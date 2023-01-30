الإثنين, يناير 30, 2023
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رياضة

تقرير يكشف سبب فشل مفاوضات ليفربول للتعاقد مع سفيان أمرابط

نادي فيورنتينا رفض رحيل المغربي سفيان أمرابط في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي

كتب فارس أبو شيحة
فشل مفاوضات ليفربول مع سفيان أمرابط watanserb.com
فشل مفاوضات ليفربول مع سفيان أمرابط
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وطن- كشف تقارير صحفية فرنسية، عن سبب فشل مفاوضات ليفربول للتعاقد مع النجم المغربي الدولي سفيان أمرابط 26 عاماً، لاعب خط وسط نادي فيورنتينا الإيطالي، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الذي أوشك على الانتهاء مع نهاية الشهر الجاري.

ووفق موقع (فوت ميركاتو) الفرنسي، بأن نادي ليفربول أجرى بالفعل مفاوضات إيجابية مع المغربي سفيان أمرابط خلال تواجده مع منتخب المغرب في مونديال كأس العالم، بعد الأداء الذي ظهر به اللاعب في البطولة العالمية.

سبب فشل مفاوضات ليفربول مع سفيان أمرابط

وأردف الموقع الفرنسي، ” كان هناك انفتاح بين كلا الطرفين، حول إمكانية الانتقال إلى صفوف الريدز. خلال الميركاتو الشتوي، لكن النادي كان مرتبط بالعديد من اللاعبين في ذات الوقت”.

كما وتابع، ” ليفربول كان مرتبط بالعديد من الأسماء على غرار سفيان أمرابط للتفاوض معهم، كان من أبرزهم الثنائي الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب بنفيكا البرتغالي. والإكوادوري فيليبي كايسيدو لاعب برايتون”.

واستكمل الموقع، ” وكيل سفيان أمرابط كان لديه شكوك في جدية ليفربول في التعاقد مع اللاعب، بالإضافة إلى ضمان اللعب لموكله مع الفريق في المستقبل، ولذلك قرر عدم استكمال المحادثات من طرف واحد”.

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وكان نادي فيورنتينا الإيطالي، قد أعلن رفضه رحيل النجم المغربي سفيان أمرابط عن صفوف النادي، في سوق انتقالات الشتوية (الميركاتو).

خسارة ليفربول أمام برايتون

وتلقى فريق ليفربول (الريدز) الخسارة أمام برايتون بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في الجولة الرابعة من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

وسجل فريق ليفربول أولى أهداف المباراة عن طريق هارفي إليوت في الدقيقة ال30، كما وأدرك فريق برايتون هدف التعادل في الدقيقة ال39، من توقيع اللاعب لويس دانك.

المغربي أمرابط
المغربي أمرابط

كما وأحرز برايتون هدف الفوز في المباراة في الدقيقة ال92 على نهاية أحداث المباراة، عن طريق اللاعب كاورو ميتوما.

ونجح فريق برايتون بإقصاء نظيره ليفربول من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين في المباراة.

منافسات الدوري الإنجليزي 

وسيلتقي فريق ليفربول في المباراة القادمة. أمام وولفرهامبتون، السبت، في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ميدانه.

سفيان أمرابط
سفيان أمرابط

ويحتل فريق ليفربول المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 29 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر أرسنال المتربع على عرش الصدارة برصيد 50 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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