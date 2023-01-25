حرق المصحف في السويد.. الحكومات والشعوب المسلمة ملزمة بـ5 إجراءات (فتوى)

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وطن – أفتى الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء، بأن حكومات الدول الإسلامية مُلزمة بقطع علاقاتها مع السويد، بعد جريمة إحراق يميني متطرف نسخةً من المصحف الشريف أمام مقر السفارة التركية.

وقال الشيخ الددو، في فتوى نشرتها عبر حسابه بموقع “تويتر“، إنه يترتب على جريمة إحراق المصحف وجود قطع كل الدول الإسلامية علاقاتها مع حكومة السويد حتى تعتذر عن هذه الجريمة اعتذارا رسميا، ووجوب مقاطعة الشعوب المسلمة لكل المنتجات السويدية حتى تعلن الاعتذار.

وأشار إلى أنه يجب على كل المسلمين التحرك بحسب ما تسمح به قوانين بلادهم للاحتجاج على هذه الجريمة ونظائرها، كما يجب على الإعلاميين التشهير بهذه الجريمة والتوعية بخطرها وضررها، ويجب على خطباء المساجد والدعاة المشاركة في ذلك.

فتوى بشأن جريمة حرق المصحف الشريف في دولة السويد pic.twitter.com/eKeMPjA1cZ — محمد الحسن الددو (@ShaikhDadow) January 24, 2023

إحراق المصحف الشريف في السويد

وأحرق السياسي اليميني راسموس بالودان نسخة من المصحف في أثناء مظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

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وأثيرت موجة من الغضب والاستنكار في الدول العربية والإسلامية، رسميا وشعبيا، إزاء إقدام اليميني المتطرف على حرق نسخة من المصحف الشريف.

وتعالت دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية عبر وسوم عديدة أبرزها “غضبة مليارية على حرق المصحف”، و”مقاطعة المنتجات السويدية”، و”طرد السفير السويدي”.

المقاطعة الاقتصادية تؤلمهم بشدة، سيكون ردنا على حرقهم للمصحف الشريف بأن نبدأ جميعًا في مقاطعة شركة #ايكيا السويدية التي تعد من أكبر وأشهر الشركات في العالم.#مقاطعة_شركة_إيكيا_السويدية#غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف pic.twitter.com/oAE7yCOb8S — الھیئة العالمیة لنصرة نبي الإسلام (@SupportProphetM) January 24, 2023

رئيس وزراء السويد يعلق

وكان رئيس الوزراء السويدى أولف كريسترسون قد علق على جريمة حرق نسخة من المصحف في بلاده.

وقال أولف على الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء السويدية، إن حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أمر ملائم.

ووصف حرق الكتب المقدسة بأنه عمل “غير محترم”، على الرغم من إقراره بأنه لا ينتهك القانون، كما عبر عن تعاطفه “مع كل المسلمين الذين شعروا بالإساءة لما حدث في ستوكهولم”.