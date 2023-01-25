مشهد غير مألوف.. ما فعله أسد بحديقة حيوان سودانية يثير الحيرة (فيديو)

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وطن- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو طريف من داخل “حديقة السودان للحياة البرية”، لأسد وهو يأكل العشب في ظاهرة غريبة من نوعها وغير مألوفة إذا اعتادت الحيوانات المفترسة على أكل اللحوم بأنواعها.

تأكل الأسود العشب لأنها تساعدها على تهدئة اضطراب المعدة

ونشرت الحديقة على حسابها في “تويتر” المقطع وعلقت عليه: “هل تعلم أن الأسود أحياناً تأكل العشب.”

وأضافت أن “سكار” وهو اسم الأسد، بعد أن تناول وجبة الغداء “جلس وبدأ يمضغ بعض النجيلة – العشب-“، وفسرت الحديقة ذلك بأنه لا يتم استهلاك العشب كجزء طبيعي من النظام الغذائي.

وبدلاً من ذلك ، تأكل الأسود العشب لأنها تساعدها على تهدئة اضطراب المعدة.

هل تعلم أن الأسود أحيانًا تأكل العشب!؟! اليوم بعد أن تناول ((سكار)) وجبة الغداء جلس وبدأ يمضغ بعض النجيلة. لا يتم استهلاك العشب كجزء طبيعي من النظام الغذائي. بدلاً من ذلك ، تأكل الأسود العشب لأنها تساعدها على تهدئة اضطراب المعدة. pic.twitter.com/Hbul2rbNoo — Sudan Animal Rescue حديقة السودان للحياة البرية (@SudAnimalRescue) January 24, 2023

ووفق الفيديو الذي رصدته “وطن” شوهد الأسد رابضاً خارج قفصه، وبدا وهو يلتهم أعشاباً يابسة ويمضغها وكأنها طعامه المألوف.

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واتخذ ناشطون سودانيون من هذا المقطع وسيلة لانتقاد الوضع الاقتصادي المنهار في البلاد، بأسلوب ساخر عبر الحديث عن أن الظروف الصعبة للدولة قد أثرت على الأسود أيضا والتي لجأت لأكل العشب من الجوع.

وسائل إعلام نقلت عن اختصاصي علم الحيوان قوله، إن الأسود من الحيوانات آكلة اللحوم، وتعتمد عليها بصورة قصوى، بمعنى أنها ستموت لو تخلت عن أكل اللحوم.

وأضاف أن لهذه الظاهرة تفسيران، الأول غذائي، فالمصادر الغذائية الحيوانية بشكل عام يوجد بها نقصٌ في بعض الفيتامينات والمعادن، وهذا النقص يضطر الحيوانات آكلة اللحوم أحياناً لأكل العشب بكميات صغيرة لتعويض نقص هذه المواد.

موضحا أن الحيوانات المفترسة تبدأ أكل أمعاء الفريسة أولاً لنفس السبب، لأن المصادر الغذائية الحيوانية نسبة الألياف بها قليلة، ما يخلق لها مشاكل في الهضم يمكن أن تضطرها لأكل العشب بكميات قليلة.

وبحسب دراسات علمية لا يملك الأسد إنزيمات هاضمة للألياف الموجودة في الفواكه والخضروات، ولذلك هو يأكل 70% من طعامه من اللحوم وهذا لا يمنع أنه أحيانا يأكل الخضروات ولكنه لا يستطيع هضمها.

وكانت إدارة حديقة السودان للحياة البرية بولاية الخرطوم، قد شكت في تشرين الثاني الماضي من صعوبات تواجهها في وفرة غذاء الحيوانات.

وقال مدير الحديقة عثمان محمد صالح لموقع ـ “العربية نت ” حينها إن الحاجة اليومية للحوم حوالي “130” كيلوجرام بواقع طن أسبوعيا إضافة للخضروات والبرسيم ، مشيراً إلى إن عدد الحيوانات البرية بها “300” حيواناً من “30” نوعاً ، من بينها “24” أسداً.

طعام الأسود

وتشير الدراسات إلى أن الأسد البالغ يأكل يوميا بين 4 إلى 11 كيلو جرام من اللحوم بشكل يومي، بينما بإمكانه تحمل الانقطاع عن الطعام لفترة تصل لأسبوعين.

وأيضا بإمكان الأسد الذكر إذا تم الإيقاع بطريدة كبيرة أن يتناول في يوم واحد 45 كيلو جرام، وأما الأنثى فتستطيع تناول حد أقصى فى اليوم 25 كيلو جرام من اللحم إذا توافر.

والمفارقة أن الأسود تتولى في عرينها صفة “سي السيد” ولها تراتبيتها وقوانينها الصارمة في تناول وجباتها، فمن يبدأ بالأكل أولا هو الذكر القائد وبعد أن ينصرف تأتى اللبؤات للأكل وبعدها يكون دور الأشبال وصغار الأسود.

مقتل 3 أسود هربت من أقفاصها

وكانت ثلاثة أسود في السودان قتلت بإطلاق النار عليها بعد محاولتها الفرار من قفصها داخل قاعدة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في ملجأ للحيوانات في كانون الأول الماضي، قوله إن الأسود الثلاثة التي تحمل أسماء (ليو وريناس وأماني) ولدت قبل عامين في محمية بجنوب العاصمة الخرطوم هي مركز السودان لإنقاذ الحياة البرية، وفق معتز كمال، أحد الناشطين فيها.

وبيعت الأسود التي يصنفها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بين الأنواع “المعرضة للخطر”، ونُقلت إلى مزرعة خاصة تابعة لقوات الدعم السريع تقع في أم درمان، في الضاحية الشمالية الغربية الخرطوم.

وتأسس مركز السودان لإنقاذ الحياة البرية عام 2021 بعد حملة عبر الإنترنت لإنقاذ الأسود التي تعاني الأمراض وسوء التغذية في حديقة متداعية في الخرطوم.

ويواجه المتطوعون منذ ذلك الحين تحدي الحفاظ على حسن سير العمل في المركز، وخصوصاً أن السودان يواجه أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب الانقلاب العسكري الذي قاده قبل أكثر من عام الفريق عبد الفتاح البرهان.