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جورج وسوف يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة عن نجله الراحل وديع

جورج وسوف أصدر بيانا عبر عن شكره لكل من وقف بجانبه خلال وفاة نجله وديع وأعلن عن أغنية جديدة له ستكون عن ابنه الراحل

كتب فهمي الورغمي
جورج وسوف watanserb.com
جورج وسوف
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وطن- خاطب الفنان السوري جورج وسوف، في بيان نشره، الأربعاء، متابعيه عبر السوشيال ميديا، بعد أكثر من أسبوعين على وفاة نجله “وديع وسوف”، التي أثرت على نفسيته؛ وتقدم المطرب السوري بالشكر إلى كلّ من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة.

جورج وسوف يتحدث عن أغنيته الجديدة

وشكر المطرب السوري جورج وسوف، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، معبرا عن امتنانه لكل من سانده في محنته خلال وفاة نجله وديع.

وتوفي وديع جورج وسوف نجل سلطان الطرب، بداية الشهر الجاري، عقب تدهور حالته الصحية على إثر قيامه بعملية جراحية لتكميم المعدة، أدت إلى مضاعفات خطيرة تسببت بوفاته في النهاية.

إلى ذلك، فقد وجه جورج وسوف بيانا عبر فيسبوك اعتذر فيه عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقرّرة في شهر جانفي وفيفري نظرا للظروف التي يمرّ بها.

كما أعلن عن أغنيته الجديدة التي سيكون “نجله” وديع موضوعها.

وفي نص البيان الصادر عن مكتب الفنان جورج وسوف جاء الآتي: “يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف الى جانبه في هذه المرحلة الأليمة، ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر يناير وفبراير نظرا للظروف التي يمر بها”.

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وأضاف البيان على لسان جورج وسوف: “وبما ان الأغنية تبقى عند ابو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيئ موعد مع اغنية لابنه الراحل وديع.”

وأوضح:”على ان يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالباً من الله ان يُبعد هذه المصائب عن الجميع”.

واشتهر جورج وسوف طيلة أكثر من 4 عقود من أدائه للأغنية الطربية بعدد من الأغاني التي جعلت منه واحداً من أشهر المطربين في المنطقة العربية، حتى صار يُطلق عليه لقب “سلطان الطرب”.

المطرب السوري جورج وسوف
المطرب السوري جورج وسوف

أهم ألبومات وأغاني جورج وسوف

عام 1984 أصدر جورج وسوف ألبومه الأول بعنوان “الهوى سلطان”، ومن أشهر الأغاني التي تضمنها (حلف القمر، روحي يانسمة، الهوى سلطان).

بعدها بعقد من الزمن في 1994، أصدر وسوف ألبومه الخامس بعنوان “كلام الناس” ومن أغانيه (كلام الناس، بياعين الهوى و حبيبي كده.)

في 1999 أصدر وسوف ألبوما بعنوان “طبيب جراح”، وفي عام 2002، كان ألبوم “إنت غيرهم” والذي تزامن مع إصداره أغنية “يوم الوداع” ذائعة الصيت.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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