الأحد, يناير 29, 2023
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رياضة

دموع دجوكوفيتش بعد تتويجه للمرة ال10 ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس (شاهد)

الصربي دجوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزه على اليوناني تسيتسيباس

كتب فارس أبو شيحة
دموع دجوكوفيتش بعد تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة للتنس watanserb.com
دموع دجوكوفيتش بعد تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة للتنس
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وطن- لم يتمالك النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش 35 عاماً، نفسه بالدموع مع عائلته بعد تتويجه للمرة العاشرة في مشواره ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الأحد.

ونجح أسطورة كرة التنس الصربية دجوكوفيتش، من التغلب على اليوناني تسيتسيباس في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. بثلاثية نظيفة دون رد.

دموع دجوكوفيتش بعد تتويجه ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

واحتفل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بالدموع مع عائلته داخل مدرجات ملعب نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الكبرى الأربعة التي تقام سنوياً في عالم رياضة كرة التنس، المقامة في مدينة ملبورن.

كما وبفوز دجوكوفيتش بلقب أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة خلال مشواره في البطولة العالمية، يعادل رقم الأسطورة الإسباني رافاييل نادال الذي ودع البطولة مبكراً. برصيد 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.

الصربي دجوكوفيتش
الصربي دجوكوفيتش

وعاد أسطورة التنس دجوكوفيتش، محطم الأرقام القياسية في عالم رياضة كرة التنس، إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس للمحترفين (الرجال).

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كما ويحصل عدد ألقاب نجم كرة التنس العالمية دجوكوفيتش، منذ بداية مشواره في عالم التنس عام 2003 وإلى الآن، 85 لقباً على الصعيد الفردي، ولقب وحيد على الصعيد الزوجي.

دموع دجوكوفيتش
دموع دجوكوفيتش

دجوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة للتنس 2023

كما وسيحصل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش على جائزة مالية تبلغ قيمتها 33 مليون دولار أسترالي. ( أي ما يعادل 23.5 مليون دولار أمريكي)، بعد التتويج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس لهذا الموسم.

ومن الجدير بالذكر، بأن بطولة أستراليا للتنس المفتوحة، كانت قد أقيمت خلال الفترة ما بين 16- 29 من شهر يناير/ كانون الثاني في مدينة ملبورن بدولة أستراليا.

دموع دجوكوفيتش
دموع دجوكوفيتش
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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