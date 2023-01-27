فيديو صادم .. عشاق عروس يحضرون حفل زفافها وتصرفهم غير متوقع! (شاهد)

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وطن – في تصرفٍ غير متوقع، ومستغرب في ذات الوقت، حضر عشاق عروس صينية حفل زفافها، وجلسوا معاً على نفس الطاولة، حتّى أنها وضعت على طاولتهم لافتة كتب عليها “Table Of Ex-Boyfriends” بما يعني “طاولة الأصدقاء السابقين”.

وانتشرت اللقطات من حفل الزفاف الذي أقيم يوم 8 يناير في مقاطعة هوبي الصينية، على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً كبيراً، تجاه تصرف العروس الذي لم يعرف إنّ كان مجرد مزحة في حفل الزفاف أم كان الأمر حقيقية.وفقًا لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية

عشاق عروس صينية يحضرون زفافها!

وفي الفيديو المتداول، يمكن رؤية 5 رجال جالسين على طاولة مكتوب عليها بالصينية “طاولة للأصدقاء السابقين”.

كما يظهر هؤلاء الرجال وهم يمررون زجاجة نبيذ بين بعضهم البعض.

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بينما لم يظهر هؤلاء الرجال وهم يتفاعلون مع بعضهم البعض في المقطع، ويمكن رؤية أحدهم وهو يصور الحدث بهاتفه.

فيما ألقى البعض الآخر نظرة على العروس السعيدة وهم ينظرون بحرج لمن حولهم.

وسرق تصرف العروس الجريء انتباه العديد من الضيوف الآخرين، الذين كانوا موجودين في الحفل، بينما أثار ضجةً تحديداً بعدما تمت مشاركة مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد مشاهدات وصلت لأكثر من 2.9 مليون مشاهدة على موقع Weibo، أحد أكبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن عشاق العروس القدامى كانوا يتمتعون بحسن التصرف وكانوا محترمين ويستمتعون بالحفل بهدوء، بينما تساءل الضيوف عن سبب قيامها بإشراك العروس عشاقها السابقين في مثل هذا اليوم.