة والمحرمة قديما في المملكة.

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وكانت الجزائرية عبلة بن سنوسي قد وقعت في أكتوبر تشرين الأول الماضي عقدا احترافيا مع نادي الهلال السعودي النسائي قادمة من نادي شباب قسنطينة الجزائري.

 

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وتتصدر بن سنوسي منصات السوشيال ميديا بعد كل تحديث لها عبر فيسبوك أو انستغرام، بسبب جمالها وحسنها الذي اقترن مع موهبتها الفذة داخل المستطيل الأخضر.

واختلفت ردود فعل المعلقين على الصورة التي شاكرتها عبلة بن سنوسي، بين من عبر عن إعجابه بحسنها وجمالها.

وبين من لفت إلى نزوعها الكبير نحو الظهور عبر السوشيال ميديا بعيدا عن التدريبات والاستعداد بدنيا.

 

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فكتب “عبد الله السالم” يسخر من الوقت الذي قضاه في مشاهدة كرة القدم الرجالية داخل السعودية، وعلق بطريقة فكاهية: “راحت حياتي وانا اشجع رضاء تكر وفهد المولد ..متى مباراه الاهلي القادمة ؟!”.

فيما رأى “أيمن” أن الإطلالة التي ظهرت بها عبلة بن سنوسي أبعد على أن تكون داخل المستطيل الأخضر وخلال حصة تدريبية، في إشارة إلى “المواد التجميلية” التي اعتلت محياها.

وكتب ساخرا “رموش وحمره وعدسات وكوووره ما يجي كذا”.

وقال “بهاء” متغزلا بجمال وحسن اللاعبة الجزائرية عبلة بن سنوسي: “ماشاءالله تبارك الرحمن ع هجمال هاي لو تعلب مع احسن لعب بالعالم تخسروو من جمالها”.

من هي عبلة بن سنوسي لاعبة الأهلي السعودي؟

يشار أن عبلة بن سنوسي هي لاعبة كرة قدم محترفة من مواليد 22 ديسمبر كانون الأول 2000، بمدينة وهران الجزائرية.

 

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تلعب بن سنوسي في خط الوسط، وعلى غرار حضورها الكبير على أرضية الميدان كلاعبة متألقة، فقد كان لها حضور لافت خارجه.

حيث ظهرت عبلة بن سنوسي في الإعلان الترويجي الذي أطلقه الاتحاد الجزائري لكرة القدم برعاية شركة “أديداس” الرائدة في صناعة الأحذية والملابس الرياضية، لقميص المنتخب الجزائري، في سبتمبر أيلول الماضي.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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