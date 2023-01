دموع دجوكوفيتش بعد تتويجه للمرة ال10 ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس (شاهد)

- Advertisement -

وطن- لم يتمالك النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش 35 عاماً، نفسه بالدموع مع عائلته بعد تتويجه للمرة العاشرة في مشواره ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الأحد.

ونجح أسطورة كرة التنس الصربية دجوكوفيتش، من التغلب على اليوناني تسيتسيباس في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. بثلاثية نظيفة دون رد.

دموع دجوكوفيتش بعد تتويجه ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

واحتفل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بالدموع مع عائلته داخل مدرجات ملعب نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الكبرى الأربعة التي تقام سنوياً في عالم رياضة كرة التنس، المقامة في مدينة ملبورن.

Overcome with emotion! 😭 Novak Djokovic breaks down into tears after his historic 10th Australian Open title. 🏆 What a moment. What a release. What a night for one of the greatest to ever grace a tennis court. 👏🏆 🖥️ #AusOpen | https://t.co/KfWgfBbqFo#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/lIZYxXfmv8 — Wide World of Sports (@wwos) January 29, 2023

كما وبفوز دجوكوفيتش بلقب أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة خلال مشواره في البطولة العالمية، يعادل رقم الأسطورة الإسباني رافاييل نادال الذي ودع البطولة مبكراً. برصيد 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.

وعاد أسطورة التنس دجوكوفيتش، محطم الأرقام القياسية في عالم رياضة كرة التنس، إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس للمحترفين (الرجال).

كما ويحصل عدد ألقاب نجم كرة التنس العالمية دجوكوفيتش، منذ بداية مشواره في عالم التنس عام 2003 وإلى الآن، 85 لقباً على الصعيد الفردي، ولقب وحيد على الصعيد الزوجي.

دجوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة للتنس 2023

كما وسيحصل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش على جائزة مالية تبلغ قيمتها 33 مليون دولار أسترالي. ( أي ما يعادل 23.5 مليون دولار أمريكي)، بعد التتويج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس لهذا الموسم.

"Don't let ANYBODY take away the dream. You can make it." 👊 Novak Djokovic had a passionate message for young tennis players EVERYWHERE in a heartfelt speech. ❤️ 🖥️ #AusOpen | https://t.co/80XjQpwd6J#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/SSjANjvtkd — Wide World of Sports (@wwos) January 29, 2023

ومن الجدير بالذكر، بأن بطولة أستراليا للتنس المفتوحة، كانت قد أقيمت خلال الفترة ما بين 16- 29 من شهر يناير/ كانون الثاني في مدينة ملبورن بدولة أستراليا.