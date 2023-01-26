الخميس, يناير 26, 2023
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إيكونوميست: المصريون فقدوا الثقة بالسيسي وانهيار البلاد لم يعد مستحيلاً!

مصر تجد نفسها عائدة إلى ما كانت عليه في عام 2016

كتب شيراز ماضي
المصريون فقدوا الثقة بالسيسي watanserb.com
المصريون فقدوا الثقة بالسيسي
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وطن- نشرت مجلة “إيكونوميست” الاقتصادية العريقة تقريرا كشفت فيه عن حجم المعااناة التي يعيشها المصريون في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكدة على أن الانهيار لم يعد مستحيلا.

وقالت المجلة إن مصر تعيش حاليا أزمة ثقة بين الشعب والحكومة، مشيرة إلى أن الذهاب إلى السوق بالنسبة للفقراء أصبح عذابا،حيث أن أكياس التسوق أصبحت أخف وزنا، والفواتير أصبحت أكبر. والطبقة الوسطي عليها الاختيار بين مصروفات السيارة أو المدارس أو محلات البقالة، في حين يواجه رواد الأعمال نقص الدولار الذي خلف بضائع بالمليارات عالقة في الموانئ.

أرقام نمو تبخرت كالسراب

وبحسب تقرير المجلة، فقد كانت الأسابيع القليلة الماضية بمثابة كشف حساب للاقتصاد المصري غير المستدام، موضحة أنه منذ استولى السيسي على السلطة في انقلاب 2013 والقطاع الخاص متعثر والإنفاق الحكومي مدفوع بالديون على مشاريع البنية التحتية، وبعضها مشكوك في قيمتها، سجلت مصر أرقام نمو جيدة، لكنها كانت سرابا.

فخ الديون

وأشارت المجلة إلى أن المصريين ذوي النوايا الحسنة يحذرون منذ سنوات أن البلاد تقع في فخ الديون، في حين تجاهلهم السيسي ، وكان المستثمرون الأجانب، الذين أغرتهم بعض أعلى معدلات الفائدة في العالم، حريصين على مساعدته في الحفاظ على وهمه، حيث بدا شراء سندات مصر قصيرة الأجل وكأنه مشروع مربح وبدون مخاطر.

انتقاد السيسي أصبح منتشرا في شوارع مصر
انتقاد السيسي أصبح منتشرا في شوارع مصر

السقوط لم يعد مستحيلا

وبحسب المجلة، فإنه من المؤكد أن أكبر دولة عربية كانت أكبر من أن تسقط، لا يزال السقوط غير محتمل – ولكنه لم يعد مستحيلاً، مشيرة إلى أن الجنيه المصري هو أسوأ العملات أداء في العالم هذا العام، مضيفة أنه بعد سنوات من السياسات قصيرة النظر، لا توجد إجابات سهلة لمشاكل مصر .

ولفتت المجلة إلى تصريحات وزير المالية المصري الذي قال فيها إن الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكنك الاعتماد على الأموال الساخنة، موضحة أنه سرعان ما نسي الدرس.

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وفي حين أعلنت مصر في ديسمبر أن 9.5 مليار من البضائع مكدسة بالموانىء، ظهرت سوق سوداء للعملات، وتلقى المصريون بالخارج رسائل من البنوك لسحب الأموال بحدود 100 دولار شهريا.

توغل الجيش في الاقتصاد

وقالت المجلة إن الجيش في مصر يدير إمبراطورية واسعة تصنع كل شيء من المكرونة إلى الأسمنت. من الصعب التنافس مع شركة لا تدفع ضرائب أو رسوم جمركية ، وتتمتع بإمكانية الوصول التفضيلي إلى الأرض – ويمكنها إغلاق منافسيها، مشيرة إلى سجن مؤسس شركة جهينة عامين لرفضه مطالب الجيش بحصة أغلبية في شركته.

ونوهت المجلة إلى انه في مثل هذا البلد القمعي، لا توجد استطلاعات رأي موثوقة، لكن التقارير تشير إلى أن المصريين فقدوا الثقة في قيادة السيسى حيث يتم سماع انتقادات للرئيس بشكل متكرر في الأسواق والمواصلات والمقاهي، في حين يحثه عدد من المقربين منه بهدوء على عدم الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

تفاقم الأزمة

وأكدت المجلة على أنه وبطريقة ما، تجد مصر نفسها عائدة إلى ما كانت عليه في عام 2016 عندما توصلت إلى صفقة بقيمة 12 مليار مع صندوق النقد ، حيث نفذت إصلاحات ضريبية، مثل خفض الدعم، لكنها تجاهلت التغييرات الهيكلية التي من شأنها أن تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، ومنذ ذلك الحين تفاقمت الأزمة.

المصدرمجلة "إيكونوميست" الاقتصادية، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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