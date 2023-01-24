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لهذا السبب يجب أن تضع حذاءك في خزنة غرفة الفندق عند سفرك

إذا كنت قلقََا بشأن نسيان أشيائك الثمينة في خزنة غرفة الفندق، قم بوضع فردة حذائك فيها

كتب ايمان الباجي
لهذا السبب يجب أن تضع حذائك في خزنة غرفة الفندق عند السفر watanserb.com
خزنة غرفة الفندق
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وطنتحتوي جميع غرف الفنادق تقريبًا على خزنة في الغرفة يتم توفيرها مجانًا ليتمّ وضع الأشياء الثمينة، مثل: جوزات السفر والأوراق، بداخلها.

خزنة الفندق

تعتبر خزينة غرفة الفندق من الأشياء الجيدة والآمنة للحفاظ على الأشياء الثمينة في أثناء السفر، إلا أنّ نسيان جواز السفر فيها أمر شائع جداََ يقع فيه العديد من المسافرين.

في هذا السياق، شاركت إستر وهي مضيفة طيران تابعة للخطوط الجوية البريطانية الحيلة التي تستخدمها لتجنب حصول ذلك.

وفقًا لإستر، التي أقامت في مئات الفنادق حول العالم بفضل عملها، هناك بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الوصول إلى الفندق للتأكد من أن إقامتك تسير بسلاسة.

إذا كنت قلقََا بشأن نسيان أشيائك الثمينة في خزنة غرفة الفندق، قم بوضع فردة حذاءك فيها

بماذا نصحت المضيفة؟

تقول إستر في الفيديو الذي نشرته على حسابها على التيك توك: “إذا كنت قلقََا بشأن نسيان أشيائك الثمينة أو المستندات الهامة في خزنة غرفة الفندق، قم بوضع فردة حذائك فيها ولن تنسى أشياءك بعد الآن”.

تقول المضيفة، إنها دائمًا ما تضع كعبها العالي في الخزنة لأنها تحتاجه في عملها، ذلك أنه يعتبر جزءاً أساسياً من الزي الرسمي الخاص بالشركة التي تعمل فيها.

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وإذا كنت تسافر بحذاء واحد فقط، فلا تقلق، يمكنك أن تضع أي عنصر تعتقد أنك لن تغادر بدونه في الخزنة، مثل: سترتك أو معطفك على سبيل المثال، وفقاً لما أوردته صحيفة ميرور البريطانية.

المصدرصحيفة ميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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