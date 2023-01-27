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رياضة

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

القنوات العربية الناقلة لمنافسات كأس العالم للأندية 2023 بنسختها ال17

كتب فارس أبو شيحة
تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023 watanserb.com
تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023
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وطن- يترقب عشاق وجماهير الكرة المستديرة في كل مكان، مشاهدة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر استضافتها هذه المرة بنسختها ال17 في دولة المغرب.

وأعلنت العديد من القنوات العربية الرياضية، حصولها على بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي يشارك فيها 7 فرق على مستوى الأندية في أنحاء دول العالم.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

وستنقل مباريات كأس العالم للأندية 2023، على القناة الرياضية المغربية، التي حصلت بالفعل على حقوق بث منافسات البطولة المستضافة في بلادها.

كما وجاء تردد قناة (الرياضية المغربية)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11157، وباستقطاب عامودي، ومعدل ترميز 27500.

بينما جاء تردد القناة على القمر الصناعي (عرب سات) 12683، وباستقطاب عامودي، كما ومعدل ترميز 27500.

كما وستنقل مباريات كأس العالم للأندية 2023، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12523، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

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فيما سيكون تردد القناة على القمر الصناعي (عرب سات) 11747 / 12418. وباستقطاب أفقي، كما ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

وكالعادة ستبث مباريات كأس العالم للأندية 2023، على العديد من المواقع الرياضية بالمجان. كان من أبرزها موقع يلا شووت، وكورة لايف وأسطورة لايف وغيرها.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في أرجاء المعمورة، مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023 بتوقيت دولة السعودية ودول الخليج العربي، على النحو الآتي:

الجولة الأولى:

الأهلي المصري X أوكلاند سيتي ( الأربعاء، 2/1، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

الجولة الثانية:

الوداد البيضاوي المغربي X الهلال السعودي (السبت، 2/4، الخامسة والنصف مساءً).

سوندرز X لم يحدد الفريق بعد (السبت، 2/4، الثامنة والنصف مساءً).

مباريات كأس العالم للأندية 2023
مباريات كأس العالم للأندية 2023

دور النصف النهائي:

فلامينغو X لم يحدد الفريق بعد ( الثلاثاء، 2/7، العاشرة مساءً).

ريال مدريد X لم يحدد الفريق بعد ( الأربعاء، 2/8، العاشرة مساءً).

فيما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث في ال11 من شهر فبراير القادم، كما وستكون مباراة نهائي كأس العالم للأندية في ذات اليوم.

يشار بأن فريق ريال مدريد المشارك في منافسات بطولة كأس العالم 2023، أكثر الأندية تتويجاً بهذا اللقب برصيد 4 ألقاب حتى الآن.

المصدروطن + قنوات scc + القناة الرياضية المغربية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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