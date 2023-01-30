تقرير يكشف سبب فشل مفاوضات ليفربول للتعاقد مع سفيان أمرابط

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وطن- كشف تقارير صحفية فرنسية، عن سبب فشل مفاوضات ليفربول للتعاقد مع النجم المغربي الدولي سفيان أمرابط 26 عاماً، لاعب خط وسط نادي فيورنتينا الإيطالي، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الذي أوشك على الانتهاء مع نهاية الشهر الجاري.

ووفق موقع (فوت ميركاتو) الفرنسي، بأن نادي ليفربول أجرى بالفعل مفاوضات إيجابية مع المغربي سفيان أمرابط خلال تواجده مع منتخب المغرب في مونديال كأس العالم، بعد الأداء الذي ظهر به اللاعب في البطولة العالمية.

سبب فشل مفاوضات ليفربول مع سفيان أمرابط

وأردف الموقع الفرنسي، ” كان هناك انفتاح بين كلا الطرفين، حول إمكانية الانتقال إلى صفوف الريدز. خلال الميركاتو الشتوي، لكن النادي كان مرتبط بالعديد من اللاعبين في ذات الوقت”.

كما وتابع، ” ليفربول كان مرتبط بالعديد من الأسماء على غرار سفيان أمرابط للتفاوض معهم، كان من أبرزهم الثنائي الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب بنفيكا البرتغالي. والإكوادوري فيليبي كايسيدو لاعب برايتون”.

واستكمل الموقع، ” وكيل سفيان أمرابط كان لديه شكوك في جدية ليفربول في التعاقد مع اللاعب، بالإضافة إلى ضمان اللعب لموكله مع الفريق في المستقبل، ولذلك قرر عدم استكمال المحادثات من طرف واحد”.

عودة سفيان أمرابط إلى التألق النجم المغربي يقدم مباراة كبيرة أمام لاتسيو التحليل مع عبد الله أشكناني وخالد بيومي #لاتسيو_فيورنتينا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/t6yYzKUGKs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 29, 2023

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وكان نادي فيورنتينا الإيطالي، قد أعلن رفضه رحيل النجم المغربي سفيان أمرابط عن صفوف النادي، في سوق انتقالات الشتوية (الميركاتو).

خسارة ليفربول أمام برايتون

وتلقى فريق ليفربول (الريدز) الخسارة أمام برايتون بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في الجولة الرابعة من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

وسجل فريق ليفربول أولى أهداف المباراة عن طريق هارفي إليوت في الدقيقة ال30، كما وأدرك فريق برايتون هدف التعادل في الدقيقة ال39، من توقيع اللاعب لويس دانك.

كما وأحرز برايتون هدف الفوز في المباراة في الدقيقة ال92 على نهاية أحداث المباراة، عن طريق اللاعب كاورو ميتوما.

ونجح فريق برايتون بإقصاء نظيره ليفربول من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين في المباراة.

منافسات الدوري الإنجليزي

وسيلتقي فريق ليفربول في المباراة القادمة. أمام وولفرهامبتون، السبت، في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ميدانه.

ويحتل فريق ليفربول المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 29 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر أرسنال المتربع على عرش الصدارة برصيد 50 نقطة لهذا الموسم.