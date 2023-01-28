نشطاء يؤدبون نجيب ساويرس بسبب وصفه بطل عملية القدس بالإرهابي وموقف تركيا يصدم الجميع

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وطن– تعرض رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، لهجوم حاد بسبب تعليقه على التطورات الجارية في القدس المحتلة، وتحديدا بعد عملية القدس.

سُئل ساويرس عن منفذ عملية القدس، فأجاب مساويا بين الشهيد خيري علقم، وبين قوات الاحتلال التي تتوسع في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.

وقال رجل الأعمال في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “الإسرائليين الذين ارتكبوا مذبحة جنين إرهابيين وهذا الشاب رحمة الله عليه إرهابى إيضا لأن من يقتل المدنيين من الإرواح البريئة حسب كل الأديان إرهابى والإرهاب لا يحل بالإرهاب .. والله أعلم”.

الاسرائليين الذين ارتكبوا مذبحة جنين ارهابيين و هذا الشاب رحمة الله عليه ارهابى ايضا لان من يقتل المدنيين من الارواح البريئة حسب كل الأديان ارهابى و الارهاب لا يحل بالارهاب .. و الله اعلم https://t.co/VVRIjdEQbF — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 28, 2023

مفهوم نجيب ساويرس عن الإرهاب أثار غضبا عارما ضد رجل الأعمال المصري، لا سيما عند مساواته بين المحتل والمدافع عن أرضه.

تغريدة نجيب ساويرس عن عملية القدس أثارت غضبا واسعا ضد رجل الأعمال المصري، فقال مكادي: “هل من يدافع عن ارضه اصبح ارهابي بمفهومك؟؟؟؟”.

هل من يدافع عن ارضه اصبح ارهابي بمفهومك؟؟؟؟ — Macadi Nahhas مكادي نحاس (@Macadinahhas) January 28, 2023

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وكتب حكيم: “مش هيفهم لانه هوه ماعندش أرض ولا مبداء ولا حتى رجولة”.

مش هيفهم لانه هوه ماعندش أرض ولا مبداء ولا حتى رجولة — 7akim🥷🏻 (@hakim4gamal) January 28, 2023

ودعا عليه سليم: “عليك من الله ما تستحق، عليك من الله ما تستحق”.

عليك من الله ما تستحق، عليك من الله ما تستحق، — Selim Hassan (@Ezees4) January 28, 2023

وكتب محمد: “هؤلاء مستوطنين في القدس الشرقية .. ليسوا مدنيين عاديين .. دول في مستوطنات بحسب القانون الدولي .. مينفعش تقوللي اصل دول مدنيين “.

هؤلاء مستوطنين في القدس الشرقية .. ليسوا مدنيين عاديين .. دول في مستوطنات بحسب القانون الدولي .. مينفعش تقوللي اصل دول مدنيين .. — Mohamed Abbas (@mohammad_abas) January 28, 2023

وغردت مليكة: “لما تكون خايف من كلمة الحق فالصمت أكرم لك”.

لما تكون خايف من كلمة الحق

فالصمت أكرم لك — مليكه (@Malak4alak) January 28, 2023

عمليات القدس رد على مجزرة جنين

وشهدت مدينة القدس أحداثا متسارعة خلال الساعات الـ48 الماضية، بدأت بمجزرة غاشمة شنتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين، وكان ذلك يوم الخميس الماضي.

وجاء الرد الفلسطيني سريعا، وذلك من خلال عملية القدس التي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة عشرة آخرين، في هجوم على كنيس يهودي مساء الجمعة.

وصباح السبت، وقعت عملية إطلاق نار جديد في مدينة القدس المحتلة وتحديدا بلدة سعوان، ما أسفر إصابة مستوطنين اثنين، وهما بحالة خطرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن المصابيْن تلقيا عدة أعيرة نارية في الجزء العلوي من أجسادهما، ونقلا إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى.

تركيا تصف الهجوم بالعملية الإرهابية

أصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانا عبرت فيه عن إدانتها للهجوم على كنيس يهودي في القدس، الذي أدى إلى مقتل سبعة إسرائيليين، ووصفته بالإرهابي، وهو الوصف نفسه الذي استخدمه البيان الإماراتي.

وقالت الخارجية التركية : “ندين الهجوم الإرهابي على كنيس يهودي في القدس، مساء يوم 27 يناير والذي أودى بحياة الكثير من الناس”.

وأضافت: “نشعر بالقلق من أن تتحول الهجمات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة في المنطقة، إلى دوامة جديدة من العنف، وندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتهدئة ووقف هذه الحوادث”.

الجهاد تندد بالموقف التركي وتتهم أنقرة بالخيانة

التعاطي التركي مع العملية على هذا النحو ووصفها بالهجوم الإرهابي أثار استياء بين الفصائل الفلسطينية، عبرت عنه حركة “الجهاد الإسلامي” التي نددت بالمواقف التي أبدتها تركيا وأيضا الإمارات بشكل خاص، عن عملية القدس، ووصفتها بأنها “خيانة للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا بفعل الإرهاب الإسرائيلي”.

وقال إن بيانيْ الإدانة اللذين أصدرتهما الخارجيتان التركية والإماراتية، بشأن عملية القدس، يمثلان “ردة عن الموقف العربي والإسلامي والأخلاقي، وخيانة للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا بفعل الإرهاب الإسرائيلي”.

مصر والإمارات والأردن تدين العملية

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن “رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية”، مؤكدة “إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين”، وحذرت من “المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، على حد قولها.

كما دانت وزارة الخارجية الإماراتية ما سمته “الهجوم الإرهابي”، معربة في بيان عن “استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.

أما في الأردن، فقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سنان المجالي في بيان، إن بلاده تدين “الهجوم الذي استهدف مدنيين”، كما تدين “كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وفق قوله.