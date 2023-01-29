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حياتنا

فيديو مُسرب لأصالة يضعها في موقف لا تُحسد عليه.. والجمهور يستذكر “الكوكايين”!

استذكر المتابعون أزمة أصالة نصري في مطار بيروت عندما تم ضبطها في لبنان ومعها كمية قليلة من مخدر “الكوكايين”

كتب رفيف عبدالله
فيديو مُسرب لأصالة يضعها في موقف لا تُحسد عليه.. والجمهور يستذكر
أصالة
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وطن– أثارت الفنانة السورية أصالة، جدلاً واسعاً بعدما تم رصدها تدخن سراً في كواليس برنامج “سعودي آيدول”.

سيجارة إلكترونية

وظهرت أصالة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي تجلس بجانب الفنان العراقي ماجد المهندس، تمسك بسيجارة إلكترونية وتدخن. قبل أن تنتبه أن الفنانة الإماراتية أحلام تستعرض أمام إحدى الكاميرات.

في تلك اللحظة، حاولت أصالة فوراً استدراك الأمر، وإخفاء سيجارتها في الحال التي كانت تدخنها وهي تُمسك بورقة لإخفاء الأمر.

وسخر المتابعون من الموقف الذي تعرضت له أصالة، واستذكروا أزمتها في مطار بيروت عندما تم ضبطها في مطار لبنان ومعها كمية قليلة من مخدر “الكوكايين”.

مثل شيرين

وجاء في التعليقات: ” حاطه الورقة مغطيه جاها التصوير من ورا “.

وكتب آخر: ” صادو معاها حشيش بمطار بيروت ماراح تدخن يعني؟ “.

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وشبهها آخر بالفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وكتب: “مافي اي احترام لا للجمهور ولا للبرنامج هذي مثل شيرين”.

بينما نوه آخر إلى حركات أحلام ووجه لها نصيحة قائلا: “ودي انصح احلام. واقولها ترى كل عمر له هيبته واسلوبه. عايشتلي دور المراهقه وهي طاقة الخمسين مايصير حتى نظرة الناس لها بتكون فيها نوع من الاستحقار ان شخص كبير وفنان يسوي حركات اطفال ومراهقين”.

أزمة المخدرات في بيروت

وعودة لتاريخ أصالة مع المخدرات، في  عام 2017، أكد الفحصُ الطبّي ثبوت تعاطيها المخدرات، بعد أن عُثِرَ بحوزتها 8 غرامات من الكوكايين، في مطار بيروت. وذلك أثناء مغادرتها متوجّهةً مع زوجها في ذلك الحين طارق العريان، الى مصر بعد تمضيتها أربعة أيّام في لبنان.

وتم ضبط الكمية بحوزة أصالة مخبّأة في إحدى أدوات الماكياج، حيث أنكرت معرفتها بوجودها.

وبعد إحالتها الى مكتب مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيق معها وإخضاعها لفحص طبّي للتأكد ما إذا كانت تتعاطى المخدرات، أظهرت النتيجة بأنّها تتعاطى المخدرات.

واعترفت أصالة حينها بأنّ كميّة الكوكايين التي بحوزتها هي لاستعمالها الشخصي.

وأصدر آنذاك مدعي عام جبل لبنان القاضي كلود كرم قراراً بإخلاء سبيل أصالة بموجب سند إقامة. على أن تخضع مجدداً بعد فترة وجيزة لفحص تعاطي المخدرات.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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