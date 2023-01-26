الخميس, يناير 26, 2023
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السلطة الفلسطينية تعلن تعليق التنسيق مع الاحتلال على خلفية مجزرة جنين

سلطات الاحتلال قتلت 10 فلسطينيين عقب اقتحامها مدينة جنين ومخيمها

كتب فهمي الورغمي
مجزرة جنين watanserb.com
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين أثناء اقتحام جنين اليوم
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وطن – على خلفية هجوم دامٍ شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة وأسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين، أعلنت السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، الخميس، تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل.

السلطة الفلسطينية تعلق التنسيق الأمني مع الاحتلال

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن، أن “التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما اعتبارا من الآن”.

وكشفت السلطة الفلسطينية في بيانها عزمها “التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، قد أعلنت عن استشهاد 9 فلسطينيين -بينهم سيدة مسنة- وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وفي هذا السياق، نددت الرئاسة الفلسطينية بالتطورات الدامية في مخيم جنين، وقالت في بيان لها: “ما يحدث هو مجزرة إسرائيلية جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

الصمت الدولي يغذي جرائم الاحتلال

من جانبه قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، إن الصمت الدولي هو “ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب مجازر بحق شعبنا على مرأى ومسمع من العالم”.

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وأشار “أبو ردينة” إلى أن القيادة الفلسطينية قررت كذلك التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب “توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت البند السابع”.

وذكر أن الرئيس محمود عباس يدعو كل القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل لبحث “التصعيد” الإسرائيلي والاتفاق على استراتيجية موحدة في مواجهته”.

وعلى ضوء التطورات الميدانية، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن الوضع “حرج للغاية”، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من الجرحى.

يُذكر أنه وفي مواصلة التصعيد، أعلنت السلطة الفلسطينية على لسان رئيسها محمود عباس الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مخيم جنين أثناء عملية نفذها الجيش الإسرائيلي.

تصعيد إسرائيلي و”أسف” أمريكي من قرار السلطة الفلسطينية

جدير بالملاحظة أن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ انتفاضة الأقصى الثانية عام 2002.​​​​​​​​​​​​​​

وعلى صعيد أمريكي أعربت الولايات المتحدة، الخميس، عن “أسفها” لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل واصفة إياه بـ “غير الصائب” على حد تعبير باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي.

وتابعت “من الواضح أنّنا لا نعتقد أنّ هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتّخاذها في هذه اللحظة”.

وأضافت “نعتقد أنّه من المهم جداً أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعيّن تعزيز التنسيق الأمني بينهما”.

وأكدت “ليف” أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على معلومات من إسرائيل بعد مقتل مدنيين خلال غارة شنتها القوات الإسرائيلية، الخميس، في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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