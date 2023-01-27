الجمعة, يناير 27, 2023
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حياتنا

فيديو صادم .. عشاق عروس يحضرون حفل زفافها وتصرفهم غير متوقع! (شاهد)

انتشرت اللقطات من حفل الزفاف الذي أقيم يوم 8 يناير في مقاطعة هوبي الصينية، على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً كبيراً، تجاه تصرف العروس!

كتب أنس السالم
عروس تدعو عشاقها السابقين لحفل زفافها watanserb.com
أثارت العروس الصينية جدلاً بعدما دعت عشاقها السابقين لحفل زفافها!
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وطن – في تصرفٍ غير متوقع، ومستغرب في ذات الوقت، حضر عشاق عروس صينية حفل زفافها، وجلسوا معاً على نفس الطاولة، حتّى أنها وضعت على طاولتهم لافتة كتب عليها “Table Of Ex-Boyfriends” بما يعني “طاولة الأصدقاء السابقين”.

وانتشرت اللقطات من حفل الزفاف الذي أقيم يوم 8 يناير في مقاطعة هوبي الصينية، على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً كبيراً، تجاه تصرف العروس الذي لم يعرف إنّ كان مجرد مزحة في حفل الزفاف أم كان الأمر حقيقية.وفقًا لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية

 

عشاق عروس صينية يحضرون زفافها! 

وفي الفيديو المتداول، يمكن رؤية 5 رجال جالسين على طاولة مكتوب عليها بالصينية “طاولة للأصدقاء السابقين”.

كما يظهر هؤلاء الرجال وهم يمررون زجاجة نبيذ بين بعضهم البعض.

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بينما لم يظهر هؤلاء الرجال وهم يتفاعلون مع بعضهم البعض في المقطع، ويمكن رؤية أحدهم وهو يصور الحدث بهاتفه.

فيما ألقى البعض الآخر نظرة على العروس السعيدة وهم ينظرون بحرج لمن حولهم.

وسرق تصرف العروس الجريء انتباه العديد من الضيوف الآخرين، الذين كانوا موجودين في الحفل، بينما أثار ضجةً تحديداً بعدما تمت مشاركة مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد مشاهدات وصلت لأكثر من 2.9 مليون مشاهدة على موقع Weibo، أحد أكبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن عشاق العروس القدامى كانوا يتمتعون بحسن التصرف وكانوا محترمين ويستمتعون بالحفل بهدوء، بينما تساءل الضيوف عن سبب قيامها بإشراك العروس عشاقها السابقين في مثل هذا اليوم.

المصدرmirror - يوتيوب - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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