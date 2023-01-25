أفضلُ 6 زيوتِ طبخٍٍ موصى بها!

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وطن-إذا كنت تبحث عن نظام غذائي صحي، فمن المهم أن تضع في اعتبارك أنواع زيوت الطهي التي تستخدمها في مطبخك. وفي الحقيقة، هناك العديد من الأصناف المختلفة وقد يكون من الصعب اتخاذ القرار الصحيح لاحتياجاتك، خاصة إذا كنت لا تعرف أيهما أفضل للحفاظ على صحة قلبك وبشرتك وصحتك بصفة عامة.

عندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن زيت الطهي المناسب ضروري، بحيث يمكن إعداد وجبات صحيّة، كما يمكن أن يساعد هذا في الحفاظ على نظام غذائي متوازن ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض. وعلاوة على ذلك، يزودنا زيت الطهي بالدهون والعناصر الغذائية الصحية مثل فيتامين هـ وأنواع عديدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وتتناسب الزيوت المختلفة بشكل أفضل مع أنواع مختلفة من مستحضرات الطعام.

وعلى سبيل المثال، يعتبر زيت الزيتون رائعًا لتتبيل السلطة أو المخللات، بينما يعتبر زيت الأفوكادو أكثر ملاءمة لطرق الطهي عالية الحرارة مثل القلي. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعدك معرفة زيوت الطهي الأكثر صحة لاحتياجاتك الخاصة، على اتخاذ خيارات طعام أكثر ذكاءً تجعلك تشعر بأنك في أفضل حالاتك الصحية.

فيما يلي استعرض موقع “برس سانتي” الفرنسي، أفضل 6 زيوت للطبخ لتكون وجباتك صحية قدر الإمكان.

زيت الزيتون البكر الممتاز:

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن زيت الزيتون البكر الممتار، يعدّ مصدر رائع للدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ مع تعزيز ضغط الدم الصحي. كما أنه يحتوي على عدد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك مادة البوليفينول المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات وكذلك قدرتها على محاربة الجذور الحرة في الجسم. يحتوي هذا النوع من زيت الزيتون أيضًا على نقطة احتراق عالية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لقلي الخضار أو تقليب اللحوم.

زيت الأفوكادو:

يعتبر زيت الأفوكادو خيارًا رائعًا للطهي نظرًا لطبيعته المتعددة الاستخدامات وفوائده الصحية ونكهته الجيّدة، فضلا عن أن نقطة دخانه العالية (حتى 260 درجة مئوية) تجعله مناسبة لجميع أنواع الطهي تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت الأفوكادو أيضًا على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة المعروفة بفوائدها لصحة القلب وقد تساعد في تقليل الالتهاب.

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هذا ومن السهل جدًا العثور على زيت الأفوكادو في معظم متاجر البقالة، ما يعني أنك لن تضطر إلى بذل جهود كبيرة لشرائه.

زيت الفول السوداني:

يعتبر زيت الفول السوداني خيارًا رائعًا للطهي، حيث حتوي هذا النوع من الزيت على نقطة دخان عالية، ما يعني أنه يمكن تسخينه بأمان حتى 240 درجة مئوية دون إطلاق السموم غير المرغوب فيها في الطعام أو تكسيرها لتكوين مركبات ضارة.

مثل الزيوت الأخرى، يحتوي زيت الفول السوداني بشكل طبيعي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الصحية مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك، ما يوفر العناصر الغذائية الأساسية لصحة القلب وإدارة الوزن. كما أن طبيعته التي لا طعم لها تجعله مثاليًا لقلي وتشويح أنواع مختلفة من الأطعمة. باختصار، يعتبر زيت الفول السوداني أحد أكثر زيوت الطهي الموصى بها.

زيت السمسم:

يعتبر زيت السمسم خيارًا شائعًا آخر للطهي بسبب الدهون غير المشبعة الصحية للقلب والتي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول السيئ مع توفير الفيتامينات المهمة مثل فيتامين E و B6 و K2 بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم غير الموجودة في معظم أنواع أخرى من الزيوت.

على الرغم من أنه يستخدم بشكل أساسي كأداة للتزيين في المطبخ الهندي، مثل الكاري أو الصلصات، نظرًا لنكهته الشبيهة بالفول السوداني، فإن زيت السمسم فعال أيضًا في قلي الخضار أو طلاء الطعام قبل القلي أو التحميص.

زيت نبات القرطم:

يجب أن يكون زيت القرطم أحد أكثر زيوت الطهي المُستخدمة لأي شخص يتطلع إلى إضفاء نكهة على وصفاته. نكهته الخفيفة عبارة عن إضافة مثالية لمعظم الأطباق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع زيت القرطم بفوائد غذائية ممتازة: فهو يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة ومنخفض الدهون المشبعة.

كما يحتوي على نسبة عالية من حمض اللينوليك، وهو الحمض الدهني أوميغا 6، الضروري لصحة الجلد والتمثيل الغذائي. أخيرًا، تجعل نقطة الدخان المرتفعة القرطم مثاليًا للطهي بدرجة حرارة عالية، مثل القلي. باختصار، مزيجه الفريد من الخصائص يجعله واحدًا من أفضل زيوت الطهي في السوق اليوم.

زيت عباد الشمس غير المكرر:

زيت عباد الشمس غير المكرر هو زيت طبخ ممتاز بسبب نكهته الخفيفة ولونه الفاتح. كما أن لديه نقطة دخان أعلى من زيوت الطهي الأخرى، لذا يمكن استخدامه في العديد من الوصفات. من أهم فوائد زيت عباد الشمس غير المكرر أنه يحتوي على كميات عالية من فيتامين E الذي يعمل كمضاد للأكسدة في الجسم ويساعد في تقليل الالتهاب.

كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، ما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو يتطلعون إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. أخيرًا يعتبر زيت عباد الشمس غير المكرر ميسور التكلفة ومتاحًا على نطاق واسع، ما يجعله خيارًا متاحًا للطهاة في المنزل الذين يتطلعون إلى إعداد وجبات صحية.