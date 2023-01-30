الإثنين, يناير 30, 2023
الرئيسيةالهدهدالجزائر.. "مدام صبرينة" شخصية مجهولة "ولغز" في قضية علي حداد
الهدهد

الجزائر.. “مدام صبرينة” شخصية مجهولة “ولغز” في قضية علي حداد

مدام صبرينة أبرمت عقدا مع شركة علاقات أمريكية على علاقة مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للضغط على السلطات الجزائرية لإطلاق سراح رجل الأعمال علي حداد

كتب فهمي الورغمي
علي حداد watanserb.com
علي حداد
- Advertisement -

وطن- عادت قضية “مادام صبرينة” لتتصدر الأحداث في الجزائر من جديد في علاقة بقضية رجل الأعمال المحبوس “علي حداد”، حيث كشفت مصادر صحفية جزائرية وأمريكية عن علاقات محتملة لكلا الطرفين بـ “اللوبي الأمريكي” وبالرئيس الأسبق “دونالد ترامب”.

علي حداد وعلاقات مشبوهة مع اللوبي الأمريكي

ورد ذكر “مدام صبرينة” لأول مرة، بحسب ما كشفت مصادر صحفية جزائرية، في رسالة عُثر عليها أثناء تفتيش حاسوب نجل رجل الأعمال المحبوس علي حداد، وكانت مُوجهة لوالده الذي يقبع في السجن.

الجزائر و قضية علي حداد
الجزائر و قضية علي حداد

من جانبها، أكدت النيابة العامة الجزائرية المتعهدة بقضية علي حداد، أن الأخير قد استعان باللوبي الأمريكي لإبرام صفقة بقيمة 10 ملايين دولار لإطلاق سراحه.

واستندت النيابة لتعزيز هذه التهمة إلى “رسالة خطية” لابنه “حداد.أ” و قالت أنه “قام بإرسالها إلى والده بتاريخ 19 ديمسبر كانون الأول 2019، أبلغه خلالها بحالتهم العائلية وتتبعه لكافة قضاياه ودعاه لاستعمال أسلوب اللوبي”.

وتأتي رسالة نجل حداد، قبل فترة من إبرام العقد مع الشركة الأمريكية، وهو ما يشكل بحسب النيابة، قرينة موافقة حداد على اقتراح ابنه من خلال إبرام العقد عبر الأموال التي تم اخفائها خارج الوطن.

- Advertisement -

وخلال استجوابه، بحسب ما ذكر موقع “الخبر” الجزائري قال ابن حداد أنه “قام بكتابة رسالة لإعلام والده بتطورات الدراسة كونه كان يولي أهمية كبيرة لذلك”.

وأضاف أنه “استعمل مصطلح اللوبينغ ولكنه لم يقصد الاتصال بأي شخص خارج البلاد لممارسة أي ضغط على مسؤولي الدولة، وإنما كان يدعو والده للدفاع عن نفسه بشكل أحسن”.

مؤكدا أنه اطلع على العقد خلال شهر اوت سنة 2020 عبر الجرائد و ليس لديه أي علاقة به” على حد تعبيره.

مدام صبرينة و علي حداد
مدام صبرينة و علي حداد

مدام صبرينة وعلاقتها مع دونالد ترامب

كما تطرقت الرسالة، إلى أن “مدام صبرينة”، بصفتها مستشارة شخصية لـ علي حداد، قد أبرمت عقدا مع شركة علاقات أمريكية على علاقة مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تهدف هذه الصفقة، بحسب ذات المصادر، إلى الضغط على السلطات الجزائرية لإطلاق سراح رجل الأعمال الجزائري “علي حداد”.

يُذكر أن علي حداد قد شغل سابقا منصب الرئيس لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين.

لكن المثير للاهتمام في محتوى هذه الرسالة، هو نفي “حداد” معرفته بـ “مدام صبرينة” مشيرا أنها من “نسج الخيال” على حد قوله.

وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2020 حين نشر موقع ”فورن لوبي” المختص في تتبع أنشطة اللوبيات حول العالم، مقالا قال فيه إن رجل الأعمال المسجون على حداد استعان برجل مقرب وعمل مستشارا للرئيس دونالد ترامب مقابل 10 ملايين دولار، وذلك بعد أسابيع فقط من الحكم عليه بالسجن 18 عاما بتهم فساد.

وتطرق الموقع إلى أن “العقد ومدته عام مع مجموعة سونوران للعلاقات العامة يتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية بالإضافة إلى خدمات أخرى على أساس متفق عليه”.

كما أشار الموقع إلى أن العقد ”وقعته مستشارة حداد في باريس صبرينة بن، وهو مسجل باسم مؤسس الشركة روبرت ستريك والرئيس التنفيذي كريستيان بورج، الذي كان مستشارا في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب عام 2016 ”.

على صعيد جزائري، تقول النيابة إن الهدف من العقد هو الضغط على السلطات الجزائرية من أجل تخفيف العقوبات عن علي حداد و هو ما يشكل -حسبها- قرينة ضده بقيامه عبر مستشارته التي بقيت هويتها مجهولة بالنسبة للنيابة، بوعد أو منح موظف عمومي أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة من أجل إطلاق سراحه. وكذا استعمال الأموال الناتجة عن جرائم فساد التي تم إخفاءها و تبييضها، على حد تعبيرها.

المصدرتويتر، موقع "الخبر" الجزائري، موقع فورن لوبي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حضن الدبيبة لجورجينا ميلوني في طرابلس يثير سخرية واسعة (فيديو)

الهدهد

الجزائر.. أين اختفى جمال الدين شاوي وما سر تدوينة “الطغاة”؟

الهدهد

اللاعب الجزائري السابق كريم غازي يغضب الجزائريين بتصريح مستفز (فيديو)

الهدهد

زيارة جورجيا ميلوني للجزائر.. ما الذي أبهر رئيسة وزراء إيطاليا؟ (فيديو)

الهدهد

مسؤول جزائري يغضب الوزير الأول بحديثه بالفرنسية.. هكذا أحرجه أمام الجميع (شاهد)

الهدهد

جزائرية تدعي أنها طبيبة مخ وأعصاب تودي بحياة طفل من ذوي الإعاقة

الهدهد

الضحية مغربية.. تهم بالاعتداء الجنسي تلاحق مسؤولاً بالكاف في “شان الجزائر”

الهدهد

“نهب وسطو ممنهج”.. حفيظ دراجي يثير حفيظة المغاربة بتغريدة غامضة

الهدهد

ماذا يفعل أمير قطر السابق حمد بن خليفة برفقة أبنائه في صحراء الجزائر؟ (شاهد)

الهدهد

من الجزائر.. محمد راتب النابلسي يُفند إشاعة وفاته ويُطمئن محبيه (فيديو)

الهدهد

القوى العقلية لعبدالمجيد تبون “محل شك” بعد تصريح غريب عن أموال منهوبة (فيديو)

الهدهد

اعتداء الجماهير الجزائرية على منتخب إثيوبيا.. حقيقة فيديو متداول (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حرق رجل دين إيراني حتى الموت.. تم اقتحام منزله وسكب البنزين عليه

اذا كان هذا حصانك يا ياسين اقطاي فحصانك اعرج واعور! مختار الشنقيطي؟!!

منقذ اليهود.. دبلوماسي أمريكي يشيد بالملك محمد السادس: “فخورين به”

سورية تعذب ابن زوجها “بالضرب والعض” حتى الموت.. تفاصيل جريمة حلب

إيلون ماسك يحذر من انقراض مواطني هذه الدولة ويثير الذعر!

مجانية وتتيح العمرة.. كل ما تريد معرفته عن تأشيرة المرور السعودية الجديدة

“يوم أسود”.. مصرية تعض أصابع الندم على انتخابها السيسي (فيديو)

آمال ماهر تتعرض لضربة كبيرة .. واتهام تركي آل الشيخ بالوقوف وراءها لتدميرها! (شاهد)

“أنا الرسول ويجب مبايعتي”.. سعودي يدعي النبوة في الحرم النبوي (فيديو)

أحدث ضجة.. حقيقة فيديو انهيار فندق ضخم بمكة المكرمة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC