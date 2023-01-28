السبت, يناير 28, 2023
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الاحتلال يبحث توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين بعد عمليات القدس

عمليات القدس أثارت الذعر في إسرائيل والاحتلال يبحث فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة بينها الاعتقال والطرد لأهالي منفذي العمليات

كتب باسل النجار
توزيع الأسلحة على المستوطنين watanserb.com
توزيع الأسلحة على المستوطنين
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وطن- على خلفية عمليات القدس الأخيرة التي أثارت الذعر في إسرائيل، يبحث المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال (الكابينت)، في اجتماعه المرتقب الليلة فرض قيود كبيرة على الفلسطينيين، تتضمن طرد عائلات منفذي العمليات، بالإضافة للدفع نحو توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين الإسرائيليين.

نتنياهو يبحث توزيع السلاح على المستوطنين

جاء ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، السبت، والتي أكدت أن “الكابينت” سيبحث في المساء، تعزيز قوات شرطة الاحتلال في كافة أنحاء الأراضي المحتلة، والقيام بعمليات إغلاق فوري لمنازل منفذي العمليات الفلسطينيين، وهو الإجراء الذي سيتخذ لأول مرة.

نتنياهو يبحث توزيع السلاح على المستوطنين
نتنياهو يبحث توزيع السلاح على المستوطنين

سيناقش الاجتماع الأمني أيضا اعتقال أقارب منفذي هذه العمليات والمقربين منهم، واستعجال تخصيص موازنة لتوزيع الآلاف من قطع الأسلحة على المستوطنين، ودفع مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات بحسب ذات المصدر.

ويشار إلى أنه بعد ساعات فقط من عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين في القدس المحتلة، مساء الجمعة، شهدت المدينة عملية إطلاق نار جديدة، وتحديداً في بلدة سلوان صباح السبت.

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وأصيب مستوطنان على الأقل في عملية إطلاق نار، فيما فُرض استنفار أمني كبير لقوات الاحتلال في البلدة، عقب إصابة المستوطنين بالرصاص.

عمليات القدس نشرت الذعر في إسرائيل

والسبت، أصيب إسرائيليان بجروح وصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش، عندما أطلق الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار على مجموعة من المستوطنين بحي سلوان في البلدة القديمة من القدس الشرقية، وفق الرواية الإسرائيلية.

عمليات القدس نشرت الذعر في إسرائيل
عمليات القدس نشرت الذعر في إسرائيل
أصيب إسرائيليان بجروح وصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش
أصيب إسرائيليان بجروح وصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش

ومساء الجمعة، قتل 8 أشخاص من بينهم استشهاد المنفذ، وأصيب 6 آخرون على الأقل في إطلاق نار أمام كنيس يهودي، في مستوطنة “النبي يعقوب” قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شمالي القدس.

ووقعت العملية التي نفذها الفلسطيني خيري علقم (21 عاما) على خلفية استشهاد 9 فلسطينيين في عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال، الخميس، بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أنّ خيـري علقم منفذ عملية القدس يحمل اسم جده الذي ارتقى بعد أن طعنه مستوطن عام 1998.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنّ منفذ عملية إطلاق النار من سكان القدس دون خلفية أمنية سابقة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن “الكابينت”، سيعقد اجتماعه الطارئ مساء، السبت، بمقر الشاباك بدل وزارة الدفاع بسبب المظاهرات الغاضبة للمستوطنين.

ومساء اليوم انسحبت قوات الاحتلال من محيط منزل عائلة عليوات بسلوان، عقب اقتحامٍ دام لساعات واعتقال والديّ وشقيق الفتى المصاب محمد عليوات.

احتفاء فلسطيني واسع بعمليات القدس

ويشار أيضا إلى أنه خرجت مسيرات حاشدة عفوية مساء، الجمعة، في كافة محافظات قطاع غزة ابتهاجاً بالعملية البطولية في القدس المحتلة.

وصدحت أصوات المساجد بالتكبيرات، بالإضافة إلى إطلاق المواطنين النار، وتوزيع الحلوى على المارة في محافظات القطاع.

وباركت الفصائل الفلسطينية العملية البطولية في القدس باعتبارها ردا على مجزرة الاحتلال على جريمة جنين.

وقال القيادي في حركة حماس مشير المصري ،إن العملية في القدس دليل على حيوية المقاومة وجهوزيتها وقدرة المقاومين على الرد في قلب الاحتلال ليدفع ثمن حماقاته ويشرب من ذات الكأس.

وشدد على ️أن المقاومة ستبقى للاحتلال بالمرصاد وستشفي قلوب شعبنا بمزيد من البشريات.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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