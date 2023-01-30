إمام عاشور قريب من الانتقال إلى الدوري الدنماركي

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وطن- أفادت تقارير صحفية مصرية، بأن نجم فريق الزمالك إمام عاشور (24 عاماً)، قريب من التوقيع مع نادي ميتلاند الدنماركي في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي.

وقال المتحدث باسم نادي ميتلاند الدنماركي “هافيد جاكوبسن”، في تصريح صحفي عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور المصرية: “هناك بالفعل مفاوضات. مع إمام عاشور لاعب الزمالك المصري”.

انتقال إمام عاشور إلى الدوري الدنماركي

وتابع حديثه جاكوبسن: “لن أتحدث عن أمور خاصة بالانتقالات، ولكن بانتظار حسم الأمور بشكل نهائي”.

من جهته، قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بشأن رحيل إمام عاشور عن صفوف النادي من أجل الاحتراف بالخارج: “نادي ميتلاند الدنماركي عرض 3 ملايين دولار للتعاقد مع إمام عاشور، خاصة أن اللاعب مميز، ويجيد اللاعب في أكثر من مركز من امتلاكه التسديد من خارج منطقة الجزاء”.

الأمور لم تُحسم بعد

وأوضح منصور، بأن صفقة انتقال إمام عاشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي، لم تُحسم بعد، وسيتم تحديد مصير اللاعب بشكل نهائي خلال الساعات القادمة، إما بالموافقة على العرض أو البقاء مع الفريق الأبيض.

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إمام عاشور يرغب في الاحتراف الخارجي

وفي سياق متصل، علّق نجم الزمالك إمام عاشور على عرض الاحتراف الخارجي: “إنني أرغب في اللعب خارج مصر، لكن في حال العودة إلى مصر لن ألعب إلا للفريق الأبيض، خصوصاً أنه بيتي”.

كما تابع عاشور حديثه: “أتمنى من إدارة نادي الزمالك الموافقة على رغبتي في الاحترافي الخارجي، بعد تلقيه عرضاً من نادي ميتلاند الدنماركي. وتعد جيد بالنسبة لي في هذا السن ولن تعوض، ولكنني سألتزم بقرار النادي”.

إمام عاشور: العرض المقدم لي من الدنمارك فرصة كبيرة 🗣️ pic.twitter.com/uZ2SLnnje6 — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 29, 2023

وختم حديثه: “أشكر جميع زملائي في فريق الزمالك على الفترة الماضية، كما أتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة. وأشكرهم على الدعم لي”.

يذكر أن فريق ميتلاند يحتل المركز السابع من ترتيب الدوري الدنماركي الممتاز، برصيد 23 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر نورشيلاند، برصيد 35 نقطة للموسم الجاري.